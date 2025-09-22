"बाय बाय पाकिस्तान", INDvsPAK सामन्यादरम्यान महिला चाहतीच्या पोशाख आणि घोषणेनं वेधलं लक्ष; पाहा व्हिडिओ
आशिया चषकातील लीग सामन्यात एकतर्फी सामन्यात पाकिस्तानला हरवल्यानंतर भारतीय संघानं सुपर-4 फेरीतही विजय मिळवला.
Published : September 22, 2025 at 2:41 PM IST
दुबई IND vs PAK Match : आशिया कपमधील भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील दुसऱ्या सामन्याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. लीग टप्प्यात पाकिस्तानचा दारुण पराभव केल्यानंतर, टीम इंडियानं रविवारच्या सामन्यात पुन्हा एकदा त्यांना पराभूत केलं. रविवारी झालेल्या सुपर-4 सामन्यात पाकिस्तानचा संघ 5 बाद 171 धावांवर आटोपला. अभिषेक शर्मानं फक्त 39 चेंडूत 74 धावा फटकावल्या. भारतानं 18.5 षटकांत 4 गडी गमावून लक्ष्य गाठलं. सामन्यादरम्यान अभिषेक शर्माच्या षटकारांची जितकी चर्चा झाली त्यासोबतच हिरव्या साडीत परिधान केलेल्या एका महिला चाहतीनंही लक्ष वेधून घेतलं.
महिला चाहतीनं वेधलं लक्ष : रविवारी, आशिया चषकातील सुपर-4 सामन्यादरम्यान भारतीय खेळाडू मैदानावर पाकिस्तानी संघाविरुद्ध खेळत असताना, सामना पाहायला आलेली हिरव्या साडीतील एक महिला घोषणा देत होती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. टीम इंडियाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या या महिलेनं हिरवी साडी घातली होती. याशिवाय तिनं घातलेल्या बांगड्याही तिरंग्याच्या रंगात होत्या. भारतीय संघ सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडूंना हरवत असताना, सामना पाहण्यासाठी आलेली ही महिला प्रेक्षकांमध्ये बसून "बाय बाय पाकिस्तान" म्हणत होती. तिच्या बोलण्याच्या पद्धती आणि तिच्या पोशाखानं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ती "बाय बाय पाकिस्तान" म्हणत असतानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. या महिलेचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आला आणि नंतर तो वेगानं शेअर होऊ लागला.
टीम इंडियाचा एकतर्फा विजय : आशिया चषकातील लीग सामन्यात एकतर्फी सामन्यात पाकिस्तानला हरवल्यानंतर भारतीय संघानं सुपर-4 फेरीतही विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं साहिबजादा फरहानच्या अर्धशतकामुळं भारताला 5 बाद 171 धावांचा डोंगर उभा केला होता. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल मैदानात आले आणि पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करत सामना भारताच्या बाजूनं झुकवला. सूर्यकुमार यादव आणि संजू सॅमसन यांनी स्वतःच्या चुकांमुळं त्यांची विकेट गमावली. शेवटी हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्मा यांनी 18.5 षटकांत भारताला विजय मिळवून दिला. अभिषेक शर्मानं 39 चेंडूत 74 तर गिलनं 47 धावा केल्या.
