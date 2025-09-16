ETV Bharat / sports

ऐतिहासिक! वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये भारताला पहिलं 'गोल्ड मेडल'; आनंदकुमारनं रचला इतिहास

चीनमध्ये झालेल्या स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये आनंदकुमार वेलकुमारनं सुवर्णपदक जिंकून एक नवा विक्रम रचला.

Anandkumar Velakumar
आनंदकुमार वेलकुमार (Screenshot From X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 10:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Anandkumar Velakumar : भारत हळूहळू सर्व खेळांमध्ये आपलं कौशल्य दाखवत आहे. आता भारतीय खेळाडूंनी 2025 च्या जागतिक स्पीड स्केटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. ज्यामुळं भारतातील 2 खेळाडूंनी सुवर्णपदक जिंकलं आहे. 22 वर्षीय तरुण आनंदकुमार वेलकुमारनं चीनमध्ये होत असलेल्या या मोठ्या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. यासह या स्पर्धेत वेलकुमारनं 2 पदकं जिंकली आहेत. तसंच एका ज्युनियर संघातील खेळाडूनंही चमकदार कामगिरी केली.

आनंदकुमारनं रचला इतिहास : युवा भारतीय खेळाडू आनंदकुमार वेलकुमारनं 1000 मीटर स्प्रिंट शर्यतीत 1:24.924 सेकंद वेळेसह ऐतिहासिक विजय नोंदवला. यासह, तो स्केटिंगमध्ये विश्वविजेता बनणारा पहिला भारतीय खेळाडू बनला आहे. वेलकुमारनं एक दिवस आधी 500 मीटर स्प्रिंट शर्यतीतही कांस्यपदक जिंकलं होतं. ज्यात त्याचा वेळ 43.072 सेकंद होता. सोमवारी तो सिनियर स्केटिंग वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये पदक जिंकणारा पहिला खेळाडू बनला. त्याच दिवशी क्रिश शर्मानं ज्युनियर 1000 मीटर स्प्रिंट शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकलं. या दोन्ही खेळाडूंनी आता संपूर्ण क्रीडा जगताला हादरवून टाकलं आहे.

आनंद कुमारची सातत्यानं चांगली कामगिरी : 2025 च्या सुरुवातीला, आनंदकुमार वेलकुमारनं जागतिक क्रीडा स्पर्धेत 1000 मीटर स्प्रिंट शर्यतीत कांस्यपदकही जिंकलं. त्यावेळी तो रोलर स्पोर्ट्समध्ये भारतासाठी पदक जिंकणारा पहिला खेळाडू बनला. यापूर्वी 2021 मध्ये ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये 15 किमी एलिमिनेशन शर्यतीत वेलकुमारनं रौप्य पदक जिंकलं होतं. त्यानंतर 2023 मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, भारतानं 3 हजार मीटर टीम रिलेमध्ये कांस्यपदक जिंकलं. या विजयानंतर, भारतानं स्केटिंग जगात युरोपियन, लॅटिन अमेरिकन आणि पूर्व आशियाई देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिलं आहे.

पंतप्रधान मोदींनी केलं अभिनंदन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आनंदकुमारच्या या कामगिरीबद्दल अभिमान व्यक्त केला. त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं, 'स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये वरिष्ठ पुरुषांच्या 1000 मीटर स्प्रिंटमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या आनंदकुमार वेलकुमारचा अभिमान आहे. त्यांच्या संयम, वेग आणि आवडीमुळे ते भारताचे पहिले विश्वविजेते बनले आहेत. त्यांची कामगिरी असंख्य तरुणांना प्रेरणा देईल. त्यांचं अभिनंदन आणि त्यांच्या भविष्यातील सर्व प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा.'

हेही वाचा :

  1. मोठी बातमी...! आशिया कप जिंकूनही ट्रॉफी घेणार नाही टीम इंडिया; हस्तांदोलन टाळल्यानंतर मोठा निर्णय?
  2. श्रीलंकेचा सलग दुसरा विजय; पराभवाच्या हॅट्रिकसह हाँगकाँगचा 'द एंड'
  3. यूएईकडून ओमानचा मोठा पराभव; टीम इंडियाला फायदा, पाकिस्तानचं नुकसान

For All Latest Updates

TAGGED:

WHO IS ANANDKUMAR VELAKUMARSPEED SKATING CHAMPIONSHIPINDIA FIRST GOLD MEDAL IN SKATINGआनंदकुमार वेलकुमार कोण आहेSKATING CHAMPIONSHIP AT CHINA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.