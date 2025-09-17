आज का साजरा केला जातो मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन? काय आहे इतिहास; मराठवाड्यातील 'या' खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटवला ठसा
मराठवाड्याच्याा जनतेला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी हैद्राबादच्या निजामाविरोधात दिर्घ लढा द्यावा लागला, तसंच अनेकांना या लढ्यात त्यांच्या जीवाचं बलिदानही द्यावं लागलं.
मुंबई Marathwada Mukti Sangram Day : 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण त्यावेळी संपूर्ण देश विविध संस्थानांमध्ये विखुरलेला होता. त्यावेळच्या 565 पैकी 562 संस्थांनांनी स्वतंत्र भारतात सामील होण्याची सहमती दर्शविली आणि तशी कार्यवाही केली. मात्र हैद्राबाद संस्थान, जम्मू आणि काश्मीर आणि जुनागड संस्थान ही तीन संस्थानं स्वतंत्र भारतात सामील झाली नव्हती. त्या काळात मराठवाडा हा हैद्राबाद संस्थानाचा भाग होता आणि मराठवाड्याच्या जनतेला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी, हैद्राबादच्या निजामाविरोधात दिर्घ लढा द्यावा लागला, तसंच अनेकांना या लढ्यात त्यांच्या जीवाचं बलिदानही द्यावं लागलं.
देशाला इंग्रजापासून स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासून मराठवाडा बराच काळ निजामाच्या हैद्राबाद राज्याचा भाग होता. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या बरोबरीनंच मराठवाड्याचा हा हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम लढला गेला. निजामाच्या अन्यायी राजवटीतून मराठवाड्याला मुक्त करण्यासाठी मोठी चळवळ या काळात उभारण्यात आली. या आंदोलनाचं नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी केलं. हैदराबाद संस्थान मध्ये त्याकाळात तेलंगणा, सध्याचा मराठवाडा आणि कर्नाटक राज्यातील काही भाग येत असे आणि हैदराबाद संस्थानची त्यावेळची लोकसंख्या तब्बल 1 कोटी 60 लाख असल्याचं सांगितलं जातं. मुक्ततेसाठी लढा सुरु असताना निजामांचे जनतेवर अत्याचार करणं सुरुच होते. मात्र स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, दिंगबरराव बिंदू, रविनारायण रेड्डी, भाऊसाहेब वैशंपायन, देवीसिंग चौहान, बाबासाहेब परांजपे, शंकरसिंग नाईक, विजयेंद्ग काबरा यासारख्या खंबीर नेतृत्वाखाली हा लढा खेड्यापाड्यात पोहचला.
1938 ते 1948 हा मराठवाडा मुक्तीसंग्रामचा प्रमुख कालखंड म्हणुन ओळखला जातो. याच काळात मराठवाडा निजामाच्या राजवटीतून मुक्त करण्यासाठी वेगवेगळी राजकिय आंदोलनं, विद्यार्थी चळवळी इतकंच नाही तर सशस्त्र आंदोलनं देखील झाली. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी हैद्राबादच्या निजामानं कासीम रझवी याच्या मदतीने रझाकार संघटनेची स्थापना केली आणि मराठवाड्यातील जनतेवर अत्याचार करायला सुरुवात केली. निजामानं रझाकार संघटनेचा वापर करुन संस्थानातील नागरिकात दहशतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हा निजामाचा स्वतःचं राज्य टिकवण्याचा प्रयत्न होता. पण 15 ऑगस्ट 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्यानंतर मराठवाड्यातील जनतेच्या विरोधाला अणखी चालना मिळाली. यातच निजामाच्या हुकूमशाही राजवटीला उघड उघड आव्हान म्हणुन 7 ऑगस्ट रोजी भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचा दिवस आणि 15 ऑगस्टला भारताचा स्वातंत्र्य दिन म्हणुन साजरा करण्याचं आवाहन करण्यात आलं. या आव्हानाला जनतेचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर वेगवेगळे कृती कार्यक्रम हाती घेऊन निजामाच्या सत्तेची पाळेमुळं खणून काढण्यास सुरुवात झाली.
7 सप्टेंबरला वल्लभभाई पटेल यांनी स्वतंत्र भारताच्या सैन्य दलाला हैद्राबाद संस्थानवर पोलीस बळाचा वापर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार 13 सप्टेंबरला ऑपरेशन पोलो सुरु करण्यात आलं. या दरम्यान 17 सप्टेंबरला निजामानं माघार घेतली. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा निजामाच्या तावडीतुन मुक्त झाला. हैद्राबाद मुक्ती संग्राम यशस्वी करुन मराठवाड्यातील जनतेनं निजामाच्या अन्यायी राजवटीविरुद्धचा लढा यशस्वी केला. तेव्हापासून हा दिवस 17 सप्टेंबर मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो. आजघडीला मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, बीड, हिंगोली, लातुर, धाराशिव हे आठ जिल्हे असून प्रत्येक जिल्ह्याची एक वेगळी अशी ओळख आहे.
