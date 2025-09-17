'विजयादशमी'पासून सुरु होणाऱ्या मालिकेसाठी 15 सदस्यीस संघाची घोषणा; 7 वर्षांनंतर भिडणार दोन संघ
वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. ही मालिका 2 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे.
Published : September 17, 2025 at 9:39 AM IST
नवी दिल्ली West Cricket Squad : आशिया चषकानंतर पुढील महिन्यात भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना 2 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. दोन्ही सामने आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत खेळवले जाणार आहेत, त्यामुळं ते आणखी महत्त्वाचे आहेत. दरम्यान, वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं मालिकेच्या खूप आधी संघाची घोषणा केली आहे. संघाची कमान रोस्टन चेसच्या हाती देण्यात आली आहे. यासोबतच संघात काही नवीन आणि तरुण खेळाडूंनाही संधी देण्यात आली आहे. तसंच, भारताच्या संथ खेळपट्ट्यांवर कोण कशी कामगिरी करु शकते याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.
CWI Announces Squad for Test Tour of India in first away assignment for World Test Championship cycle.🏏🏝️— Windies Cricket (@windiescricket) September 16, 2025
अहमदाबाद आणि दिल्लीत होणार दोन कसोटी सामने : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना 2 ऑक्टोबरपासून अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. त्यानंतर, मालिकेतील दुसरा सामना 10 ऑक्टोबरपासून सुरु होईल, जो दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. वेस्ट इंडिज संघानं या मालिकेसाठी 15 खेळाडूंचा संघ तयार केला आहे. 2018 नंतर पहिल्यांदाच वेस्ट इंडिजचा संघ कसोटी मालिकेसाठी भारतात येत आहे. वेस्ट इंडिजनं अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका खेळली. त्यांना त्यांच्या तीन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. आता या मालिकेत संघात तीन बदल करण्यात आले आहेत. शिवनारायण चंद्रपॉल यांचा मुलगा तेग्ननारायण चंद्रपॉल आणि अॅलिक अथानाझे यांच्याव्यतिरिक्त फिरकी गोलंदाज खारी पियरे यालाही संघात स्थान देण्यात आलं आहे.
Returning experienced hands and a newcomer in the ranks as West Indies announce their Test squad for the India series 👀#WTC27https://t.co/byX0lWnyTu— ICC (@ICC) September 16, 2025
भारतीय खेळपट्ट्या लक्षात घेऊन संघाची निवड : संघाची घोषणा करताना वेस्ट इंडिजचे क्रिकेट संचालक माइल्स बास्कोम्बे म्हणाले, भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी निवडलेल्या खेळाडूंच्या अलीकडील कामगिरीव्यतिरिक्त भारताच्या संथ खेळपट्ट्यांवर कोण चांगलं प्रदर्शन करु शकतं हे देखील लक्षात ठेवण्यात आलं आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या या चक्रात वेस्ट इंडिजची ही दुसरी मालिका आहे, म्हणून एक अतिशय मजबूत संघ निवडण्यात आला आहे, जो भारताला त्याच्याच घरात आव्हान देऊ शकतो, असंही त्यांनी सांगितलं. वेस्ट इंडिज संघ 22 सप्टेंबर रोजी वेस्ट इंडिज इथून रवाना होईल आणि 24 सप्टेंबर रोजी थेट अहमदाबादला पोहोचेल असं सांगण्यात आलं आहे.
भारत दौऱ्यासाठी वेस्ट इंडिजचा संघ : रोस्टन चेस (कर्णधार), जोमेल वॉरिकन (उपकर्णधार), केवलन अँडरसन, अॅलिक अथानाझे, जॉन कॅम्पबेल, तेग्ननारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्हज, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्झारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रँडन किंग, अँडरसन फिलिप, खॅरी पियरे, जेडेन सील्स.
