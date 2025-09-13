डोनाल्ड ट्रम्प लावणार 100% टॅरिफ लादणार? WWE च्या एका निर्णयामुळं अमेरिकेचे अध्यक्ष नाराज?
Published : September 13, 2025 at 5:22 PM IST
नवी दिल्ली Will Donald Trump Impose Tariffs : WWE आणि TKO ग्रुपनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 2027 मध्यो होणारा रेसलमेनिया 43 सौदी अरेबियातील रियाध इथं होणार आहे. या निर्णयामुळं सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु झाली आहे, यात अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की WWE नं फक्त पैशांसाठी स्वतःला विकलं आहे. त्याच वेळी WWE ला जागतिक ओळख देण्यासाठी हे आवश्यक होतं, असं काही चाहत्यांना वाटतं.
#WrestleMania 43 ➡️ Saudi Arabia#WrestleManiaRiyadh @RiyadhSeason pic.twitter.com/jaqvh3NbFG— WWE (@WWE) September 12, 2025
ट्रम्प WWE च्या या निर्णयावर नाराज होतील? : मात्र WWE च्या या निर्णयामुळं एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यावर नाराज होतील का? कारण अमेरिकन चित्रपट आणि टीव्ही निर्मिती देशात ठेवणं आवश्यक आहे, असं म्हणत काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी हॉलिवूडवर कर लादण्याचा ईशारा दिला होता. त्यांनी स्टुडिओवर 100 टक्के कर लादण्याची धमकीही दिली होती. त्यातच WWE चा हा निर्णय त्यांच्या सेव्ह हॉलिवूड धोरणाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.
कार्यक्रमामुळं अनेक व्यवसायांना फायदा : रेसलमेनिया हा कोणत्याही शहरासाठी फक्त दोन रात्रींचा कार्यक्रम नाही, तर तो आठवडाभर चालणारा उत्सव आहे. ज्यामध्ये रॉ, स्मॅकडाउन आणि NXT सारखे अनेक शो समाविष्ट आहेत. यामुळं स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळते कारण ते मोठ्या संख्येनं पर्यटकांना आकर्षित करते, परिणामी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर स्थानिक व्यवसायांना मोठा फायदा होतो. अमेरिकेत अशी अनेक शहरं आहेत जी अशा कार्यक्रमांचं आयोजन करु इच्छितात.
WWE is getting paid a “mind blowing” amount of money to hold WrestleMania in Saudi Arabia in 2027.— Wrestle Ops (@WrestleOps) September 12, 2025
(via PWlnsider) pic.twitter.com/LE6Nr8gsMj
ट्रम्प यांना WWE नं सन्मानित केलं : WWE नं रेसलमेनियासाठी सौदी अरेबियाची निवड करणं हा एक मोठा निर्णय आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की हा निर्णय पैशासाठी काहीही करण्याची WWE ची मानसिकता दर्शवितो. मात्र ट्रम्प यावर फारसं भाष्य करणार नाहीत. WWE नं त्यांना एका काल्पनिक हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट केलं आहे आणि हा सन्मान ट्रम्पसाठी पुरेसा आहे. या निर्णयामुळं WWE एका नवीन मार्गावर निघत आहे, परंतु त्यांना लोकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल. WWE हा वाद कसा हाताळते आणि हा निर्णय कंपनीसाठी योग्य ठरतो का हे पाहणे मनोरंजक असेल.
सुपरस्टार्सच्या उपस्थितीत करण्यात आली घोषणा : आम्ही तुम्हाला सांगतो, 2026 चा रॉयल रंबल देखील सौदी अरेबियामध्ये होणार आहे. आता रेसलमेनिया 43 देखील तिथंच होणार आहे. रेसलमेनिया 43 ची घोषणा लास वेगासमध्ये झाली. या कार्यक्रमात ट्रिपल एच व्यतिरिक्त, द अंडरटेकर, शॉन मायकेल्स, शार्लोट फ्लेअर, बियांका ब्लेअर, लिव्ह मॉर्गन, स्टेफनी वॉकर, लोगन पॉल आणि सेथ रोलिन्स तिथं उपस्थित होते.