हैद्राबाद विधानसभेत मराठवाड्यातील आमदारांनी केंद्र शासनास हैदराबादचं विभाजन करण्यास भाग पाडलं. तसंच मराठवाडा सहित स्वतंत्र तेलंगणा व स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीचाही डाव उधळुन लावला. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या काळात मराठवाडा भाषिक आधारे महाराष्ट्रात सामील करण्यात आला. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी देखील मराठवाड्यातील जनतेनं मोठं योगदान दिलं. त्यानंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.
आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला विशेष ठसा उमटविणाऱ्या मराठवाड्यातील खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊया.
मराठवाड्यातील कुस्तीपटू राहुल आवारे, क्रिकेटपटू अंकित बावणे आणि विजय झोल, श्वेता जाधव, जुळ्या बहिणी सिद्धी व रिद्धी हत्तेकर, बास्केटबॉलपटू खुशी डोंगरे, लहान वयातच शिवछत्रपती पुरस्कार मिळवणारी बुद्धिबळपटू साक्षी चितलांगे, तलवारबाजी खेळातील अभय शिंदे, गिर्यारोहक मनीषा वाघमारे, ज्युदो खेळाडू शेख फरजाद, अॅथलेटिक्समधील अमर शिंदे या खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकदार कामगिरी करताना मराठवाड्याचं नाव उंचावलं आहे.
मराठवाड्याचा दिग्गज पहिलवान राहुल आवारे यानं 2021 मध्ये एप्रिल महिन्यात भीमपराक्रम करताना राष्ट्रकुल कुस्ती स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक जिंकून दिलं होतं. दुखापतीमुळं राहुल आवारेला आशियाई स्पर्धेत खेळण्यापासून वंचित राहावं लागलं होतं. 2008 साली पुणे येथील राष्ट्रकुल कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या राहुल आवारे यानं 2009 मध्ये ज्युनिअर आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्ण, तसंच 2021 च्या कॉमनवेल्थमध्ये सुवर्ण, 2011 मध्ये ताश्कंद येथील एशियन चॅम्पियनशिपमध्ये कास्य व 5 वेळेस राष्ट्रीय स्पर्धेत चॅम्पियनचा बहुमान मिळवला आहे.
अंकित बावणे याच्या रुपानं मराठवाड्याला महाराष्ट्र आणि भारत अ संघाचं कर्णधारपद भूषविण्याची संधी मिळाली. रणजी ट्रॉफीत सातत्यपूर्वक धावांचा रतीब रचणाऱ्या व 23 वर्षांखालील भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अंकितनं 2021 मध्ये दक्षिण आफ्रिका अ, न्यूझीलंड अ आणि वेस्ट इंडीज अ संघाविरुद्ध भारत अ संघाचं प्रतिनिधित्व करताना सुरेख कामगिरी केली होची. पाकिस्तानविरुद्ध 21 वर्षांखालील भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या श्वेता जाधवनंदेखील महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करताना चांगली कामगिरी केली होती. तसंच पश्चिम विभागीय संघाचे उपकर्णधार बनण्याचा बहुमान मिळवला होता.
अंडर-19 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघाचा माजी कर्णधार असणाऱ्या विजय झोलनं महाराष्ट्राच्या 23 वर्षांखालील संघाचं नेतृत्व भूषवलेलं आहे. तसंच विजय हजारे करंडक आणि टी-२0 स्पर्धेतही महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करताना ठसा उमटवला आहे. मूळची परभणीची असणाऱ्या औरंगाबादच्या मनीषा वाघमारेनं जगातील सर्वोच्च उंचीवर असणारे एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याचा पराक्रम केला, अशी कामगिरी करणारी ती मराठवाड्यातील पहिली गिर्यारोहक ठरली. लहान वयातच शिवछत्रपती पुरस्कार जिंकणारी पहिली औरंगाबादची खेळाडू ठरणाऱ्या साक्षी चितलांगेनं मंगोलिया इथं ज्युनिअर आशियाई बुद्धिबळ स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकलेलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय पंच मकरंद जोशी यानी गोल्डकोस्ट राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय जिम्नॅस्टिक संघाचं व्यवस्थापक व मार्गदर्शकपद भूषवलं आहे, तर उदय डोंगरे यांनी सध्या जकार्ता इथं सुरु असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघाचे व्यवस्थापक म्हणून काम पाहिलं आहे. तलवारबाजीतील खेळाडू अभय शिंदे यानं इंग्लंडमध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल तलवारबाजी स्पर्धेत दोन कास्यपदकं जिंकण्याचा भीमपराक्रम केला आहे.
