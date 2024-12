ETV Bharat / sports

तुम्हाला माहितीय का? राहुल द्रविड स्कॉटलँडकडूनही खेळला 12 सामने...!

By ETV Bharat Sports Team

राहुल द्रविडनं केलं स्कॉटिश संघाचं प्रतिनिधित्त्व : भारतीय खेळाडूंनी दुसऱ्या देशाची जर्सी घातली असेल अशी घटना तुम्हाला क्वचितच पाहायला मिळेल. द्रविडनं 1996 ते 2012 या कालावधीत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. 'मेन इन ब्लू'साठी 500 हून अधिक सामने खेळले आणि 20,000 हून अधिक धावा केल्या. राहुलला त्याच्या 16 वर्षांच्या कारकिर्दीत स्कॉटलंडकडून खेळण्याचीही संधी मिळाली आणि 2003 च्या वनडे विश्वचषक स्पर्धेच्या समाप्तीनंतर 2003 मध्ये पाकिस्तान संघाविरुद्धच्या टूर गेमसह स्कॉटिश संघासोबत 12 सामने खेळला. (Rahul Dravid 2003 Played For Which Country)

मुंबई Rahul Dravid Played for Scotland : क्रिकेटमध्ये असे अनेक प्रसंग आले आहेत जेव्हा खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोन देशांचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. हे प्रामुख्यानं तेव्हा घडलं जेव्हा त्यांना आपल्या देशासाठी खेळण्याची फारशी संधी मिळणार नाही हे लक्षात आलं. यासोबतच काही खेळाडू वैयक्तिक कारणांसाठीही दुसऱ्या देशात जाऊन खेळणे पसंत करतात. (India National Cricket Team)

राहुल द्रविड स्कॉटलंडकडून कसा खेळला? : विस्डेनच्या म्हणण्यानुसार, स्कॉटलंडमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) गटानं राहुल द्रविडच्या द ग्रँज इथं वास्तव्यादरम्यान चॅरिटी डिनर आणि इतर कार्यक्रमांद्वारे अंदाजे 45,000 पौंड जमा केले. द्रविड उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असताना हे घडलं. भारतासाठी कसोटी सामन्यांमध्ये त्याची सरासरी 60 च्या वर होती. वास्तविक, त्यावेळी स्कॉटलंड संघ क्रिकेटमध्ये आपलं अस्तित्व शोधत होता. अशा परिस्थितीत त्याला अशा खेळाडूंची गरज होती जे आपल्या संघाला मदत करु शकतील. त्यासाठी त्यांनी भारतीय स्टार राहुल द्रविडला सोबत घेतलं आणि तीन वर्षांची टेस्ट म्हणून संघाला राष्ट्रीय लीगमध्ये पदोन्नती दिली. (Rahul Dravid Played For Which Country In 2003)

राहुल द्रविड (Getty Images)

दोन शतकी खेळींचा समावेश : तथापि, त्याच्या कार्यकाळात त्याला चांगली सुरुवात झाली नाही आणि हॅम्पशायर विरुद्ध नॅशनल क्रिकेट लीगमधील त्याच्या पहिल्या सामन्यात 25 धावा करण्यात यशस्वी झाला आणि त्यानंतर पाकिस्तानविरुद्धच्या दौऱ्याच्या सामन्यात पहिल्या चेंडूवर शून्यावर बाद झाला. यानंतर, त्यानं नेहमीप्रमाणेच दमदार पुनरागमन केलं आणि सॉमरसेटविरुद्ध 97 चेंडूत नाबाद 120 धावांची शानदार खेळी खेळली. त्यानंतर तो मिडलसेक्सविरुद्ध सहा धावांवर बाद झाला, पण यानंतर त्यानं नॉटिंगहॅमशायरविरुद्ध आणखी एक नाबाद शतक झळकावलं, ज्यामध्ये त्याने 14 चौकार आणि चार षटकार ठोकले.

राहुल द्रविड (Getty Images)

संघाचा पराभव : द्रविडची कामगिरी उत्कृष्ट होती आणि त्यानं 11 सामन्यांच्या स्पर्धेत दोनदा 50+ धावा केल्या. एकूणच या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं 66.66 च्या उत्कृष्ट सरासरीनं 600 धावा केल्या. तथापि, त्याचा आनंद फार काळ टिकला नाही, कारण संघाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आणि वनडे स्पर्धेदरम्यान खेळल्या गेलेल्या 12 पैकी 11 सामने गमावले.

