विराट-रोहितसह धोनी 'या' देशाकडून खेळणार T20 क्रिकेट? अधिकृत अकाउंटवरुन केलेल्या पोस्टमुळं चाहते संभ्रमात

विराट कोहली बऱ्याच काळापासून निळी जर्सी घालून मैदानात उतरलेला नाही. मात्र चाहत्यांची ही प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. मात्र यापूर्वी चाहते एका पोस्टमुळं संभ्रमात पडले आहेत.

Virat Rohit Dhoni
विराट-रोहितसह धोनी 'या' देशाकडून खेळणार T20 क्रिकेट? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read
मुंबई Virat Rohit Dhoni : क्रिकेटचा किंग म्हणून ओळखल्या जाणारा विराट कोहली बऱ्याच काळापासून निळी जर्सी घालून मैदानात उतरलेला नाही. मात्र चाहत्यांची ही प्रतीक्षा आता लवकरच संपणार आहे. कारण 19 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात कोहली खेळताना दिसणार आहे. मात्र निळ्या जर्सीमध्ये येण्यापूर्वी, गुलाबी जर्सीमध्ये कोहलीचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. जपान क्रिकेट संघानं त्यांच्या संघाच्या जर्सीमध्ये किंग कोहलीचा एक फोटो पोस्ट केला आहे, ज्यामुळं चाहते सोशल मीडियावर थक्क झाले आहेत. विशेष म्हणजे जपान क्रिकेट संघानं त्यांच्या अधिकृत अकाउंटवरुन ही पोस्ट केल्यानं सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं आहे.

जपान संघानं विराट, धोनी, रोहितचा फोटो केला पोस्ट : वास्तविक जपान क्रिकेट संघानं त्यांच्या गुलाबी जर्सीमध्ये विराट कोहलीचा फोटो पोस्ट केला आहे, ज्यावर कॅप्शन दिले आहे "काय होईल जर?" कोहलीचा हा फोटो पाहून चाहते सुरुवातीला थक्क झाले होते. चाहत्यांना आश्चर्य वाटले की विराट कोहली निवृत्त होऊन जपानसाठी खेळेल का. मात्र तसं नाही; कोहली 19 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे खेळेल. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 च्या अंतिम सामन्यानंतर कोहलीनं कोणताही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. तसंच हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की कोहलीनं टी-20 आणि कसोटी सामन्यांमधून निवृत्ती घेतली आहे. म्हणून चाहत्यांनी पोस्टवर सहज विश्वास ठेवला. जपान क्रिकेट संघानं विराट कोहलीसह एम एस धोनी, रोहित शर्मांसह अनेक दिग्गजांचे फोटो पोस्ट केले आहेत.

चाहत्यांची प्रतीक्षा संपणार : आयपीएल 2025 च्या अंतिम सामन्यापासून विराट कोहली मैदानावर दिसला नाही. त्यामुळं 19 ऑक्टोबर रोजी चाहत्यांची प्रतीक्षा संपणार आहे. विराट कोहली वनडे क्रिकेटमध्ये सातत्यानं धावा करत आहे, म्हणूनच चाहत्यांना त्याच्याकडून आणखी एका मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. भारतीय क्रिकेट संघ 2027 च्या वनडे विश्वचषकाची तयारी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासह सुरु करेल. परिणामी बीसीसीआयनं रोहित शर्माच्या जागी शुभमन गिलची नवीन वनडे कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या धोरणात्मक बदलाकडे संघात नवीन ऊर्जा भरुन काढण्यासाठी आणि तरुण खेळाडूंना संधी देण्याच्या दिशेनं एक पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे. कोहलीच्या पुनरागमनामुळं संघाची फलंदाजी लाइनअप आणखी मजबूत होईल.

19 ऑक्टोबर रोजीच्या सामन्यावर लक्ष : विराट कोहलीचं वनडे संघात पुनरागमन त्याच्या चाहत्यांसाठी मोठ्या उत्साहाचं कारण आहे. जपानी क्रिकेट संघानं गुलाबी जर्सी घातलेल्या एका फोटोमुळं त्याच्या पुनरागमनाबद्दलची चर्चा आणखी वाढली, परंतु आता लक्ष 19 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्याकडे वळलं आहे. कोहलीच्या पुनरागमनामुळं भारतीय संघाची मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये उपस्थिती वाढण्याची अपेक्षा आहे आणि चाहते त्याच्या फलंदाजीची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

