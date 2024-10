ETV Bharat / sports

रोहित होता एका वर्षाचा, कोहली 24 दिवसांचा; न्यूझीलंडनं भारतात कधी जिंकला होता शेवटचा कसोटी सामना?

बेंगळुरु Last Time New Zealand Won A Test Match in India : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ यांच्यात बेंगळुरुच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सुरु असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला आहे. आता आज सामन्याच्या शेवटच्या आणि पाचव्या दिवशी न्यूझीलंडला विजयासाठी 107 धावांचं लक्ष्य मिळालं आहे. तर भारताला 10 विकेट घ्यायच्या आहेत. भारताच्या दुसऱ्या डावात 462 धावा झाल्या. आता आज पाचव्या दिवशी कीवी संघ सामना जिंकत इतिहास रचणार की भारतीय संघ सामना जिंकत घरच्या मैदानावर आपलं वर्चस्व कायम ठेवणार हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. मात्र न्यूझीलंडनं भारतात शेवटचा कसोटी सामना कधी जिंकला हे तुम्हाला माहीत आहे का?

1988 मध्ये जिंकला कसोटी सामना : तसं पाहिलं तर दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण 60 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतानं 21 कसोटी सामने जिंकले तर न्यूझीलंडनं 13 कसोटींत विजय मिळवला. तर दोन्ही संघात 26 सामने अनिर्णित राहिले. वास्तविक, न्यूझीलंडनं 1988 मध्ये भारतात शेवटचा कसोटी सामना जिंकला होता. त्यानंतर पुढील 36 वर्षांत आजपर्यंत न्यूझीलंडनं भारतात 16 कसोटी सामने खेळले, पण त्यांना एकाही सामन्यात विजय मिळवता आला नाही. 1988 मध्ये न्यूझीलंडनं भारतात शेवटचा कसोटी सामना जिंकला होता. हा सामना 24 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबर 1988 दरम्यान मुंबईत खेळला गेला. या सामन्यात न्यूझीलंडचा कर्णधार जॉन राईट होता तर भारतीय संघाचं नेतृत्व दिलीप वेंगसरकरच्या खांद्यावर होतं.

न्यूझीलंडनं जिंकली नाणेफेक : वानखेडे स्टेडियमवरील या सामन्यात न्यूझीलंडचा कर्णधार जॉन राइटनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर जॉन ब्रेसवेल (52), मार्क ग्रेटबीच (46), कर्णधार जॉन राइट (33) आणि डॅनी मॉरिसन (27*) यांच्या खेळीमुळं न्यूझीलंडनं पहिल्या डावात 236 धावा केल्या. न्यूझीलंडचा पहिला डाव 93.3 षटकांत 236 धावांत आटोपला. भारताकडून रवी शास्त्रीनं सर्वाधिक चार विकेट घेतल्या. नरेंद्र हिरवाणीनं तीन तर कपिल देवनं दोन गडी बाद केले. अर्शद अयुबला एक विकेट मिळाली.

श्रीकांत आणि रिचर्ड हॅडलीची जादू : यानंतर फलंदाजीला आलेल्या भारताकडून सलामीवीर कृष्णमाचारी श्रीकांतनं 137 चेंडूंत 10 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 94 धावांची शानदार खेळी केली. भारताकडून अर्धशतक करणारा तो एकमेव फलंदाज होता. याशिवाय केवळ रवी शास्त्री (32), किरण मोरे (28) आणि कर्णधार दिलीप वेंगसरकर (25) यांनी काही धावांचं योगदान दिलं. परिणामी भारताचा पहिला डाव 75.5 षटकांत 234 धावांवर आटोपला. न्यूझीलंडचा स्टार गोलंदाज रिचर्ड हॅडली यानं 20.5 षटकांत 8 मेडन्ससह 49 धावा देऊन 6 बळी घेतले. के श्रीकांतशिवाय हेडलीनं अरुण लाल (9), कपिल देव (7), किरण मोरे, अर्शद अयुब (10) आणि रशीद पटेल यांना आपला बळी बनवले होते. याशिवाय एव्हॉन चॅटफिल्ड आणि जॉन ब्रेसवेल यांनी प्रत्येकी दोन गडी बाद केले.