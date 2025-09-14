ETV Bharat / sports

टीम इंडियानं पाकिस्तानविरुद्ध सामना Boycott केल्यास, भारतावर काय परिणाम होतील? वाचा समीकरण

दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आशिया चषकाच्या गट अ च्या सामन्यात भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघात आज सामना होणार आहे.

India Decides to Boycott
टीम इंडियानं पाकिस्तानविरुद्ध सामना Boycott केल्यास काय होईल? (BCCI X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
दुबई India Decides to Boycott : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर आशिया चषकाच्या गट अ च्या सामन्यात भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघात आणखी एक हाय-व्होल्टेज सामना होणार आहे. दोन्ही संघ सलामीच्या विजयासह स्पर्धेत उतरतील. भारतीय संघानं आपल्या पहिल्या सामन्यात यजमान यूएईला नऊ विकेट्सनं हरवलं, तर पाकिस्ताननंही पहिल्या सामन्यात हाँगकाँग-चीनला 93 धावांनी पराभूत केलं. सुपर फोरच्या शर्यतीला आकार देण्यासाठी या सामन्याचा निकाल महत्त्वाचा ठरेल, कारण या सामन्यातील विजेत्या संघाचं पुढील फेरीतील स्थान जवळजवळ निश्चित होईल. अशा परिस्थितीत हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असून दोन्ही संघ विजयाच्या निर्धारानं मैदानात सामना खेळतील.

भारतीय संघात मॅचविनींग खेळाडूंचा भरणा : सध्या टी-20 मध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या तसंच मागील टी-20 विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघानं सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यांचा संतुलित संघ उतरवला आहे. या संघात आक्रमक तरुण फलंदाज अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा तर रिंकू सिंग आणि जितेश शर्मासारखे फिनिशर आणि जसप्रीत बुमराहच्या नेतृत्वाखाली एक जबरदस्त गोलंदाजी आक्रमण आहे.

पाकिस्तान संघ मोठ्या खेळाडूंनाविना मैदानात : दुसरीकडे जागतिक टी-20 क्रमवारीत सातव्या क्रमांकावर असलेला पाकिस्तानचा संघ कर्णधार सलमान अली आघाच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा आशिया कपचं जेतेपद मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्टार खेळाडू बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांच्या अनुपस्थितीतही संघात अजूनही भरपूर ताकद आहे. ज्यात फखर जमान, शाहीन आफ्रिदी, हरिस रौफ, मोहम्मद नवाज आणि हसन अली हे मुख्य खेळाडू आहेत.

भारताचं निर्विवाद वर्चस्व : भारतानं ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रतिस्पर्ध्यावर वर्चस्व गाजवलं आहे, त्यांनी 13 पैकी नऊ टी-20 सामने जिंकले आहेत, ज्यात 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात न्यू यॉर्कमध्ये सहा धावांनी विजय मिळवला होता. पाकिस्तानचा भारतावर 2022 च्या दुबईतील आशिया कपमध्ये शेवटचा विजय मिळवला होता.

जर भारतानं सामन्यावर बहिष्कार घातला तर काय : या सामन्यावरुन सध्या भारतात चांगलंच वातावरण तापलं आहे. या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत आहे. मात्र जर भारतीय संघानं सामना बहिष्कार घातला तर तो रद्द मानला जाणार नाही तर आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या (ACC) नियमांनुसार संघाचा पराभव मानला जाईल. परिणामी पाकिस्तानला पूर्ण गुण दिले जातील, ज्यामुळं ते गट अ मध्ये भारतापेक्षा पुढं जाऊ शकतात. सुपर-4 टप्प्यात किंवा अगदी अंतिम सामन्यातही हेच नियम लागू होतील. म्हणजे जर भारतानं खेळण्यास नकार दिला तर पाकिस्तानला डीफॉल्टनुसार विजेता घोषित केलं जाऊ शकतं.

सामन्यावर बहिष्कार करण्याची मागणी : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमधील वाढलेल्या तणावामुळं या सामन्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. या सामन्यावर बहिष्कारल करण्याची मागण्याही केली जात आहे. परंतु भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर हा सामना होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. कारण सरकारनं म्हटलं आहे की दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय पातळीवर क्रिकेट खेळलं जाणार नाही. फक्त एसीसी आणि आयसीसी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येच खेळलं जाईल. परिणामी दोन्ही संघांमधील सामना आणखी मनोरंजक आणि भावनिक झाला आहे.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती/अर्शदीप सिंग.

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद हरीस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

