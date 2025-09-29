टीम इंडियानं फायनल जिंकूनही का घेतली नाही आशिया चषकाची ट्रॉफी? BCCI नं दिलं उत्तर
भारतीय क्रिकेट संघानं 2025 च्या आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध 5 विकेटनं विजय मिळवला. मात्र मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.
Published : September 29, 2025 at 7:22 AM IST
दुबई Team India not Accept Asia Cup Trophy : भारतीय क्रिकेट संघानं 2025 च्या आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध 5 विकेटनं विजय मिळवला आणि विक्रमी नवव्यांदा विजेतेपद पटकावलं. त्यांच्या विजयानंतर, भारतानं मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. भारतीय संघानं स्पष्ट केलं की ते पाकिस्तानी नेत्याकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नाहीत. म्हणूनच सामन्यानंतरच्या सादरीकरण समारंभाला बराच उशीर झाला.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
A dominant performance capped by an unbeaten campaign 💪
Congratulations to #TeamIndia on winning #AsiaCup2025 🇮🇳 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#Final pic.twitter.com/n9fYeHfByB
भारत माता की जय घोषणा : भारतीय संघ व्यवस्थापनानं विजेत्याची ट्रॉफी कोण देणार असं विचारलं होतं आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेनं यावर सल्लामसलत सुरु केली होती, कारण त्यांना माहित होतं की भारतीय संघ नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारु इच्छित नाही. नक्वी स्टेजवर आल्यानंतर, भारतीय चाहत्यांनी "भारत माता की जय" अशी घोषणा देण्यास सुरुवात केली. नक्वी स्टेजवर आले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की भारतीय संघ त्यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नाही आणि जर त्यांनी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला तर अधिकृत तक्रार दाखल केली जाईल. नक्वी वाट पाहत होते आणि अचानक आयोजकांपैकी कोणीतरी ट्रॉफी ड्रेसिंग रुममध्ये घेऊन गेला. तसंच सादरीकरण समारंभात सायमन म्हणाले, "मला आशियाई क्रिकेट परिषदेनं कळवलं आहे की भारतीय क्रिकेट संघ आज रात्री त्यांचे पुरस्कार स्वीकारणार नाही."
India win the Asia Cup 2025 Final in an absolute thriller against Pakistan 😮💨— ICC (@ICC) September 28, 2025
📝: https://t.co/ISyV26V2nB pic.twitter.com/Yhouly8BXz
ट्रॉफी का स्वीकारली नाही, BCCI नं केलं स्पष्ट : भारतीय संघानं ट्रॉफी न स्विकारल्याबाबत एनएआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले, "टीम इंडियानं आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही पाकिस्तानच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेल्या एसीसी अध्यक्षांकडून आशिया कप 2025 ट्रॉफी न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते पदकांसह ट्रॉफी घेऊन जातील. तर हे खूप दुर्दैवी आहे. आम्हाला आशा आहे की ट्रॉफी आणि पदकं लवकरात लवकर भारतात परत केली जातील. नोव्हेंबरमध्ये दुबईमध्ये आयसीसीची परिषद आहे. पुढील परिषदेत, आम्ही एसीसी अध्यक्षांच्या कृतींविरुद्ध अतिशय गंभीर आणि तीव्र निषेध करणार आहोत."
#WATCH | Mumbai | On Asia Cup 2025 Champions Team India not accepting the trophy from the Head of the ACC and PCB Chairman, Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, " india is fighting a war with a country and a leader belonging to that country was supposed to hand over… pic.twitter.com/kqtmQKTvdy— ANI (@ANI) September 28, 2025
नक्वींच्या वर्तनाचा निषेध नेंदवणार : देवजीत सैकिया पुढं म्हणाले, "भारत एका देशाविरुद्ध युद्धात आहे आणि त्या देशाच्या नेत्याला आम्हाला ट्रॉफी सोपवायची होती. आपल्या देशाविरुद्ध युद्ध करणाऱ्या देशाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीकडून आम्ही ट्रॉफी स्वीकारु शकत नाही. म्हणून, आम्ही ती ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की तो नेता आपल्या देशाला देण्यात येणारी ट्रॉफी आणि पदकं त्याच्या हॉटेलच्या खोलीत घेऊन जाईल. हे पूर्णपणे अनपेक्षित आहे आणि आम्हाला आशा आहे की त्याची चांगली बुद्धी प्रबळ होईल. आजच्या पुरस्कार सोहळ्यात आम्ही त्या नेत्याच्या वर्तनाचा तीव्र निषेध नोंदवणार आहोत."
टीम इंडियाचा विजय : 2025 च्या टी-20 आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 146 धावा केल्या. साहिबजादा फरहान आणि फखर जमान यांनी 84 धावांची भागीदारी करत संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र ते बाद झाल्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी कोसळली आणि संघ फक्त 146 धावांवरच बाद झाला. पाकिस्ताननं त्यांचे शेवटचे नऊ बळी 33 धावांत गमावले. भारताकडून कुलदीप यादवनं सर्वाधिक चार बळी घेतले. वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. प्रत्युत्तरात तिलक वर्मानं दमदार कामगिरी करत भारतीय संघाला विजय मिळवून दिला. त्यानं 53 चेंडूत तीन चौकार आणि चार षटकारांसह 69 धावा केल्या. शिवम दुबेनंही 22 चेंडूत दोन चौकार आणि दोन षटकारांसह 33 धावा केल्या.
