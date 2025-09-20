ETV Bharat / sports

टीम इंडियाचे खेळाडू 'पिंक जर्सी' घालून मैदानात; कारण वाचून वाटेल काैतुक!

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघांमधील वनडे मालिका सध्या सुरु आहे. या सामन्यासाठी बीसीसीआयनं एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

Team India Pink Jersey
टीम इंडियाचे खेळाडू 'पिंक जर्सी' घालून मैदानात (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 12:00 PM IST

नवी दिल्ली Team India Pink Jersey : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघांमधील वनडे मालिका सध्या सुरु आहे. 30 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या 2025 च्या महिला विश्वचषकापूर्वी दोन्ही देशांसाठी ही तयारी करण्याची उत्तम संधी आहे. मालिकेतील दोन सामने आधीच खेळले गेले आहेत आणि तिसरा सामना आज होणार आहे. या सामन्यासाठी बीसीसीआयनं एक मोठं पाऊल उचललं आहे. भारतीय महिला संघ तिसऱ्या वनडे सामन्यात निळ्याऐवजी गुलाबी जर्सीमध्ये खेळेल. यामागील कारण तुम्हाला भारतीय संघ आणि बीसीसीआयचं कौतुक करायला भाग पाडेल.

टीम इंडिया खेळणार गुलाबी जर्सीमध्ये : बीसीसीआयनं त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये भारतीय महिला संघातील खेळाडू गुलाबी जर्सी घालताना दिसत आहेत. कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि इतर सदस्यांनी ब्रेस्ट कॅन्सरबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलत असल्याचं जाहीर केलं. त्यांनी या गंभीर समस्येबद्दल सर्वांना संदेश देखील पाठवला आणि या गंभीर आजाराशी एकत्रितपणे लढण्याची त्यांची वचनबद्धता व्यक्त केली. हा व्हिडिओ पाहताच चाहते कमेंट सेक्शनमध्ये बीसीसीआय आणि भारतीय महिला संघाचं कौतुक करत आहेत.

भारतासाठी या सामन्यात विजय महत्त्वाचा : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 30 सप्टेंबर 2025 पासून सुरु होत आहे. ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत खेळवली जाणार आहे. म्हणूनच सर्वांच्या नजरा भारतीय संघावर आहेत. हरमनप्रीत आणि संघ मोठ्या स्पर्धेपूर्वी आत्मविश्वासाची कमतरता भासू नये याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करतील. ऑस्ट्रेलिया आणि भारतानं तीन सामन्यांच्या या वनडे मालिकेत प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे. आज मालिकेचा शेवटचा सामना आहे आणि दोन्ही संघ जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. जर भारताला विश्वचषकासाठी दावा करायचा असेल तर त्यांना जगातील सर्वात यशस्वी महिला संघ ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करावंच लागेल.

भारत आणि ऑस्ट्रेलियन महिला संघांमधील सामना कधी सुरु होईल?

भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील तिसरा वनडे सामना आज दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. चाहते स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर आणि ऑनलाइन जिओहॉटस्टारवर सामना थेट पाहू शकतात.

