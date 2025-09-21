ETV Bharat / sports

आजचा INDvsPAK सामना रद्द झाल्यास भारताचं काय होणार? फायदा की नुकसान?

आज रात्री 8 वाजता सुरु होणारा भारत-पाकिस्तान सामना रद्द झाला तर काय होईल?

IND vs PAK Match
आजचा INDvsPAK सामना रद्द झाल्यास भारताचं काय होणार (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
दुबई IND vs PAK Match : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघातील सामना काही तासांतच सुरु होणार आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 टप्प्यातील हा दुसरा सामना आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता खेळवला जाईल. याचा टॉस संध्याकाळी 7:30 वाजता होईल.

दोन्ही संघांचे कर्णधार हस्तांदोलन करतील का? : गेल्या रविवारी (14 सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. यानंतर यावरुन पाकिस्ताननं बराच वाद निर्माण करत कांगावा केला होता. त्या सामन्यात नाणेफेकीच्या वेळीही भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं सलमान आघाशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. असं मानलं जातंय की भारतीय संघ या सामन्यातही हेच धोरण स्वीकारेल आणि मैदानावर हस्तांदोलन करण्याची परंपरा पाळणार नाही.

दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : दुबईची खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना मदत करत आहे. त्यामुळं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी असेल. ओमानविरुद्धच्या सामन्यात अक्षरला दुखापत झाली होती, जरी क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांनी सांगितलं की काळजी करण्याची काहीच गरज नाही. ओमान सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आलेला वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती या सामन्यात नक्कीच परततील. बुमराहच्या उपस्थितीमुळं संघाचं मनोबल आणखी वाढेल.

सामन्याच्या दिवशी हवामान कसं असेल : आज 21 सप्टेंबर रोजी दुबईत सरासरी तापमान 32 अंश सेल्सिअस असण्याची अपेक्षा आहे. तसंच सामन्यादरम्यान 13 किमी प्रति तास वेगानं वारं वाहू शकतं. आखाती देश, यूएईमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेदरम्यान पावसासारख्या नैसर्गिक आपत्ती येण्याची शक्यता कमी आहे.

पावसामुळं सामना रद्द झाला तर काय होईल? : यूएई हा आखाती देश आहे. सध्या दुबई आणि अबू धाबीमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत पावसासारख्या नैसर्गिक कारणांमुळं सामने रद्द होण्याची शक्यता नाही. हवामान देखील पूर्णपणे स्वच्छ आहे. मात्र जर सामना अद्याप पूर्ण झाला नाही किंवा पावसामुळं किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळं रद्द झाला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल.

आशिया कपचे नियम काय? : आशिया चषकातील सुपर-4 फेरी राउंड-रॉबिन पद्धतीनं खेळवली जात आहे, ज्यामध्ये चारही संघ एकदा एकमेकांसमोर येतील. या फेरीच्या शेवटी अव्वल दोन संघ अंतिम फेरीत पोहोचतील. स्कोअरिंग पॅटर्नमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, विजयासाठी दोन गुण दिले जातील, तर रद्द झालेल्या सामन्यासाठी एक गुण दिला जाईल.

