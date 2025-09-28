ETV Bharat / sports

टीम इंडिया फायनल जिंकल्यावर आशिया चषकाची ट्रॉफी घेणार नाही? समोर आली मोठी अपडेट

आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत. एसीसी अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्या उपस्थितीमुळं वाद निर्माण होऊ शकतो.

ACC Trophy
टीम इंडिया (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 1:22 PM IST

दुबई ACC Trophy : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना आज संध्याकाळी होणार आहे. सामन्यापूर्वीच मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी, जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) प्रमुख देखील आहेत. ते अंतिम सामन्याला उपस्थित राहण्यासाठी दुबईला पोहोचले. नक्वी यांची दुबईतील उपस्थिती पाहता, ते सामन्यानंतरच्या सादरीकरणात उपस्थित राहतील आणि विजेत्या संघाला ट्रॉफी सादर करतील हे निश्चित आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममधील त्यांची उपस्थिती भारतीय संघाचं लक्ष वेधून घेईल.

वाद निर्माण होण्याची शक्यता : नक्वी यांची सामन्यानंतरच्या सादरीकरणात उपस्थिती वाद निर्माण करु शकते. त्यांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर भारतविरोधी विधानं केली आहेत. भारतीय संघानं पाकिस्तानशी हस्तांदोलन न करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. तसंच असं दिसतं की भारतीय खेळाडू पीसीबी प्रमुखांशी संवाद साधणार नाहीत, ज्यांनी उघडपणे भारतविरोधी विधानं केली आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयनं स्पर्धेतील एका अंतर्गत सूत्राचा हवाला देत म्हटलं आहे की, "सध्या, ते आज संध्याकाळी येतील आणि एसीसी अध्यक्ष म्हणून ते विजेत्या संघाला ट्रॉफी सादर करतील. बीसीसीआय काय निर्णय घेते ते पाहूया."

टीम इंडिया ट्रॉफी घेणार का : सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखालील संघ सादरीकरण समारंभाला उपस्थित राहू शकत नाही कारण ते नक्वीसोबत स्टेज शेअर करण्यास तयार नाहीत असं वृत्त आहे. आशिया कप 2025 दरम्यान एसीसी अध्यक्ष म्हणून नक्वी यांनी वारंवार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी वारंवार पाकिस्तानच्या हितांना प्राधान्य दिलं आहे, स्पष्टपणे पक्षपातीपणा दाखवला आहे. अलीकडेच, नक्वी यांनी संदर्भाशिवाय क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये भारताची खिल्ली उडवली गेली.

सुपर-4 सामन्यात काय घडलं? : पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज हरिस रौफ आणि शाहीन शाह आफ्रिदी यांनी भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांना सतत स्लेजिंग केलं. सामन्यादरम्यान हरिस आणि साहिबजादा फरहान यांनी काही आक्षेपार्ह हावभाव केले, भारतीय चाहत्यांना चिथावण्याचा प्रयत्न केला. फरहाननं अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर वादग्रस्त सेलिब्रेशन केलं, तर रौफनं भारतीय प्रेक्षकांकडे आक्षेपार्ह इशारा केला होता.

हेही वाचा :

