दोन सामन्यांची मालिका जिंकूनही कीवींना WTC मध्ये मिळणार 0 गुण; कारण काय? - ZIM VS NZ TEST

सध्या झिम्बाब्वे आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु आहे. मात्र याचा कीवी संघाला काही फायदा होणार नाही.

ZIM vs NZ Test
न्यूझीलंड क्रिकेट संघ (Zimbabwe Cricket X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 10:13 AM IST

नवी दिल्ली ZIM vs NZ Test : झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा कसोटी मैदानात उतरला आहे. यावेळी त्यांचा सामना न्यूझीलंडशी होत आहे. दोन्ही देशांदरम्यान दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जात आहे, ज्यातील दुसरा सामना सध्या सुरु आहे. पहिला सामना न्यूझीलंड संघानं सहज जिंकला. दरम्यान, न्यूझीलंड संघानं पहिला कसोटी सामना जिंकला असला तरी, त्यांना जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत कोणताही फायदा मिळाला नाही. असं का झाले? झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड सामना जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा भाग नाही याचं कारण काय आहे? असे प्रश्न क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहेत.

जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत न्यूझीलंडचं खातं उघडलेलं नाही : न्यूझीलंड क्रिकेट संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यावर आहे. दोन सामन्यांच्या मालिकेत एक सामना खेळला गेला आहे तर दुसरा सामना गुरुवारपासून सुरु झाला आहे. न्यूझीलंड संघानं शेवटचा सामना जिंकत त्यांनी मालिकेत आघाडी घेतली आहे. परंतु जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत त्यांना कोणताही फायदा मिळाला नाही. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की एकेकाळी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद विजेत्या संघानं या नवीन चक्रात अद्याप आपलं खातंही उघडलेलं नाही.

आयसीसी कसोटी क्रमवारीतील अव्वल 9 संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होतात : वास्तविकपणे फक्त 9 संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत भाग घेतात. हे 9 संघ कसे ठरवले जातात? उत्तर असं आहे की आयसीसी कसोटी क्रमवारीतील अव्वल 9 संघ त्याचे सहभागी आहेत, म्हणजेच जेव्हा जेव्हा शीर्ष 9 संघांमध्ये सामना होतो तेव्हा तो सामना जागतिक कसोटी अजिंक्यपदाचा भाग असेल. विजय किंवा पराभवानंतर, जागतिक कसोटी अजिंक्यपद गुणतालिकेतील पीसीटी वाढत आणि कमी होत राहतो. परंतु जेव्हा जेव्हा या अव्वल 9 संघांमध्ये कोणताही सामना होत नाही तेव्हा तो जागतिक कसोटी अजिंक्यपदाचा भाग मानला जात नाही.

झिम्बाब्वे संघ सध्या आयसीसी कसोटी क्रमवारीत 12 व्या क्रमांकावर : जर आपण सध्याच्या आयसीसी कसोटी क्रमवारीबद्दल बोललो तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, भारत, न्यूझीलंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश हे टॉप 9 स्थानांवर आहेत. या 9 संघांव्यतिरिक्त, आणखी तीन देश कसोटी सामने खेळतात. त्यात आयर्लंड, अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वेचा समावेश आहे. सध्या, आयसीसी क्रमवारीनुसार, झिम्बाब्वे संघ 12 व्या क्रमांकावर आहे म्हणजेच शेवटच्या स्थानावर आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांचे कोणतेही सामने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होऊ शकत नाहीत.

या सामन्यातील सर्व विक्रम विचारात घेतले जातील : न्यूझीलंड संघानं मालिकेतील पहिला सामना जिंकला आहे, कदाचित तो दुसरा सामनाही जिंकेल, परंतु या विजयाचा WTC पॉइंट टेबलवर परिणाम होणार नाही. परंतु त्यांचे जे काही रेकॉर्ड आहेत, ते सर्व जोडले जातील. यात कोणतीही अडचण नाही. याचा अर्थ भविष्यात तुम्ही हे देखील समजू शकता की आयर्लंड, अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे जे काही कसोटी सामने खेळतील ते WTC चा भाग राहणार नाहीत.

