12 चेंडूत 11 सिक्सर... 28 वर्षीय फलंदाजाचं तांडव, 330.77 च्या स्ट्राईक रेटनं गोलंदाजांना धुतलं - 12 SIXES IN 11 BALLS

केरळमध्ये सुरु असलेल्या केरळ क्रिकेट लीगमध्ये एक धमाकेदार सामना पाहायला मिळाला. या सामन्यात एका फलंदाजानं 12 चेंडूत 11 षटकार मारुन खळबळ उडवून दिली.

12 Sixes in 11 Balls
28 वर्षीय फलंदाजाचं तांडव (Screenshot From X)
तिरुवनंतपुरम 12 Sixes in 11 Balls : केरळमध्ये सुरु असलेल्या केरळ क्रिकेट लीगच्या 19व्या सामन्यात, कालिकत ग्लोबस्टारचा फलंदाज सलमान निजारनं त्याच्या झंझावाती फलंदाजीनं तांडव केला. अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स विरुद्धच्या सामन्यात, सलमाननं डावाच्या शेवटच्या 12 चेंडूत 11 षटकार मारले. सलमाननं कालिकतकडून फलंदाजी केली आणि 26 चेंडूत 86 धावांची वादळी खेळी केली. त्यानं त्याच्या डावात एकही चौकार मारला नाही. त्यानं डावात एकूण 12 षटकार मारले, त्यापैकी 11 त्याच्या शेवटच्या दोन षटकात आले. सलमानच्या या झंझावाती खेळीमुळं, त्याच्या संघाला निर्धारित 20 षटकांत 6 गडी गमावून 186 धावा करण्यात यश आलं.

शेवटच्या 2 षटकांत ठोकल्या 71 धावा : 18व्या षटकाच्या अखेरीस, कालिकतच्या संघानं 6 गडी गमावून 115 धावा केल्या होत्या. यानंतर आयपीएलमध्ये खेळलेला बासिल थंपी, अदानी त्रिवेंद्रमकडून डावाच्या 19व्या षटकात गोलंदाजी करण्यासाठी आला. सलमान स्ट्राईकवर होता. थम्पीच्या या षटकात पहिल्या 5 चेंडूवर षटकार सलमानने षटकार मारले. षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर थम्पी कसा तरी बचावण्यात यशस्वी झाला, पण सलमाननं 1 धाव घेतली आणि स्ट्राईक स्वतःकडेच ठेवला. अशाप्रकारे, 19व्या षटकात सलमाननं एकूण 31 धावा काढल्या.

शेवटच्या ओव्हरमध्ये काढल्या 40 धावा : बेसिल थम्पीच्या षटकानंतर, 20वं षटक अभिजीत प्रवीणनं टाकलं. या षटकात अभिजीतविरुद्ध सलमाननं पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला. सलमानपासून वाचण्यासाठी अभिजीतनं पुढचा चेंडू वाईड टाकला. पुढचा चेंडू नो बॉल होता, ज्यावर सलमान धावला आणि 2 धावा काढल्या. यानंतर, उर्वरित पाच चेंडूंवर सलमाननं सलग 5 षटकार मारले. अशाप्रकारे, अभिजीतच्या या षटकात सलमाननं 6 षटकार मारले. या षटकात कालिकतच्या संघानं एकूण 40 धावा केल्या. सलमाननं 12 चेंडूत 11 षटकार मारुन कहरच केला.

कालिकत संघानं 13 धावांनी जिंकला सामना : कालिकत ग्लोबस्टारनं दिलेल्या 187 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अदानीच्या संघानंही जोरदार झुंज दिली. शेवटच्या षटकात विजयासाठी 15 धावांची आवश्यकता होती. मात्र त्यांच्याकडे एकही विकेट शिल्लक नव्हती. अशा परिस्थितीत, संघ शेवटच्या षटकात सर्वबाद झाला. अदानीचा संघ 19.3 षटकात 173 धावा करुन सर्वबाद झाला, ज्यामुळं कालिकतला 13 धावांनी विजय मिळाला.

