टीम इंडियाच्या 8 विकेट पडूनही सूर्या बॅटींग करायला का आला नाही? स्वतः केला खुलासा
भारतीय संघानं 19 सप्टेंबर रोजी अबुधाबी इथं ओमानविरुद्ध शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळला, जिथं टीम इंडियाच्या फलंदाजी क्रमात एक महत्त्वाचा बदल स्पष्टपणे दिसून आला.
Published : September 20, 2025 at 10:31 AM IST
अबुधाबी Suryakumar Yadav Not Coming to Bat : आशिया कपमध्ये शेवटच्या साखळी सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघानं चांगली कामगिरी केली. टीम इंडियानं त्यांचे तिन्ही ग्रुप स्टेज सामने एकामागोमाग जिंकले आणि शानदार विजयासह सुपर-4 मध्ये स्थान मिळवलं. भारतीय संघानं 19 सप्टेंबर रोजी अबुधाबी इथं ओमानविरुद्ध शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळला, जिथं टीम इंडियाच्या फलंदाजी क्रमात एक महत्त्वाचा बदल स्पष्टपणे दिसून आला. आठ विकेट पडल्यानंतरही कर्णधार सूर्यकुमार यादव फलंदाजीसाठी आला नाही, यामागच कारण त्यानं स्वतः सामना संपल्यानंतर उघड केलं.
Suryakumar Yadav did not bat tonight, he was slotted at No.11. 🤯 pic.twitter.com/rCtxaSU1Ua— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 19, 2025
काय म्हणाला सूर्या : ओमानविरुद्धच्या सामन्यात, टीम इंडियानं अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलसह डावाची सुरुवात केली, परंतु त्यानंतर संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवण्यात आलं. हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि अगदी कुलदीप यादव यांनाही फलंदाजीची संधी मिळाली. मात्र डगआउटमध्ये पॅड घालून बसलेला कॅप्टन सूर्या फलंदाजीसाठी आला नाही. ओमानविरुद्धच्या सामन्यानंतर सूर्यकुमार यादवला याबद्दल विचारण्यात आलं तेव्हा त्यानं यावर गमतीनं उत्तर दिलं, "पुढील सामन्यापासून मी 11व्या स्थानापर्यंत वाट न पाहण्याचा प्रयत्न करेन."
Suryakumar Yadav giving strike to Kuldeep, we have seen this before 💀 pic.twitter.com/qvqB29OeqD— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) September 19, 2025
ओमान संघाच्या कामगिरीचं कौतुक : नवख्या ओमाननं भारतीय संघाविरुद्ध उत्कृष्ट फलंदाजी केली, ज्यामध्ये आमिर कलीमनं 46 चेंडूत 64 धावा केल्या, तर हमाद मिर्झानं 33 चेंडूत 51 धावा केल्या. टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं त्यांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं आणि म्हणाला, "ओमाननं काही अद्भुत क्रिकेट खेळलं. त्यांना फलंदाजी करताना पाहणे मजेदार होतं."
भारतीय क्रिकेट संघाचा विजय : ओमानविरुद्ध भारतीय संघाकडून संजू सॅमसननं चांगली फलंदाजी केली. त्यानं 45 चेंडूत तीन चौकार आणि तीन षटकारांसह 56 धावा केल्या. अभिषेक शर्मानंही 38 धावा केल्या. तिलक वर्मानं 29 धावांचे योगदान दिलं. या खेळाडूंनी भारतीय क्रिकेट संघाला 188 धावांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत केली. ओमानकडून आमिर कलीमनं 64 धावा आणि हम्माद मिर्झानं 51 धावा केल्या, परंतु हे खेळाडू ओमानला विजय मिळवून देऊ शकले नाहीत.
