आज वर्ल्ड कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना, मॅच रद्द होण्याची दाट शक्यता; कारण काय?

महिला विश्वचषकातील सहाव्या सामन्यात आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महिला क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत. मात्र हा सामना रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.

INDW vs PAKW Weather Report
आज वर्ल्ड कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read
कोलंबो INDW vs PAKW Weather Report : भारत आणि श्रीलंकेत सुरु असलेल्या महिला विश्वचषकातील सहाव्या सामन्यात आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महिला क्रिकेट संघात सामना होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या आशिया चषक स्पर्धेत पुरुष संघांमधील वादाचा या सामन्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघ व्यवस्थापनानं स्पष्ट केलं आहे की, पुरुष संघाप्रमाणेच, पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन होणार नाही. चाहते या सामन्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. परंतु भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महिला एकदिवसीय विश्वचषक सामन्यात पाऊस व्यत्यय आणू शकतो. कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यादरम्यान खराब हवामान अपेक्षित आहे. या आठवड्यातील बहुतेक दिवस कोलंबोमध्ये पाऊस पडत आहे, ज्यामुळं 4 ऑक्टोबरचा श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया सामनाही वाया गेला. यानंतर आजही 5 ऑक्टोबर रोजी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.

सामन्यावर पावसाचं सावट : हवामान अंजादानुसार, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत पावसाची 50 टक्क्यांहून अधिक शक्यता आहे. सामना दुपारी 3:00 वाजता सुरु होणार आहे. त्यामुळं सकाळच्या पावसाचा खेळावर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र 99 टक्के ढगाळ वातावरणासह हवामान ढगाळ राहील, ज्यामुळं सामन्यादरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत जर सामना रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल.

भारत जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार : भारत हा स्पर्धेतील विजयाचा प्रबळ दावेदार आहे, संघानं त्यांच्या पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत केलं आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानला त्यांच्या पहिल्या सामन्यात बांगलादेशकडून मोठा पराभव पत्करावा लागला. भारत-पाकिस्तान सामन्यात नेहमीच दबाव असतो, परंतु भारतानं नेहमीच पाकिस्तान महिला संघावर आघाडी घेतली आहे आणि यावेळी ते आशावादी असतील. भारतानं दोन्ही संघांमध्ये खेळलेले सर्व 11 वनडे सामने जिंकले आहेत.

महिला संघही करणार नाही हस्तांदोलन : भारतीय महिला संघ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार नाही. आशिया कपमध्ये पुरुष संघानं पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधार्थ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानं ही पद्धत सुरु झाली. महिला संघही असंच करुन हा ट्रेंड सुरु ठेवेल. सामन्यादरम्यान किंवा नंतर भारतीय खेळाडू कोणत्याही पाकिस्तानी खेळाडूशी बोलणार नाहीत किंवा हस्तांदोलन करणार नाहीत.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारतीय महिला संघ : प्रतीका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्ज, रिचा घोष, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांती गौड, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी.

पाकिस्तान महिला संघ : मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज (यष्टीरक्षक), नतालिया परवेझ, फातिमा सना (कर्णधार), आयमन फातिमा, रमीन शमीम, शवाल झुल्फिकार, सय्यदा अरुब शाह, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इक्बाल, आलिया रियाज, सदाफ शमास.

