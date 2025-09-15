"हा विजय भारतीय सैन्य दलाला समप्रित, आम्ही पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांबरोबर"; पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर सूर्यकुमार यादव भावूक
भारतीय संघानं पाकिस्तानर दणदणीत विजय मिळवलाय. भारतीय संघानं हा विजय भारतीय सैन्य दलाला समप्रित केलाय.
Published : September 15, 2025 at 12:45 AM IST
दुबई India Vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारताच्या टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आपल्या वाढदिवशी पाकिस्तानचा पराभव करून टीम इंडियाला आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 फेरीत जवळजवळ प्रवेश मिळवून दिला. 14 सप्टेंबर हा सूर्यकुमारचा वाढदिवस असून, त्याने या विशेष दिवशी कर्णधार म्हणून जबाबदारीची खेळी साकारत संघाला विजयाकडे नेले.
सामना आणि झालेला विरोध : या सामन्याला भारतात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशभरात रोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे बीसीसीआय, सरकार तसेच भारतीय खेळाडूंवरही तीव्र टीका होत होती. दरम्यान, सामन्यानंतर सूर्यकुमार यादवने पहलगाम हल्ल्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आणि संपूर्ण देशाला एकजुटीचा संदेश दिला.
We stand by the victims of the families of Pahalgam terror attack. We express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our Armed Forces who showed a lot of bravery. Hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an… pic.twitter.com/stkrqIEBuE— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
सूर्यकुमार यादवनं वाहिली श्रद्धांजली : "पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आम्ही उभे आहोत. आजचा विजय आम्ही सशस्त्र दलांना समर्पित करू इच्छितो," अशी भावना व्यक्त करत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यानं हा सामना भारतीय सैन्याला समप्रित केलाय.
भारतीय सैन्याला विजय समर्पित : सामना संपल्यानंतर सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, "मला काही सांगायचं आहे आणि त्यासाठी हे ठिकाण अधिक योग्य आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या भारतीयांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांच्या कुटुंबांसोबत आम्ही ठामपणे उभे आहोत. हा विजय आम्ही आपल्या शूरवीर सैन्यदलाला समर्पित करू इच्छितो, ज्यांनी अतुलनीय शौर्य दाखवले. ते आम्हाला सतत प्रेरणा देत राहोत, अशी आम्ही आशा करतो."
भारतीय संघाचा स्वॅग : आशिया कपमधील भारत–पाकिस्तान सामन्यात अपेक्षेप्रमाणे भारताने सहज विजय मिळवला. टीम इंडियाने पाकिस्तानला 7 विकेट्सने पराभूत केले. मात्र, सामन्यानंतर जे घडले ते क्रिकेटमध्ये क्वचितच पाहायला मिळते. सामना संपल्यानंतर नेहमीप्रमाणे खेळाडू हात मिळवतात, पण यावेळी भारतीय खेळाडूंनी ते टाळले. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजयी षटकार ठोकत सामना संपवला. त्यानंतर तो नॉन-स्ट्रायकर एंडवरील शिवम दुबे सोबत थेट ड्रेसिंग रूमकडे परतला. पाकिस्तानच्या कोणत्याही खेळाडूसोबत हात न मिळवता ते थेट ड्रेसिंग रूममध्ये गेले. भारतीय संघातील इतर खेळाडू बाहेरच सूर्या आणि दुबेला भेटले, त्यांच्याशी हस्तांदोलन करून लगेच आत परतले.
