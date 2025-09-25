पुन्हा पाकिस्तान की बांगलादेश? टीम इंडिया 28 सप्टेंबरला कोणाविरुद्ध भिडणार; आज होणार फैसला
आशिया कप 2025 च्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी आज 25 सप्टेंबर (गुरुवार) पाकिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात पाचवा सुपर-4 सामना खेळला जाईल.
September 25, 2025
दुबई Pakistan vs Bangladesh today : आशिया कप 2025 च्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी आज 25 सप्टेंबर (गुरुवार) पाकिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात पाचवा सुपर-4 सामना खेळला जाईल. दोन्ही संघ रात्री ८ वाजता दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यात आमनेसामने येतील. बांगलादेश सलग दोन दिवसांत दोन सामने खेळेल, यापूर्वी बांगलादेश संघानं बुधवारी भारताविरुद्ध खेळला होता, ज्यात त्यांना टीम इंडियानं 41 धावांनी पराभूत करुन अंतिम फेरी गाठली.
दोन्ही संघांसाठी करो या मरो या सामना : जर बांगलादेश आज हा सामना जिंकला तर त्यांचा सामना 28 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 च्या अंतिम फेरीत भारताशी होईल. तसंच जर पाकिस्ताननं बांगलादेशला हरवलं तर त्यांचा सामना स्पर्धेत तिसऱ्यांदा भारतीय क्रिकेट संघाशी होईल. त्यामुळं आजचा सामना जिंकत अंतिम सामन्यात मिळवण्याचा निर्धारानं दोन्ही संघ मैदानात उतरतील.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड : पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये आतापर्यंत एकूण 25 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. पाकिस्ताननं 20 सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेशनं फक्त पाच सामने जिंकले आहेत. या आकडेवारीवरुन, पाकिस्तानचा वरचष्मा दिसतो, परंतु बांगलादेशचा अलिकडचा फॉर्म उत्कृष्ट आहे. त्यामुळं त्यांना कमी लेखून चालणार नाही.
खेळपट्टी कशी असेल : दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममधील खेळपट्टी नेहमीच फिरकी गोलंदाजांना अनुकूल असते. इथं फिरकी गोलंदाज खूप प्रभावी ठरत आहेत. फलंदाजांना या खेळपट्टीवर धावा करणं कठीण आहे. वेगवान गोलंदाजांनाही फारशी मदत मिळत नाही. आशिया कपमध्ये या खेळपट्टीवर सर्वाधिक धावसंख्या 174 आहे, जी भारतानं पाकिस्तानविरुद्ध केली होती. या खेळपट्टीवर सरासरी धावसंख्या 145-155 आहे, सर्वोच्च धावसंख्या 222 आहे आणि सर्वात कमी धावसंख्या 56 आहे. या खेळपट्टीवर नाणेफेक जिंकणारा संघ कदाचित प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा पर्याय निवडेल, कारण नंतर स्पर्धेत दव महत्त्वाची भूमिका बजावते.
बांगलादेश आणि पाकिस्तान संघाचे प्रमुख खेळाडू : बांगलादेशचा रिषद हुसेन (6 विकेट) त्याच्या लेग-स्पिनिंग कौशल्यासह संघाचा प्रमुख गोलंदाज असेल. मुस्तफिजूर रहमान देखील संघाची ताकद दाखवताना दिसेल. तर फलंदाजीत, संघ सैफ हसन (160 धावा) वर अवलंबून असेल, ज्यानं स्पर्धेत सलग दोन अर्धशतकं केली आहेत. लिटन दास (119) चं पुनरागमन देखील संघासाठी महत्त्वाचं असेल. दुसरीकडे पाकिस्तानला शाहीन शाह आफ्रिदी (6 विकेट) कडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल, कारण त्यानं श्रीलंकेविरुद्ध शानदार कामगिरी केली होती. फखर जमान (122 धावा) फलंदाजीची जबाबदारी सांभाळेल. साहिबजादा फरहान 156 धावांसह संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आगा (कर्णधार), हुसेन तलत, मोहम्मद हरिस (यष्टिरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, हरिस रौफ, अबरार अहमद.
बांगलादेश : तन्झीद हसन, सैफ हसन, लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), तौहिद हृदयॉय, शमीम हुसेन, जाकेर अली, रिशाद हुसेन, तन्झीम हसन साकिब, नसुम अहमद, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.
