दुबई West indies and Sri Lanka not in Champions Trophy : आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आजपासून सुरु होणार आहे. स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर येतील. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. यात अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशचाही समावेश आहे, ज्यांना वेगवेगळ्या गटात स्थान देण्यात आलं आहे. परंतु जर तुमच्या मनात हा प्रश्न येत असेल की श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिजचे संघ त्यात का खेळत नाहीत, तर ही बातमी फक्त तुमच्यासाठी आहे. 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिजचे संघ न खेळण्यामागील खरं कारण काय आहे ते आम्ही तुम्हाला या बातमीत सांगणार आहोत.

चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आठ संघ सहभागी : चॅम्पियन्स ट्रॉफीसह, जवळजवळ 29 वर्षांनी आयसीसी स्पर्धा पाकिस्तानमध्ये परतत आहे. याआधी 1996 चा वनडे विश्वचषक पाकिस्तानमध्ये झाला होता. तेव्हापासून पाकिस्तानला कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेचं आयोजन करण्याची संधी मिळाली नाही. तसंच, चॅम्पियन्स ट्रॉफी जवळजवळ आठ वर्षांनी होणार आहे, त्यामुळं त्याबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे. यावेळी स्पर्धेत सहभागी होणारे आठ संघ म्हणजे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान. पण त्यात श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिजची नावं नाहीत. हे जगातील सर्वोत्तम क्रिकेट संघ मानले जातात. विशेष म्हणजे या दोन्ही संघांनी एक-एक वेळा ही स्पर्धा जिंकली आहे. श्रीलंकेनं 2002 मध्ये भारतासोबत संयुक्तरित्या ही स्पर्धा जिंकली होती तर वेस्ट इंडिजनं 2004 मध्ये या चषकावर आपलं नाव कोरलं होतं.