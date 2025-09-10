ETV Bharat / sports

Explainer: Gen-Z आंदोलनात धगधगत असलेला नेपाळ आशिया कप का खेळत नाही? वाचा सविस्तर

Gen-Z आंदोलनामुंळं भौगोलिकदृष्ट्या लहान असलेला नेपाळ अचानक जगाच्या नकाशावर एक हॉटस्पॉट बनला आहे. याचदरम्यान सुरु असलेल्या आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत नेपाळचा संघ नाही.

Gen-Z Protests in Nepal
Etv Bharat (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 4:09 PM IST

मुंबई Nepal Gen-Z Protest : Gen-Z आंदोलनामुंळं झालेल्या सत्तापालटामुळं भौगोलिकदृष्ट्या लहान असलेला नेपाळ अचानक जगाच्या नकाशावर एक हॉटस्पॉट बनला आहे. Gen-Z रस्त्यावर उतरले आणि अशी क्रांती घडवून आणली की नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. जवळपास सर्वच मंत्री-नेत्यांना देश सोडून पळावं लागलं. पुढं काय होईल हे कोणालाच माहिती नाही. देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. याचदरम्यान नेपाळचे शेजारी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका सारखे देश आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत आपली ताकद दाखवत असताना, नेपाळ मात्र आगीत जळत आहे.

Gen-Z Protests in Nepal
नेपाळ क्रिकेट संघ (Nepal Cricket X Account)

नेपाळ आशिया कप का खेळत नाही? : असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की जेव्हा आशियातील इतर देश उपखंडातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेत भाग घेत आहेत, तेव्हा नेपाळ त्यापासून दूर का आहे? नेपाळनं मागील आशिया कप आणि टी-20 विश्वचषक दोन्हीही खेळलं. मग आता असं काय झालं की यावेळी नेपाळ आशिया कप 2025 चा भाग नाही. यावेळी ही स्पर्धा सहा संघांवरुन आठ संघ करण्यात आली. मात्र तरीही संघाला त्यात भाग घेता आलं नाही.

Gen-Z Protests in Nepal
नेपाळ क्रिकेट संघ (Nepal Cricket X Account)

एशिया कप ही एसीसीची स्पर्धा : नेपाळ आशिया कप का खेळत नाही? या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी, क्रिकेटची मूलतत्त्वं थोडी समजून घेऊया. जगातील क्रिकेटची सर्वात मोठी संघटना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ज्याला आयसीसी म्हणतात. आयसीसीच्या धर्तीवर आशियाई देशांनीही स्वतःची संघटना स्थापन केली, जी आशियाई क्रिकेट परिषद किंवा एसीसी म्हणून ओळखली जाते. या एसीसीचं काम आशियामध्ये क्रिकेटला प्रोत्साहन देणं आहे, ज्यांच्या बॅनरखाली आशिया कप आयोजित केला जातो.

पाच संघांना मिळतो थेट प्रवेश : आशियाई क्रिकेट परिषदेचे पूर्णवेळ सदस्य असल्यानं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या संघांना या स्पर्धेत थेट प्रवेश मिळतो. तर उर्वरित तीन स्थानांसाठी पात्रता स्पर्धा आयोजित केली जाते, ज्यामध्ये असोसिएट स्तरावरील संघ खेळतात. या स्पर्धेचं नाव एसीसी मेन्स प्रीमियर कप आहे. या स्पर्धेतून हे निश्चित होतं की आशिया कपचे इतर तीन संघ कोण असतील.

Gen-Z Protests in Nepal
नेपाळ क्रिकेट संघ (Nepal Cricket X Account)

एसीसी मेन्स प्रीमियर लीग 2024 मध्ये नेपाळला धक्का : 2024 मध्ये झालेल्या एसीसी मेन्स प्रीमियर कपमध्ये अंतिम फेरीत ओमानला हरवून युएई चॅम्पियन बनला. दुसरीकडे नेपाळ आपल्या गटात अव्वल स्थानावर असताना उपांत्य फेरीत पोहोचला, परंतु पुढं प्रगती करु शकला नाही. युएईनं उपांत्य सामन्यात नेपाळचा सहा विकेट्सनं पराभव केला. यामुळं, त्यांना आशिया कपच्या शेवटच्या पात्रता स्थानासाठी हाँगकाँगशी सामना खेळावा लागला. दुर्दैवानं नेपाळ या सामन्यातही हरला. हाँगकाँगनं हा सामना चार विकेट्सने जिंकला आणि आशिया कपमधील शेवटचा क्रमांक पटकावला. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की नेपाळची आयसीसी टी-20 क्रमवारी (18वं) ओमान (20वं) आणि हाँगकाँग (24वं) या दोघांपेक्षा चांगली आहे, परंतु तरीही ते पात्रता मिळवू शकले नाहीत.

Gen-Z Protests in Nepal
नेपाळमधील Gen-Z आंदोलन (AP Photo)

नेपाळची स्थिती कशी? : भारताच्या शेजारील देश नेपाळमध्ये सध्या परिस्थिती खूपच बिघडत चालली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेली निदर्शनं खूपच हिंसक झालीत. राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर विद्यार्थी नेपाळ सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शनं करीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, निदर्शनांमध्ये बंदुकधारी लोकही दिसले असून, निदर्शनं आता हिंसक होऊ लागली आहेत. तत्पूर्वी मंगळवारी देशाचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. तसंच सरकारच्या इतर मंत्र्यांनीही राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व मंत्री आणि नेते देश सोडण्याचा विचार करीत आहेत. निदर्शक विद्यार्थ्यांनी केपी शर्मा ओली सरकारच्या अनेक मंत्र्यांना मारहाण केली. तसंच संतप्त विद्यार्थ्यांनी नेपाळी संसद आणि माजी पंतप्रधानांच्या घरालाही आग लावली.

आठ संघ भिडणार : यंदाच्या आशिया चषकामध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांना थेट प्रवेश मिळवला आहे. याशिवाय, गेल्यावर्षीच्या एसीसी प्रीमियर चषकातील अव्वल तीन संघ - संयुक्त अरब अमिरात, ओमान आणि हाँगकाँग यांनीही या स्पर्धेत स्थान मिळवलं आहे. आशिया चषक 2025 मधील अ गटात, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, ओमान यांचा समावेश आहे, तर ब गटात अफगाणिस्तान, बांगलादेश, हाँगकाँग आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. प्रत्येक संघ आपल्या गटातील इतर संघांविरुद्ध एकदा खेळेल. दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ सुपर-4 फेरीसाठी पात्र ठरतील. सुपर-4 मध्ये सर्व संघ पुन्हा एकमेकांविरुद्ध खेळतील. यातील अव्वल दोन संघ 28 सप्टेंबर रोजी दुबईत अंतिम सामन्यात भिडतील.

