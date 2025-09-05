ETV Bharat / sports

न्यूझीलंडचा माजी क्रिकेटपटू रॉस टेलर एका नवीन संघात सामील झाला आहे. रॉस टेलर निवृत्तीनंतर परतला आहे आणि तो सामोआ संघाचा भाग बनला आहे.

Where is Samoa
कर्णधार रॉस टेलर (Getty Images and Screenshot)
नवी दिल्ली Where is Samoa : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रॉस टेलर वयाच्या 41व्या वर्षी पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणार आहे. यावेळी तो सामोआ देशाकडून मैदानात उतरेल. टेलर ऑक्टोबरमध्ये ओमानमध्ये होणाऱ्या आशिया-पूर्व आशिया पॅसिफिक टी-20 विश्वचषक 2026 पात्रता स्पर्धेत सामोआ संघाचा खेळाडू म्हणून खेळेल. यात चांगली कामगिरी करुन, सामोआ संघ पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये स्थान मिळवू शकतो. टेलरकडे त्याच्या आईकडून सामोआचा पासपोर्ट असून न्यूझीलंडसाठी शेवटचा सामना (एप्रिल 2022) खेळल्यानंतर, तो तीन वर्षांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी पूर्ण केल्यानंतर या संघासाठी खेळण्यास पात्र ठरला आहे.

सामोआ देश आहे कुठं? : सामोआ हा पॉलिनेशिया (ओशनिया) प्रदेशात दक्षिण प्रशांत महासागरात स्थित एक बेट देश आहे. तो अमेरिकन सामोआच्या पश्चिमेस 64 किमी, टोंगाच्या ईशान्येस 889 किमी तर वॉलिस आणि फुटुनाच्या पूर्वेस 483 किमी अंतरावर आहे. सामोआ हा संसदीय लोकशाही प्रणाली असलेला देश आहे आणि 1984 मध्ये पहिल्यांदाच ऑलिंपिक खेळांमध्ये सहभागी झाला होता. आयसीसीनं एप्रिल 2018 मध्ये निर्णय घेतला की त्यांच्या सर्व 104 सदस्य देशांना टी-20 आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळेल. त्यानंतर, सामोआ संघानं 1 जानेवारी 2019 पासून टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली. आश्चर्य म्हणजे 2024 नुसार, सामोआची लोकसंख्या फक्त 2 लाख 18 हजार आहे.

पुरुष संघाचा विक्रम कसा : आतापर्यंत, सामोआ पुरुष क्रिकेट संघानं 25 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यापैकी 6 जिंकले आहेत आणि 19 पराभव पत्करले आहेत. त्यांचा वानुआतुविरुद्धचा सर्वोत्तम विक्रम आहे. मात्र त्यांना आतापर्यंत हाँगकाँग, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी आणि सिंगापूरला पराभूत करण्यात अपयश आलं आहे.

महिला संघाची कामगिरी कशी : विशेष म्हणजे, सामोआ महिला संघानं पुरुष संघापेक्षा जास्त टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 42 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 20 जिंकले आहेत आणि 20 गमावले आहेत, तर 2 सामने अनिर्णीत राहिले आहेत. फिजीविरुद्ध त्यांचा सर्वोत्तम विक्रम आहे, त्यांनी 10 पैकी 7 सामने जिंकले आहेत. या वर्षी, सामोआच्या 19 वर्षांखालील महिला संघानं टी-20 विश्वचषक देखील खेळला आणि दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान सारख्या बलाढ्य संघांचा सामना केला. जरी त्यांना विजय मिळवता आला नाही, तरी तरुण खेळाडूंना उत्तम अनुभव मिळाला.

रॉस टेलर बजावेल महत्त्वाची भूमिका : सामोआचा पुरुष संघ 8 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान पूर्व आशिया पॅसिफिक पात्रता स्पर्धेत खेळेल. या स्पर्धेतून पुढील वर्षी होणाऱ्या मुख्य विश्वचषकासाठी तीन संघ पात्र ठरतील. रॉस टेलरचा अनुभव निश्चितच संघासाठी उपयुक्त ठरेल.

सामोआ संघ : कालेब जसमत (कर्णधार), रॉस टेलर, डॅरियस व्हिसर, शॉन सोलिया, डॅनियल बर्गेस, डग्लस फिनाऊ, सॅम फ्रेंच, कर्टिस हायनम-निबर्ग, बेन मैलाता, नोआ मीड, सोलोमन नॅश, सॅमसन सोला, फेरेती सुलुलोटो, सौमनी तिगाई.

