No-Handshake Row: दोन्ही संघांचे खेळाडू हस्तांदोलन करणार? पुन्हा होणार भारत-पाकिस्तान मॅच

भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया चषकात झालेल्या सामन्यातील हस्तांदोलन वादाची चर्चा अजूनही सुरु असताना दोन्ही संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत.

IND vs PAK No Handshake Row
दोन्ही संघांचे खेळाडू हस्तांदोलन करणार? (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 5:01 PM IST

दुबई IND vs PAK No Handshake Row : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया चषकात झालेल्या सामन्यातील हस्तांदोलन वादाची चर्चा अजूनही कमी झालेली नाही आणि आता अशातच दोन्ही संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येण्यास सज्ज झाले आहेत. आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 सामन्यात हे दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी रविवार 21 सप्टेंबरला पुन्हा भिडतील. हा सामना दुबई इथं होणार आहे आणि रात्री 8 वाजता सुरु होईल. ग्रुप-ए सामन्यात पाकिस्ताननं यूएई (संयुक्त अरब अमिराती) चा 41 धावांनी पराभव करत आपलं सुपर-4 फेरातील स्थान निश्चित केलं.

वास्तविक भारत-पाकिस्तान यांच्यात 14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या साखळी सामन्यात खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्यानं चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. परंतु आता सर्वांचं लक्ष रविवारी होणाऱ्या सामन्याकडे लागलं आहे. या सामन्यात परिस्थिती सामान्य राहील होईल का? की दोन्ही संघांमधीलपहिल्या सामन्याच्या नाणेफेकीच्या वेळी भारतीय कर्णधार सूर्यानं पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आघा याच्याबद्दल दाखवलेली भूमिका अजूनही पाळली जाईल का? सूर्य सलमान आघाशी हस्तांदोलन करेल का? तसंच 21 सप्टेंबर रोजी सामना संपल्यावर दोन्ही देशांचे खेळाडू हस्तांदोलन करतील? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यानंतर पाकिस्ताननं अँडी पायक्रॉफ्टला आशिया कपमधून काढून टाकण्याची मागणी केली. कारण पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) त्यांना या घटनेसाठी जबाबदार मानत होता. त्यानंतर 17 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी पाकिस्ताननं खूप नाट्यमय खेळ केला, परंतु शेवटी सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि तो सामना धडपडत जिंकला.

पुन्हा हाय-व्होल्टेज सामन्याची तयारी : भारतीय संघानं गट टप्प्यात उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि सुपर-4 मध्ये स्थान मिळवलं, तर पाकिस्ताननं चढ-उतार असूनही जेतेपदाच्या शर्यतीत प्रवेश केला. आता दोन्ही देशांमधील क्रिकेट चाहते दुबईतील या सामन्याबद्दल उत्साहित आहेत. आशिया कपमध्ये दोन्ही संघांमध्ये झालेल्या सामन्यापासून दोन्ही संघांच्या खेळाडूंच्या वृत्तीबद्दल जोरदार चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियावर 'नो हँडशेक' ट्रेंड होत आहे. परिणामी, हा सुपर-4 सामना केवळ धावा आणि विकेटचा खेळ राहणार नाही, तर तणाव आणि कटुतेची परीक्षा देखील ठरु शकतो.

सामन्यादरम्यान हस्तांदोलन आवश्यक आहे का? : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) नियमांमध्ये हस्तांदोलन अनिवार्य असल्याचं म्हटलेलं नाही. पंच आणि खेळाडू केवळ खेळाच्या भावनेतून सामन्यापूर्वी किंवा नंतर हस्तांदोलन करतात. क्रिकेटशिवाय इतर खेळांमध्येही हीच पद्धत पाळली जाते. मात्र ICC आचारसंहितेच्या कलम 2.1.8 नुसार, असं वर्तन क्रीडाविरोधी आणि खेळाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारं मानलं जातं. ते लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 गुन्ह्यांमध्ये सूचीबद्ध आहे. लेव्हल 1 गुन्ह्यांमुळं चेतावणी किंवा 2000 डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. लेव्हल 2 गुन्ह्यांमुळं सामना शुल्काच्या 100 टक्के दंड आणि डिमेरिट पॉइंट्स होऊ शकतात. 24 महिन्यांत चार किंवा त्याहून अधिक डिमेरिट पॉइंट्स जमा करणाऱ्या खेळाडूला काही सामन्यांसाठी बंदी देखील घातली जाते.

TAGGED:

