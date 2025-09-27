ETV Bharat / sports

IND vs SL सुपर ओव्हर ड्रामा... दासुन शनाकाला आउट देऊन नंतर नॉट आउट का दिलं? काय आहे ICC चा नियम?

भारत आणि श्रीलंका सामन्यात सुपर ओव्हरमध्ये काही नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई Super Over Rule : आशिया कप 2025 चा शेवटचा सुपर-4 सामना रोमांचक होता. भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर आले. दोन्ही संघांनी समान 202 धावा केल्या, ज्यामुळं सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. भारतानं पहिल्याच चेंडूवर सुपर ओव्हर जिंकली. हा टीम इंडियाचा सहावा सुपर ओव्हर विजय होता. सुपर ओव्हरमध्ये काही नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. अंपायरनं प्रथम श्रीलंकेचा फलंदाज दासुन शनाकाला बाद दिलं आणि नंतर त्याला नाबाद घोषित केलं. मात्र हे आयसीसीच्या नियमांनुसार घडलं असं स्पष्ट करण्यात आलं. आयसीसीचे नियम काय आहेत आणि ते कसे कार्य करतात? ते जाणून घ्या.

काय झालं सुपर ओव्हरमध्ये : सुपर ओव्हरमध्ये भारताकडून अर्शदीप सिंग गोलंदाजी करत होता. अर्शदीपनं टाकलेल्या ओव्हरच्या चौथ्या चेंडूवर एक मजेदार घटना घडली. श्रीलंकेचा फलंदाज दासुन शनाका अर्शदीपच्या चेंडूवर मागे झेलबाद झाला. त्यानंतर यष्टीरक्षक संजू सॅमसननं एक शानदार थ्रो केला आणि यष्टी उधळल्या. भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी शनाकाला बाद करण्यासाठी पंचांकडे अपील केलं. त्यानंतर पंचांनी त्याला बाद घोषित केलं. त्यानंतर शनाकानं डीआरएस वापरला आणि निर्णयाला आव्हान दिलं. रिप्लेमध्ये बॅट आणि बॉलमध्ये कोणताही संपर्क झाला नसल्याचं दिसलं ज्यामुळं निर्णय रद्द करण्यात आला.

काय आहे नियम : जरी टीम इंडियानं रन आउटसाठी अपील केलं असलं तरी आयसीसीच्या नियमांनुसार ते अवैध होतं. नियमांनुसार, एकदा पंच फलंदाजाला आउट घोषित करतात, तेव्हा चेंडू डेड मानला जातो. डेड बॉलवर धावा दिल्या जात नाहीत आणि विकेटही वैध मानली जात नाही. या नियमानुसार, दासुन शनाकाला रन आउट करण्याचा निर्णय अवैध घोषित करण्यात आला. शनाका क्रीजवरच राहिला. मात्र शनाका याचा फायदा घेऊ शकला नाही आणि पुढच्याच चेंडूवर तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला.

सामन्यात काय झालं : या सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, सलामीवीर पथुम निस्सांकाच्या आक्रमक शतकामुळं आशिया कपमध्ये पहिल्यांदाच भारतीय गोलंदाजांवर दबाव आला, परंतु सुपर ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंगच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं भारतानं श्रीलंकेला हरवून स्पर्धेत सलग सहावा विजय मिळवून दिला. प्रथम फलंदाजी करताना, भारतानं अभिषेक शर्माच्या स्पर्धेतील तिसऱ्या अर्धशतकाच्या मदतीनं 20 षटकांत 5 बाद 202 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात निस्सांकाच्या शतकामुळं श्रीलंका जवळजवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर होता. हर्षित राणाच्या शेवटच्या षटकात 12 धावा आणि शेवटच्या चेंडूवर तीन धावा हव्या असताना, दासुन शनाकाला फक्त दोन धावा करता आल्या, ज्यामुळं सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला.

सुपर ओव्हर पूर्णपणे अर्शदीपनं गाजवली, ज्यानं पाच चेंडूत दोन धावा देऊन दोन विकेट घेतल्या. भारतासमोर तीन धावांचं लक्ष्य होतं, जे कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पहिल्याच चेंडूवर साध्य केलं. रविवारी अंतिम फेरीत भारताचा सामना पाकिस्तानशी होईल. भारतानं आधीच ग्रुप स्टेज आणि स्पर्धेच्या सुपर-4 मध्ये पाकिस्तानचा पराभव केला आहे.

हेही वाचा :

  1. सुपर ओव्हरमध्ये टीम इंडियाच 'बादशाह'; सूर्या ब्रिगेडनं 'सिमोल्लंघन' करत केला खास विक्रम
  2. टीम इंडियाची विजयी घोडदौड सुरूच... श्रीलंकेचा सुपर ओव्हरमध्ये धुव्वा, पथुम निस्सांकाचं वादळी शतक व्यर्थ
  3. केएल राहुलची विक्रमी खेळी... टीम इंडियाचा कांगारुंविरुद्ध विक्रमी धावांचा पाठलाग

For All Latest Updates

TAGGED:

WHY DASUN SHANAKA GIVEN NOT OUTSUPER OVER AGAINST INDIADASUN SHANAKA NOT OUT ROWICC RULESSUPER OVER RULE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.