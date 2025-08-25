ETV Bharat / sports

IPL मध्ये खेळाडूंचा ट्रेड कसा होतो, काय आहे गणित? - IPL TRADE

आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी ट्रेड विंडो उघडली आहे. या ट्रेड विंडोमध्ये आश्चर्यकारक डील होऊ शकतात.

IPL Trade
IPL मध्ये खेळाडूंचा ट्रेड कसा होतो (IANS Photo)
Published : August 25, 2025 at 12:44 PM IST

मुंबई IPL Trade : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) च्या पुढील हंगामासाठी लिलाव या वर्षाच्या अखेरीस होऊ शकतो. आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी काही खेळाडू संघ बदलण्याची चर्चा आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार संजू सॅमसन आणि रविचंद्रन अश्विन सारखे मोठे खेळाडू त्यांचे संघ बदलू शकतात अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी सुरु होती. संजू सॅमसन सध्या राजस्थान रॉयल्स (RR) चा भाग आहे आणि रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चा भाग आहे.

IPL 2026 ची ट्रेड विंडो उघडली : आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वी ट्रेड विंडो देखील उघडली आहे. या विंडोद्वारे, फ्रँचायझी मेगा लिलावापूर्वी आणि नंतर खेळाडूंची देवाणघेवाण करु शकतात. आयपीएल हंगाम संपल्यानंतर एक महिना ट्रेड विंडो उघडते, जी लिलावाच्या एक आठवड्यापूर्वीपर्यंत खुली राहते. त्यानंतर आयपीएल लिलावानंतर, ट्रेड विंडो पुन्हा उघडते आणि आयपीएल हंगाम सुरु होण्याच्या एक महिना आधी बंद होते. प्रत्येक व्यापारासाठी आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलची मान्यता घ्यावी लागते.

आयपीएलमध्ये खेळाडूंची देवाणघेवाण कशी केली जाते?

1) खेळाडूंसाठी खेळाडू : या अंतर्गत, फ्रँचायझी संघ त्यांच्या खेळाडूंची देवाणघेवाण करु शकतात. 2019 मध्ये, सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) नं शिखर धवनला दिल्ली कॅपिटल्स (DC) कडे ट्रेड केलं. त्या बदल्यात, त्यांनी अभिषेक शर्मासह दिल्ली कॅपिटल्समधील तीन खेळाडू घेतले.

2) रोख रकमेचे खेळाडू : या अंतर्गत, खेळाडूची देवाणघेवाण करणाऱ्या फ्रँचायझीला पैसे मिळतात. उदाहरणार्थ, आयपीएल 2024 च्या हंगामापूर्वी, मुंबई इंडियन्स (MI) नं कॅमेरॉन ग्रीनला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) कडे 17.5 कोटी रुपयांना ट्रेड केले. अशा प्रकारे, 17.5 कोटी रुपये मुंबई इंडियन्सच्या खिशात आले. त्यानंतर मुंबई इंडियन्सनं गुजरात टायटन्स (GT) कडून 15 कोटी रुपयांना ट्रेड करुन हार्दिक पंड्याला त्यांच्या संघात सामील केलं.

फ्रँचायझी का ट्रेड करतात? : आयपीएलमध्ये खेळाडूंचं ट्रेड करण्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक फायदा. काही प्रकरणांमध्ये फ्रँचायझी लिलावापेक्षा ट्रेडद्वारे मोठी रक्कम मिळवू शकते. उदाहरणार्थ, मुंबई इंडियन्सनं कॅमेरॉन ग्रीनला 17.5 कोटी रुपयांना ट्रेड केलं. परंतु त्यांनी हार्दिक पंड्याला 15 कोटी रुपयांना जोडले. म्हणजेच, मुंबई इंडियन्सना त्यांच्या खिशात 2.5 कोटी रुपये मिळाले, जे एक किफायतशीर करार होता. फ्रँचायझी संघ संघ संयोजन सुधारण्यासाठी खेळाडूंचा ट्रेड देखील करतात.

आतापर्यंतचे काही सर्वात मोठे ट्रेड करार :

  • 2024 : हार्दिक पंड्या गुजरात टायटन्स सोडून मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला
  • 2024 : कॅमेरॉन ग्रीन मुंबई इंडियन्समधून आरसीबीमध्ये गेला
  • 2012 : केविन पीटरसन डेक्कन चार्जर्समधून दिल्ली डेअरडेव्हिल्समध्ये गेला
  • 2016 : केएल राहुल सनरायझर्स हैदराबादमधून आरसीबीमध्ये गेला
  • 2020 : रविचंद्रन अश्विन पंजाब किंग्जमधून दिल्ली कॅपिटल्समध्ये आला

आता आयपीएल 2026 च्या लिलावापूर्वीच, या ट्रेड विंडोमध्ये आश्चर्यकारक सौदे होऊ शकतात. पुढील हंगामासाठी सर्व 10 फ्रँचायझी त्यांच्या संघांना बळकट करण्यासाठी आधीच पडद्यामागे व्यवहार करत आहेत.

