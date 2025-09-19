ETV Bharat / sports

फ्री, फ्री, फ्री...! एकही रुपया खर्च न करता पाहता योणार INDIA vs OMAN मॅच; करा 'हे' काम

आशिया कप 2025 च्या 12व्या लीग टप्प्यातील अंतिम सामना आज 19 सप्टेंबर (शुक्रवार) खेळला जाणार आहे. हा सामना भारत आणि ओमानमध्ये होणार आहे.

अबुधाबी IND vs OMAN Face Today : आशिया कप 2025 च्या 12व्या लीग टप्प्यातील अंतिम सामना आज 19 सप्टेंबर (शुक्रवार) खेळला जाणार आहे. हा सामना अबुधाबीतील शेख जायेद आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतीय संघासाठी सुपर-4 च्या महत्त्वाच्या सामन्यांपूर्वी तयारी करण्याची संधी असेल, कारण भारत त्यांचा पहिला सुपर-4 सामना पाकिस्तानशी खेळणार आहे. ओमानचा कर्णधार जतिंदर सिंग भारताविरुद्ध संस्मरणीय कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल, तर सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया स्पर्धेत अद्याप संधी न मिळालेल्या खेळाडूंना संधी देण्याचा प्रयत्न करेल.

भारताचा दोन्ही सामन्यात विजय : भारतानं स्पर्धेत आतापर्यंत यूएई आणि पाकिस्तानला सहज पराभूत केलं आहे. दोन्ही सामन्यांमध्ये संघ तीन फिरकीपटू आणि एका विशेषज्ञ जलद गोलंदाजासह मैदानात उतरला आहे. हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे यांनी सहाय्यक भूमिका बजावल्या आहेत आणि चांगली कामगिरी केली आहे. कुलदीप यादव दोन्ही सामन्यांमध्ये सामनावीर ठरला आणि सुपर-4 मध्ये भारताचा प्रमुख गोलंदाज असेल. मात्र भारत या सामन्यात कुलदीप यादव आणि जसप्रीत बुमराह यांना विश्रांती देण्याची शक्यता आहे, त्यांच्या जागी हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंगला संघात संधी मिळू शकते. तसंच संघाच्या फलंदाजीच्या क्रमात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरीकडे, ओमान संघात कोणतोही बदल होण्याची शकत्या नाही.

खेळपट्टी कशी असेल : अबुधाबी येथील मैदानाची खेळपट्टी नेहमीच फलंदाजांना अनुकूल म्हणून ओळखली जाते. सामना जसजसा पुढं जातो तसतसा तो मंदावतो, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना त्यांचं कौशल्य दाखवता येतं. फिरकी कोणत्याही संघासाठी एक प्रभावी शस्त्र ठरु शकते. अबुधाबीच्या खेळपट्टीवर आतापर्यंत एकूण 95 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी 44 सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत. त्यापैकी 51 सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत. त्यामुळं, या सामन्यात नाणेफेक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. नाणेफेक जिंकणारा कोणताही संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.

सामना कुठं पाहता येणार : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणारा आशिया चषकातीस बारावा सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल. तसंच मोबाईलवर सोनी लिव्ह ॲप आणि फॅनकोडवर पाहता येईल. तर हा सामना टीव्हीवर डीडी स्पोर्ट्सवर फ्रीमध्ये पाहता येईल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती/अर्शदीप सिंग.

ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (यष्टीरक्षक), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिश्त, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

