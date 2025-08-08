Essay Contest 2025

T-20 मालिकेत झालेल्या सफायानंतर यजमान ODI मालिकेत बदला घेणार? मध्यरात्री भिडणार दोन विश्वविजेते - WI VS PAK 1ST ODI PREVIEW

पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु होत आहे. यातील पहिला सामना आज खेळवला जाणार आहे.

T-20 मालिकेत झालेल्या सफायानंतर यजमान ODI मालिकेत बदला घेणार? (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 4:02 PM IST

त्रिनिदाद WI vs PAK 1st ODI live Streaming : पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध वेस्ट इंडिज राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु होत आहे. यातील पहिला सामना आज म्हणजे 8 ऑगस्ट रोजी खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघांमधील हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 11:30 वाजता ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा, त्रिनिदाद इथं खेळला जाईल. टी-20 मालिकेनंतर, दोन्ही संघ आता 50 षटकांच्या स्वरुपात त्यांची रणनीती आणि ताकद दाखवण्यासाठी मैदानात उतरतील. पाकिस्तानच्या संघानं टी-20 मालिका जिंकली होती. या मालिकेत वेस्ट इंडिजचं नेतृत्व त्यांच्या खांद्यावर आहे. तर पाहुण्या संघाची कमान मोहम्मद रिझवानच्या खांद्यावर आहे.

कॅरोबियन संघात तरुण खेळाडूंचा समावेश : वेस्ट इंडिजचं कर्णधारपद शाई होपच्या हाती असेल. अनुभवी खेळाडूंसोबतच वेस्ट इंडिज संघात काही तरुण स्टार खेळाडूंचाही समावेश करण्यात आला आहे. रोस्टन चेस, शेरफेन रुदरफोर्ड आणि गुडकाश मोती सारखे खेळाडू संघात अनुभव प्रदान करतील, तर रोमारियो शेफर्डचं पुनरागमन देखील महत्त्वाचं ठरेल. त्याच वेळी, तरुण चेहऱ्यांमध्ये ज्वेल अँड्र्यू आणि डावखुरा वेगवान गोलंदाज जेडिया ब्लेड्स यांना संधी मिळाली आहे.

पाकिस्तान संघात बाबर आझमचा समावेश : या मालिकेत पाकिस्तानचं नेतृत्व यष्टीरक्षक फलंदाज मोहम्मद रिझवान करणार आहे. त्याचबरोबर बाबर आझमही संघात परतला आहे. वेगवान गोलंदाजीचा हल्ला मजबूत करण्यासाठी शाहीन शाह आफ्रिदी आणि नसीम शाह परतले आहेत. याशिवाय युवा फलंदाज हसन नवाज आणि फिरकीपटू सुफियान मोकीम यांनाही संधी देण्यात आली आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात आतापर्यंत एकूण 137 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान, वेस्ट इंडिज संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे. वेस्ट इंडिज संघानं 71 सामने जिंकले आहेत. तर, पाकिस्तान संघानं फक्त 63 सामने जिंकले आहेत. त्याच वेळी, तीन सामन्यांचा निकाल लागलेला नाही. या मालिकेत, पाकिस्तान आपली आकडेवारी सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.

खेळपट्टी कशी असेल : ब्रायन लारा स्टेडियमची खेळपट्टी संथ मानली जाते आणि फिरकी गोलंदाजांना विशेष मदत मिळते. सुरुवातीला नवीन चेंडू थोडा स्विंग होतो परंतु लवकरच फलंदाजांसाठी अडचणी वाढू लागतात. या मैदानावर 250-270 चा स्कोअर बचाव करता येतो. अशा परिस्थितीत, गोलंदाजाला नवीन खेळपट्टीवरही फायदा होऊ शकतो अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत, कर्णधार नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करणे पसंत करतो.

पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला वनडे सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?

पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघातील पहिला वनडे सामना 08 ऑगस्ट रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री 11:30 वाजता ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा, त्रिनिदाद इथं खेळला जाईल. या सामन्याचा टॉस अर्धा तास आधी होईल.

पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला वनडे सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?

वेस्ट इंडिज विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील पहिला वनडे सामना भारतातील टीव्ही चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाणार नाही. मात्र सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग फॅनकोडवर पाहता येईल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

वेस्ट इंडिज : केसी कार्टी, ब्रँडन किंग, एविन लुईस, शाई होप (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), गुडाकेश मोती, रोस्टन चेस, शेरफेन रुदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जस्टिन ग्रीव्हज, अकिल होसेन, शमार जोसेफ.

पाकिस्तान : बाबर आझम, सैम अयुब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), सलमान आघा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, नसीम शाह, हसन अली, अबरार अहमद.

