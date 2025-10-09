ETV Bharat / sports

प्रसिद्ध IN, बुमराह OUT; दुसऱ्या कसोटीसाठी कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11?

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना 10 ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यासाठी भारतीय संघात मोठे बदल होऊ शकतात.

Team India Probable Playing 11
दुसऱ्या कसोटीसाठी कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11? (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली Team India Probable Playing 11 : वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्ध सुरु असलेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात डावानं विजय मिळवल्यानंतर, आता टीम इंडिया 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. या सामन्यात केवळ विजयावरच नव्हे तर खेळाडूंच्या कामाच्या व्यवस्थापनावरही लक्ष केंद्रित केलं जाईल. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मोठ्या विजयानंतर संघाचं मनोबल उंचावलं आहे, परंतु संघ संयोजनापेक्षा खेळाडूंच्या थकवा आणि आगामी व्यस्त क्रिकेट कॅलेंडरवर अधिक लक्ष केंद्रित केलं जाईल. दरम्यान, वेस्ट इंडिजचा संघ भारतापेक्षा खूपच कमकुवत दिसत आहे.

अरुण जेटली स्टेडियमच्या खेळपट्टीमुळं संघात बदल : भारतानं 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दिल्लीच्या या मैदानावर शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. या स्टेडियमवरील खेळपट्टीनं ऐतिहासिकदृष्ट्या फिरकी गोलंदाजांना अनुकूलता दर्शविली आहे, ज्यामुळं वेगवान गोलंदाजांना लांब स्पेल टाकण्याची आवश्यकता कमी झाली आहे. त्या सामन्यात टीम इंडियानं तीन फिरकी गोलंदाज आणि दोन वेगवान गोलंदाज खेळवले आणि यावेळीही अशीच फिरकी-हेवी रणनीती वापरण्याची शक्यता आहे. भारत पुन्हा एकदा तीन फिरकी गोलंदाज मैदानात उतरवण्याची शक्यता आहे, रवींद्र जडेजा, आर. अश्विन आणि अक्षर पटेल, हे घरच्या मैदानावर सिद्ध झालेलं सूत्र आहे.

बुमराह आणि सिराज यांच्यासाठी वर्कलोड चिंतेचा विषय : संघासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न जसप्रीत बुमराहच्या कामाचा ताण आहे. आशिया कपच्या अंतिम सामन्यानंतर फक्त तीन दिवसांनी पहिली कसोटी खेळण्याबाबत प्रश्न होते, परंतु त्यानं उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला आहे. आता त्याला काही दिवसांची विश्रांती देण्यात आली आहे आणि तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी वनडे मालिकेतूनही बाहेर आहे. या बाबी लक्षात घेता, बुमराह खेळण्याची शक्यता आहे. मात्र दुखापतीमुळं दीर्घकाळ विश्रांती घेतल्यानंतर त्याचं रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये पुनरागमन अतिशय काळजीपूर्वक केलं जात आहे आणि संघ कोणताही धोका पत्करणार नाही.

प्रसिद्ध कृष्णाला संधी मिळणार : दुसरा पर्याय म्हणजे मोहम्मद सिराजला विश्रांती देणे. सिराज ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेचा भाग आहे आणि बुमराह वनडे सामन्यांमध्ये खेळत नाही. भारताला तिन्ही सामन्यांसाठी सिराजला ताजेतवानं राहण्याची आवश्यकता असेल. जर रोटेशन प्लॅन लागू केला गेला आणि कोणत्याही प्रमुख वेगवान गोलंदाजाला विश्रांती दिली गेली तर तरुण वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाला संधी मिळू शकते. हा त्याचा भारतीय भूमीवरील पहिलाच कसोटी सामना असेल.

दुसऱ्या कसोटीसाठी संभाव्य भारतीय प्लेइंग इलेव्हन :

यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा (यष्टिरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसीध कृष्णा.

