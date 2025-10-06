ETV Bharat / sports

पहिलं वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या दिग्गजाचं निधन; भारत-वेस्ट इंडिज मालिकेदरम्यान क्रिकेट विश्वावर शोककळा

1975 मध्ये वेस्ट इंडिजनं पहिल्यांदा वनडे विश्वचषक जिंकला. त्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे प्रमुख सदस्य बर्नार्ड ज्युलियन यांचं वयाच्या 75व्या वर्षी निधन झालं.

World Cup Winner Passed Away
पहिलं वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या दिग्गजाचं निधन (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 3:23 PM IST

नवी दिल्ली World Cup Winner Passed Away : वेस्ट इंडिजचे माजी अष्टपैलू खेळाडू बर्नार्ड ज्युलियन यांचं वयाच्या 75व्या वर्षी त्रिनिदादमधील व्हॅल्सेन शहरात निधन झालं. ज्युलियन 1975 मध्ये झालेल्या पहिल्या विश्वचषक विजेत्या वेस्ट इंडिज संघाचा भाग होते. त्यांनी 24 कसोटी आणि 12 वनडे सामन्यांमध्ये कॅरेबियन संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. तसंच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांनी 68 विकेट्स घेतल्या आणि फलंदाजीत 952 धावा केल्या.

पहिल्या वनडे विश्वचषकात शानदार कामगिरी : ज्युलियननं 1975 च्या पहिल्या वनडे विश्वचषकात शानदार कामगिरी केली. त्यांनी श्रीलंकेविरुद्ध 20 धावा देत चार विकेट्स घेतल्या, त्यानंतर उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडविरुद्ध 4-27 अशी घातक खेळी केली. अंतिम फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी 37 चेंडूत 26 धावांची उपयुक्त खेळी खेळली. या स्पर्धेत त्यांना एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून स्थापित केलं, जे डाव्या हातानं सीम, आक्रमक फलंदाजी आणि चपळ क्षेत्ररक्षणासाठी ओळखले जात होते.

लॉर्ड्सवर झळकावलं शानदार शतक : वेस्ट इंडिजचे दिग्गज कर्णधार क्लाइव्ह लॉईड यांनी त्यांची आठवण काढत म्हटलं की, "त्यांनी नेहमीच 100 टक्के योगदान दिलं आहे. ते फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीतही शानदार होते. प्रत्येक सामन्यात त्यांनी आपलं सर्वस्व दिलं. ते एक उत्तम क्रिकेटपटू होते." ज्युलियनची कसोटी कारकीर्दही संस्मरणीय होती. 1973 मध्ये त्यांनी इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर 121 धावांची सामना जिंकणारी खेळी खेळली, तर पुढच्या वर्षी त्याच संघाविरुद्ध त्यांनी पाच बळी घेतले. लॉईड पुढे म्हणाले, "आम्ही सर्वजण त्यांचा खूप आदर करत होतो. तो मजेदार आणि मैत्रीपूर्ण होता. लॉर्ड्सवरील विजयानंतर, आम्ही चाहत्यांसाठी ऑटोग्राफ देण्यात बराच वेळ घालवला. ज्युलियनचा सर्वत्र आदर केला जात असे."

अचानक संपली आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द : 1970 ते 1977 या काळात ते इंग्लिश काउंटी संघ केंटकडूनही खेळले. मात्र 1982-83 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करताना त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपली. त्यावेळी दक्षिण आफ्रिकेत रंगभेद शिगेला पोहोचला होता. त्यावेळी दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करणाऱ्या बंडखोर वेस्ट इंडिज संघाचा ते भाग होता.

क्रिकेट वेस्ट इंडिज त्यांचं योगदान नेहमीच लक्षात ठेवेल : एका निवेदनात, वेस्ट इंडिज क्रिकेट बोर्डाचे (CWI) अध्यक्ष डॉ. किशोर शॅलो म्हणाले, "बर्नार्ड ज्युलियन यांना सन्मानित करताना, आपण त्या काळातील घटनांकडे बहिष्कारानं नव्हे तर समजूतदारपणानं पाहिलं पाहिजे. आम्ही त्यांच्या कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना आमच्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. क्रिकेट वेस्ट इंडिज त्यांचं योगदान नेहमीच लक्षात ठेवेल. त्यांनी मागे सोडलेला वारसा कायमचा जिवंत राहील."

