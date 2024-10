ETV Bharat / sports

पाकिस्तानच्या विजयासाठी प्रार्थना करणार भारत, T20 विश्वचषकात सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याचं भारतीय संघाचं समीकरण कसं?

नवी दिल्ली What is Scenario For India Women Cricket Team : युएईत सुरु असलेल्या ICC महिला T20 विश्वचषकात भारतीय महिला क्रिकेट संघाला रविवारी शारजाह इथं झालेल्या शेवटच्या गट सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभवाला सामोरं जावं लागलं. 152 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला केवळ 142 धावा करता आल्या आणि सामना 9 धावांनी गमवावा लागला. या पराभवामुळं उपांत्य फेरी गाठण्याच्या भारताच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. तरीही ते टॉप-4 संघांमध्ये स्थान मिळवू शकतो. नेमकं काय असेल समीकरण जाणून घ्या.

सेमीफायनल गाठण्याचं भारताचं गणित कसं : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पराभवानंतर, महिला T20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी भारताला पाकिस्तानला न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात विजयाची गरज आहे, मात्र उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची पाकिस्तानच्या आशा अद्याप संपलेली नाही. भारत सध्या अ गटात दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्यांनी 4 पैकी 2 सामने जिंकले आहेत आणि त्याचा निव्वळ रन रेट न्यूझीलंडपेक्षा चांगला आहे. तथापि, न्यूझीलंडचा कोणताही विजय 3 विजयांसह उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल. मात्र, कोणत्याही प्रकारचा पराभव किवी संघासाठी जीवघेणा ठरणार आहे. आज जरी न्यूझीलंडनं पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात बरोबरी साधली आणि नंतर सुपर ओव्हरमध्ये पराभव पत्करला तरीही त्यांचा निव्वळ धावगती भारतापेक्षा कमीच असेल.