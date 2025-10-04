ETV Bharat / sports

रोहितकडून संघाचं कर्णधारपद का काढलं? अजित आगरकर यांनी दिलं अजब उत्तर

रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरुन हटवण्याबाबत अजित आगरकर यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी शुभमन गिलची कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Why Rohit Sharma Removed From Captaincy
रोहित शर्मा (AP Photo)
ETV Bharat Sports Team

October 4, 2025

मुंबई Why Rohit Sharma Removed From Captaincy : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी टीम इंडियाचा संघ जाहीर होताच, रोहित शर्माला कर्णधारपदावरुन का वगळण्यात आलं, याबद्दल सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं वनडे स्वरुपात उल्लेखनीय यश मिळवलं होतं. अलीकडेच, रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं चॅम्पियन्स ट्रॉफी देखील जिंकली, जी वनडे स्वरुपात खेळली जाते. तरीही, निवडकर्त्यांनी असा निर्णय का घेतला? अशातच भारतीय संघाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी याबद्दल महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.

काय म्हणाले अजित आगरकर : रोहितच्या नेतृत्वाखाली संघ चांगली कामगिरी करत असतानाही त्यांनी एका चॅम्पियन कर्णधाराला का काढून टाकलं, असं विचारलं असता टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर म्हणाले, "तीन फॉरमॅटसाठी तीन कर्णधार असणं जवळजवळ अशक्य आहे आणि सध्या वनडे हा सर्वात कमी खेळला जाणारा फॉरमॅट आहे. आमचं लक्ष टी-20 विश्वचषकावर आहे. गिलला जुळवून घेण्यासाठी वेळ देण्याची योजना आहे."

रोहितची कर्णधारपदाची कामगिरी कशी : रोहित शर्मानं वनडे सामन्यांमध्ये भारतासाठी असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली आहे. त्यानं त्याच्या शेवटच्या स्पर्धेत, चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताला विजय मिळवून दिला. रोहित शर्माचे वनडे कर्णधारपदाचे आकडे एमएस धोनी आणि विराट कोहली यांच्यापेक्षाही चांगले आहेत. कर्णधार म्हणून, रोहित शर्माच्या वनडे विजयाच्या टक्केवारीनं भारताला त्याच्या सुमारे 75 टक्के सामन्यांमध्ये विजय मिळवून दिला आहे. शिवाय, विराट कोहलीचा वनडे विजयाचा टक्का 68.42 आहे, तर एमएस धोनीचा विजयाचा टक्का 55 आहे. रोहित शर्मानं आयसीसी स्पर्धांमध्ये 27 सामन्यांत भारताचं नेतृत्व केलं आहे. यात भारतानं फक्त दोन सामने गमावले आहेत, तर टीम इंडियानं 25 सामने जिंकले आहेत. एकूणच रोहितनं 56 वनडे सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केलं आहे. यात टीम इंडियाने 42 सामने जिंकले आहेत आणि 12 सामने गमावले आहेत.

भारताचा 15 सदस्यीय वनडे संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद अरदीप सिंह, कृष्णा प्रदीप सिंह, कृष्णा प्रदीप सिंह, श्रेयस अय्यर. (यष्टीरक्षक), आणि यशस्वी जैस्वाल.

भारताचा 16 सदस्यीय टी-20 संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत यशदीप, हरदीप सिंह, हरदीप सिंह, अरविंद कुमार, राधाकृष्णन संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.

भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये पहिले तीन वनडे सामने 19 ऑक्टोबरपासून सुरु होतील. त्यानंतर 29 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाईल.

भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा :

  • 19 ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, पर्थ
  • 23 ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, अॅडलेड
  • 25 ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, सिडनी
  • 29 ऑक्टोबर - पहिला टी-20 सामना, कॅनबेरा
  • 31 ऑक्टोबर - दुसरा टी-20 सामना, मेलबर्न
  • 2 नोव्हेंबर - तिसरा टी-20 सामना, होबार्ट
  • 6 नोव्हेंबर - चौथा टी-20 सामना, गोल्ड कोस्ट
  • 8 नोव्हेंबर - पाचवा टी-20 सामना, ब्रिस्बेन

