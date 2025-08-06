Essay Contest 2025

Team India चा इंग्लंड दौरा संपला... आता भारतीय संघ या वर्षी कधी आणि कुठं खेळणार सामने? लिहून घ्या वेळापत्रक - TEAM INDIA

भारतीय क्रिकेट संघाचा इंग्लंड दौरा संपला आहे. इंग्लंड दौऱ्यानंतर, भारतीय खेळाडूंना आता काही दिवसांचा ब्रेक मिळाला आहे.

भारतीय संघ (AP Photo)
Published : August 6, 2025 at 10:14 AM IST

नवी दिल्ली Team India Next Match : भारतीय क्रिकेट संघाचा इंग्लंड दौरा संपला आहे. या दौऱ्यात शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं यजमान इंग्लंडविरुद्ध पाच कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली, जी 2-2 अशी बरोबरीत संपली. इंग्लंड संघानं लीड्स आणि लॉर्ड्स कसोटी सामने जिंकले. त्याच वेळी, भारतीय संघानं एजबॅस्टन आणि ओव्हल कसोटी सामने जिंकले. तर मँचेस्टर कसोटी सामना अनिर्णीत संपला.

भारतीय खेळाडूंना काही वेळ ब्रेक : इंग्लंड दौऱ्यानंतर, भारतीय खेळाडूंना आता काही दिवसांचा ब्रेक मिळाला आहे. आता भारतीय संघाचा पुढील सामना सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या आशिया चषकात होणार आहे. आशिया कप 2025 चे सामने संयुक्त अरब अमिरातीमधील (यूएई)अबू धाबी आणि दुबई इथं खेळवले जातील. आशिया कपमध्ये, भारताला पाकिस्तान, यूएई आणि ओमानसह गट अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे.

कधी होणार भारतीय सामने : आशिया कप 2025 मध्ये भारतीय संघाचा पहिला सामना 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध होईल. त्यानंतर भारतीय संघ 14 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्येच पाकिस्तानशी सामना करेल. भारताचा शेवटचा गट सामना 19 सप्टेंबर रोजी अबू धाबी इथं ओमानविरुद्ध होईल. भारतीय संघ सुपर-फोर टप्प्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे,ज्यात त्यांना तीन सामने खेळावे लागतील. स्पर्धेचा अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी दुबई इथं होणार आहे.

आशिया कप नंतर वेस्ट इंडिजसोबत मालिका : आशिया कप नंतर लगेचच, वेस्ट इंडिज संघ भारत दौऱ्यावर येईल, ज्यात दोन्ही संघांमध्ये दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. पहिला कसोटी सामना 2 ऑक्टोबरपासून अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. दुसरा सामना 10 ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल.

वेस्ट इंडिजच्या भारत दौऱ्याचं वेळापत्रक :

  • पहिला कसोटी सामना : 2 ते 6 ऑक्टोबर, अहमदाबाद
  • दुसरा कसोटी सामना : 10 ते 14 ऑक्टोबर, नवी दिल्ली

भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेनंतर काही दिवसांनीच भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा सुरु होईल. या दौऱ्यात सर्वप्रथम 19 ऑक्टोबरपासून तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. त्यानंतर 29 ऑक्टोबरपासून दोन्ही संघांमधील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरू होईल. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसोबतच विराट कोहली आणि रोहित शर्मा मैदानात परतू शकतात. या दोघांनीही कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांना निरोप दिला आहे.

भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचं वेळापत्रक :

  • 19 ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, पर्थ स्टेडियम, पर्थ
  • 23 ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, अॅडलेड ओव्हल, अॅडलेड
  • 25 ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, एससीजी, सिडनी
  • 29 ऑक्टोबर - पहिला टी-20, मनुका ओव्हल, कॅनबेरा
  • 31 ऑक्टोबर - दुसरा टी-20, एमसीजी, मेलबर्न
  • 2 नोव्हेंबर - तिसरा टी-20, बेलेरिव्ह ओव्हल, होबार्ट
  • 6 नोव्हेंबर - चौथा टी-20, गोल्ड कोस्ट स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट
  • 8 नोव्हेंबर - पाचवा टी-20, द गाबा, ब्रिस्बेन

दक्षिण आफ्रिकेचा भारत दौरा : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर, भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर दोन कसोटी, तीन वनडे सामने आणि पाच टी-20 सामने खेळेल. पहिला कसोटी सामना 14 नोव्हेंबर रोजी आणि दुसरा कसोटी सामना 22 नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाईल. त्यानंतर 30 नोव्हेंबरपासून वनडे मालिका सुरु होईल. तर टी-20 मालिका 9 डिसेंबर रोजी सुरु होईल. टी-20 मालिकेचा शेवटचा सामना 19 डिसेंबर रोजी खेळवला जाईल, जो 2025 या वर्षातील भारतीय संघाचा शेवटचा सामना असेल.

दक्षिण आफ्रिकेच्या भारत दौऱ्याचं वेळापत्रक :

  • पहिला कसोटी सामना - 14 ते 18 नोव्हेंबर, कोलकाता
  • दुसरा कसोटी सामना - 22 ते 26 नोव्हेंबर, गुवाहाटी
  • पहिला वनडे सामना - 30 नोव्हेंबर, रांची
  • दुसरा वनडे सामना - 3 डिसेंबर, रायपूर
  • तिसरा वनडे सामना - 6 डिसेंबर, विशाखापट्टणम
  • पहिला टी-20 सामना - 9 डिसेंबर, कटक
  • दुसरा टी-20 सामना - 11 डिसेंबर, मुल्लानपूर
  • तिसरा टी-20 सामना - 14 डिसेंबर, धर्मशाला
  • चौथा टी-20 सामना - 17 डिसेंबर, लखनऊ
  • पाचवा टी-20 सामना - 19 डिसेंबर, अहमदाबाद

