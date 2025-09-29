धोनीपासून ते टिळक वर्मापर्यंतच्या यशात मोठं योगदान, कोण आहेत अभिषेक जैन?
मुंबईतील अभिषेक जैन या तरुणाने साईडआर्म प्रकारात आपला ठसा उमटवला असून, सध्या तो भारतीय संघातील खेळाडूंना फलंदाजी सुधारण्यासाठी मदत करीत आहे.
Published : September 29, 2025 at 5:23 PM IST
मुंबई – भारतात क्रिकेटला एक विश्व समजलं जातं. या विश्वातील गोलंदाज, फलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक करणारे हे खेळाडू प्रत्यक्ष मैदानात आपली भूमिका निभावत असतात. परंतु या प्रत्येक खेळाडूमागे मेहनत करणारी एक मोठी यंत्रणा कार्यरत असते. भारतीय संघाला कोणत्याही सामन्यापूर्वी कठीण सराव करावा लागतो. फलंदाजाला सर्व प्रकारचे चेंडू खेळता आले पाहिजेत, यासाठी सराव महत्त्वाचा असतो. याच सरावाचा एक भाग म्हणजे साईडआर्म प्रकार. मुंबईतील अभिषेक जैन या तरुणाने साईडआर्म प्रकारात आपला ठसा उमटवला असून, सध्या तो भारतीय संघातील खेळाडूंना फलंदाजी सुधारण्यासाठी मदत करीत आहे.
मी साईडआर्म प्रकारात चार वर्षे सातत्यानं सराव केला : अभिषेक जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुसंख्य देश खेळाडूंचा खेळ कुशल व्हावा, यासाठी त्यांच्या संघात साईडआर्म तज्ज्ञांची भरती करीत आहेत. त्यामुळे सध्या साईडआर्म तज्ज्ञांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. मागील 2 ते 3 वर्षांत साईडआर्म तज्ज्ञांना विविध प्रतिष्ठित खेळाडूंकडून बोलवण्यात येत असल्याचं अभिषेक जैन सांगतात. "इतरांप्रमाणे मलादेखील सुरुवातीला क्रिकेटमध्ये करिअर करायचं होतं. प्रत्यक्षात मैदानावर सामने खेळायचे होते. पण म्हणतात ना सर्वच गोष्टी मनासारख्या होत नाहीत. मात्र, क्रिकेट हा माझा ध्यास काही सुटला नाही. मला साईडआर्म प्रकार ही एक संधी वाटली आणि मी साईडआर्म प्रकारात चार वर्षे सातत्यानं सराव केला. आता अनेक फलंदाज मला साईडआर्मसाठी बोलावतात,” असं अभिषेक जैन सांगतात.
अभिषेक मुंबईत विविध संघांसाठी क्रिकेट खेळतो : अभिषेकने 2017 पासून साईडआर्मचा सराव सुरू केला. तेव्हा हा प्रकार फारसा प्रचलित झाला नव्हता. मागील आठ ते नऊ वर्षांत अभिषेकने आपले कौशल्य, साईडआर्म वेग आणि अचूकता वाढवण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत. उजव्या हाताचा फलंदाज आणि उजव्या हाताचा ऑफ स्पिनर असलेला अभिषेक मुंबईत विविध संघांसाठी क्रिकेट खेळतो. सोबतच तो क्लब स्तरावरदेखील खेळतो. पण त्याच वेळी अभिषेकला साईडआर्म स्पेशालिस्ट म्हणूनही आणखी प्रगती करण्याची इच्छा आहे.
बहुतांश खेळाडू हे भारतीय संघासाठी खेळतात : "मी स्वतः एक क्रिकेटपटू असल्याने सरावादरम्यान माझ्यासमोरील खेळाडूला काय हवे आहे हे शिकणे आणि समजून घेणे माझ्यासाठी सोपे होते. मी स्वतः खेळत असल्याचा हा एक फायदा आहे. मी ज्या खेळाडूंना साईडआर्मसाठी मदत करतो ते बहुतांश खेळाडू हे भारतीय संघासाठी खेळतात. विराट कोहली वगळता मी आतापर्यंत भारतीय संघातील अनेक खेळाडूंना साईडआर्म प्रकारात सरावासाठी मदत केली आहे,” असं अभिषेक जैन सांगतात.
फलंदाजाच्या कौशल्यात वाढ करण्यासाठी केला जातो : साईडआर्म म्हणजे पंजाप्रमाणे दिसणारे एक गोलंदाजीचे उपकरण असून, या उपकरणाच्या मदतीने वेगाने चेंडू फेकता येतो. सोबतच गोलंदाजाला आपल्या उंचीच्या एक फूट अधिक उंचीवरून उपकरणामुळे गोलंदाजी करता येते. या उपकरणाचा वापर फलंदाजाच्या कौशल्यात वाढ करण्यासाठी केला जातो. या उपकारामुळे फलंदाजाला वेगवान चेंडू खेळण्याचा सराव होतो. याच फायदा आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य देशांच्या उंच आणि वेगवान गोलंदाजांचा सामना करण्यासाठी भारतीय संघाच्या फलंदाजांना होतो, असंही अभिषेक जैन सांगतात.
साईडआर्म स्पेशालिस्ट म्हणून काम पाहतात : अभिषेक जैन सध्या बीसीसीआय निवड समितीवरील माजी सदस्य आणि माझी भारतीय क्रिकेटपटू जतिन परांजपे यांच्या वासू परांजपे क्रिकेट सेंटर येथे कार्यरत असून, तिथे ते येथील साईडआर्म स्पेशालिस्ट म्हणून काम पाहतात. अभिषेक जैन या तरुणाची खासियत म्हणजे अभिषेकचे चेंडू यॉर्कर, आऊटस्विंगर आहेत आणि तो 130 ते 135 किमी प्रतितास वेगाने गोलंदाजी करू शकतो. मागील काही वर्षांत अभिषेकने सचिन तेंडुलकर, एमएस धोनी, युवराज सिंग, युसूफ पठाण, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन, दिनेश कार्तिक, यशस्वी जैस्वाल, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, टिळक वर्मा, पृथ्वी शॉ यांसह अन्य खेळाडूंसाठी साईडआर्म म्हणून काम केले आहे. "मी जरी मोठमोठ्या खेळाडूंना साईडआर्मसाठी मदत करत असलो तरी मला भविष्यात बीसीसीआय, आयसीसी अशा संस्थांसाठी साईडआर्म म्हणून काम करायचे आहे," अशी इच्छा अभिषेक जैन यांनी व्यक्त केलीय.
