Asia Cup 2025 मध्ये टीम इंडियासाठी कोण देणार सलामी? 'हे' खेळाडू दावेदार - ASIA CUP 2025

यंदाचा आशिया कप टी-20 फॉरमॅटमध्ये असल्यानं रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या स्पर्धेत सहभागी होणार नाहीत. त्यांच्या जागी कोण सलामीला येईल अशी चर्चा सुरु आहे.

Team India Combination for Asia Cup
Asia Cup 2025 मध्ये टीम इंडियासाठी कोण देणार सलामी? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read

मुंबई Team India Combination for Asia Cup : आशिया कप क्रिकेट स्पर्धा 9 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील दोन शहरं अबू धाबी आणि दुबई इथं खेळवली जाईल. 2025 चा आशिया कप टी-20 फॉरमॅटमध्ये असल्यानं रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या स्पर्धेत सहभागी होणार नाहीत. 2024 मध्ये विश्वचषक जिंकल्यानंतर कोहली आणि रोहितनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय संघातून निवृत्ती घेतली होती.

कधी होणार संघाची घोषणा : आशिया कपसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा अद्याप झालेली नाही. ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात संघाची घोषणा होऊ शकते. यावेळी भारतीय निवडकर्त्यांना संघ निवडण्यासाठी खूप विचारमंथन करावं लागेल. निवडकर्त्यांना सलामीच्या संघासाठी कठोर परिश्रम करावं लागतील. आशिया कपमध्ये सलामीच्या जागेसाठी कोणत्या खेळाडूंची नावं अंतिम होतात हे पहावं लागेल. तसं, सलामीच्या जागेसाठी पाच खेळाडू शर्यतीत असल्याचं सांगितलं जात आहे, त्यापैकी दोन नावं अंतिम केली जाऊ शकतात. तर एकाची राखीव सलामीवीर म्हणून संघात निवड केली जाऊ शकते.

Asia Cup 2025
अभिषेक शर्मा (Getty Images)

अभिषेक शर्मा : या तरुण फलंदाजानं खूप कमी वेळात टी-20 क्रिकेटमध्ये आपली छाप पाडली आहे. अभिषेक आयसीसी टी-20 फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. अभिषेक त्याच्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो आणि तो गोलंदाजीतही उपयुक्त ठरु शकतो. अभिषेकची निवड निश्चित दिसते. अभिषेकनं भारतासाठी 17 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 535 धावा केल्या, ज्यात दोन शतके आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे.

Asia Cup 2025
शुभमन गिल (Getty Images)

शुबमन गिल : इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत शुभमन गिलनं ज्या प्रकारे कामगिरी केली, त्यामुळं आशिया कपसाठी त्याला दुर्लक्षित करणं कठीण होईल. शुभमन शेवटचा जुलै 2024 मध्ये भारतासाठी टी-20 क्रिकेट खेळताना दिसला होता. आता जर तो परतला तर कोणालाही आश्चर्य वाटू नये. शुभमन पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये सलामीला येत आहे, त्यामुळं त्याला सलामीवीर म्हणून आशिया कपसाठी संघात स्थान मिळू शकतं. शुभमननं 21 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 578 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 1 शतक आणि 3 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

Asia Cup 2025
संजू सॅमसन (Getty Images)

संजू सॅमसन : संजू सॅमसननं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सलामीवीर म्हणून तीन शतकं केली आहेत. आक्रमक फलंदाजी आणि विकेटकीपिंग दोन्हीमध्ये तो भारतासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकतो. मात्र संजूच्या फॉर्ममध्ये फारसं सातत्य राहिलेले नाही, जे त्याच्या विरोधात जातं. तसं, चांगली गोष्ट म्हणजे संजू सॅमसन एक विकेटकीपर आहे, ज्यामुळं त्याचा निवडीचा दावा बळकट होतो. संजूनं आतापर्यंत भारतासाठी 42 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 861 धावा केल्या आहेत.

Asia Cup 2025
यशस्वी जैस्वाल (Getty Images)

यशस्वी जैस्वाल : या डावखुऱ्या फलंदाजानं इंग्लंड दौऱ्यावर कसोटी क्रिकेटमध्ये शानदार कामगिरी केली आणि दोन शतकं केली. तसंच, तो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्स (RR) साठी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता. अभिषेक शर्माप्रमाणेच, यशस्वी देखील त्याच्या वादळी फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. यशस्वीनं जुलै 2024 मध्ये त्याचा शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता, परंतु तो या मोठ्या स्पर्धेसाठी संघात परतू शकतो. यशस्वीनं भारतासाठी 23 टी-20 सामन्यांमध्ये 723 धावा केल्या, ज्यात 1 शतक आणि पाच अर्धशतकांचा समावेश आहे.

Asia Cup 2025
साई सुदर्शन (AFP)

साई सुदर्शन : डावखुरा फलंदाज साई सुदर्शन देखील एक मजबूत दावेदार आहे. सुदर्शननं इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 मध्ये सर्वाधिक 759 धावा केल्या, ज्यावरुन क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये त्याचं सातत्य दिसून येतं. परंतु सुदर्शनला आतापर्यंत भारतासाठी फक्त एकाच टी-20 सामन्यात भाग घेण्याची संधी मिळाली आहे, जी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध होती. मात्र सुदर्शननं त्या सामन्यात फलंदाजी केली नाही.

आठ संघ होणार सहभागी : आशिया कप 2025 मध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होणार आहेत, ज्यांना दोन गटात विभागण्यात आलं आहे. भारताला पाकिस्तान, यूएई आणि ओमानसह गट अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. तर गट ब मध्ये श्रीलंका, हाँगकाँग, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान आहेत. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ सुपर 4 टप्प्यात पोहोचतील. त्यानंतर सुपर 4 टप्प्यात अव्वल स्थान मिळवणाऱ्या दोन संघांमध्ये 28 सप्टेंबर रोजी जेतेपदाचा सामना होईल.

