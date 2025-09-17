ETV Bharat / sports

PAK vs UAE सामना संकटात! 'करो या मरो' सामन्यात पाकिस्तान मैदानात उतरणार?

आशिया चषकात आज पाकिस्तान आणि यूएई संघात सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना हरणारा संघ आशिया चषकातून अधिकृत बाहेर होईल.

PAK vs UAE match
'करो या मरो' सामन्यात पाकिस्तान मैदानात उतरणार? (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई PAK vs UAE match : आशिया कपमध्ये भारताविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर, पाकिस्तानच्या स्पर्धेतील अस्तित्वावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. भारतीय क्रिकेट संघानं हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानं संतापलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं आयसीसीकडे मॅच रेफरीला हटवण्याची मागणी केली. रेफरीनं पालन न केल्यास आशिया कपमधून माघार घेण्याची धमकीही त्यांनी दिली होती. मात्र त्यांची ही धमकी हवेतच विरली. कारण आयसीसीनं त्यांची मागणी फेटाळून लावल्यानं संघ आज यूएईविरुद्ध खेळेल. जर माघार घेण्याची धमकी देणारा पाकिस्तान आज यूएईविरुद्ध हरला तर संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल.

करो या मरो सामना : आशिया चषकात आज एक अतिशय रोमांचक सामना अपेक्षित आहे. भारताकडून पराभूत झालेल्या पाकिस्तानचा सामना यूएईशी होईल. दोन्ही संघांसाठी हा करा किंवा मरो असा सामना आहे. हा सामना जो संघ जिंकेल तो सुपर फोरमध्ये पात्र ठरेल. पाकिस्तान आणि यूएईचे दोन सामन्यांतून दोन गुण आहेत. ओमानला हरवून दोन्ही संघांनी हे गुण मिळवले आहेत. तर दोन्ही संघ भारताविरुद्ध पराभूत झाले आहेत.

जिंकणारा संघ सुपर-4 मध्ये : भारताविरुद्ध पहिला सामना गमावल्यानंतर ओमानविरुद्ध यूएई संघाची प्रभावी कामगिरी त्यांना पाकिस्तानविरुद्ध अपसेटसाठी तयार करु शकते. पाकिस्तान भारताविरुद्ध गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये अपयशी ठरला. ओमानवरच्या विजयामुळं युएईला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दोन्ही संघांचे सध्या प्रत्येकी 2 गुण आहेत. या सामन्यात जिंकणारा संघ 4 गुण मिळवेल आणि सुपर-4 मध्ये पोहोचेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आतापर्यंत एकूण तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यापैकी तीनही सामने पाकिस्ताननं जिंकले आहेत, तर संयुक्त अरब अमिराती अद्याप पाकिस्तानविरुद्ध जिंकू शकलेला नाही. मात्र क्रिकेट हा अनिश्चतेचा खेळ असून पाकिस्तानची कामगिरी पाहता या सामन्याचा निकाल अनपेक्षित लागण्याची शक्यता आहे.

लहान सघांकडून हरण्याचा पाकिस्तानचा इतिहास : पाकिस्तानचा मोठ्या स्पर्धांमध्ये लहान संघांकडून पराभव होण्याचा मोठा इतिहास आहे. 2007 च्या वनडे विश्वचषकात संघ आयर्लंडकडून पराभूत झाला. 2022 च्या टी-20 विश्वचषकात त्यांचा झिम्बाब्वेकडून पराभव झाला. तर 2023 च्या वनडे विश्वचषकात अफगाणिस्ताननं त्यांचा पराभव केला आणि 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात तर संघाला नवख्या अमेरिकेकडून पराभव पत्करावा लागला.

दुबई क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : दुबई क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. फिरकी गोलंदाज सातत्यानं विकेट घेत आहेत, तर वेगवान गोलंदाज कमी उपयुक्त आहेत. या मैदानावर धावा काढण्यासाठी फलंदाजांना प्रथम खेळपट्टीवर स्थिरावं लागतं. त्यानंतरच ते मोठे फटके मारु शकतात. आशिया कपमध्ये या मैदानावर सर्वाधिक धावा 160 धावा आहेत, ज्या पाकिस्ताननं ओमानविरुद्ध केल्या होत्या. या खेळपट्टीवर 140 ते 150 मधील धावा विजयी धावसंख्या मानली जाते.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-11 :

पाकिस्तान : सॅम अयुब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हरीस (यष्टीरक्षक), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

यूएई : अलिशान शराफू, मोहम्मद वसीम (कर्णधार), मोहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (यष्टीरक्षक), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पराशर, हैदर अली, मोहम्मद रोहिद खान, मोहम्मद जवादुल्ला, जुनैद सिद्दीकी.

हेही वाचा :

  1. मुल्लानपूर होणार 'बदलापूर'! महिला ब्रिगेड कांगारुंविरुद्ध बरोबरी करण्यासाठी उतरणार मैदानात
  2. 'विजयादशमी'पासून सुरु होणाऱ्या मालिकेसाठी 15 सदस्यीस संघाची घोषणा; 7 वर्षांनंतर भिडणार दोन संघ
  3. श्वास रोखून धरायला लावणाऱ्या सामन्यात बांगलादेशचा विजय; ग्रुप-बी मधील सुपर-4 फेरीचं समीकरण रंगतदार

For All Latest Updates

TAGGED:

WILL PAKISTAN PLAY TODAY VS UAEPAK VS UAE MATCH TODAYASIA CUP ON 17 SEPTEMBERDO OR DIE MATCH TODAYPAK VS UAE MATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.