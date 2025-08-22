ETV Bharat / sports

विनोद कांबळीच्या तब्येतीबाबत मोठी अपडेट; भावाचं चाहत्यांना प्रार्थना करण्याचं आवाहन - VINOD KAMBLI

माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळीच्या प्रकृतीबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्याचा धाकटा भाऊ वीरेंद्र कांबळीनं चाहत्यांमध्ये ही अपडेट शेअर केली आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 1:29 PM IST

मुंबई Vinod Kambli : माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळीच्या प्रकृतीबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्याचा धाकटा भाऊ वीरेंद्र कांबळीनं चाहत्यांमध्ये ही अपडेट शेअर केली आहे. त्यानं सांगितलं की कांबळी सध्या त्याच्या घरी आहे आणि आजारांपासून बरा होत आहेत. गेल्या वर्षी अचानक त्याची प्रकृती बिघडल्यानं विनोद कांबळीला ठाण्यातील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याला लघवी संसर्ग आणि स्नायूंमध्ये पेटके आल्याची तक्रार होती. तेव्हापासून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत.

विनोद कांबळीच्या प्रकृतीबद्दल काय म्हणाला वीरेंद्र कांबळी : विनोद कांबळीचा धाकटा भाऊ वीरेंद्र कांबळीनं एका पॉडकास्टला बोलताना सांगितलं की तो सध्या घरी आहेत. त्याची प्रकृती स्थिर आहे, परंतु त्याच्या उपचार सुरु आहेत. त्याला बोलण्यास त्रास होत आहे. त्याला बरे होण्यासाठी वेळ लागेल. पण तो एक चॅम्पियन आहे आणि पुनरागमन करेल. आशा आहे की तो लवकरच चालायला आणि धावायला सुरुवात करेल. मला त्याच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. मला आशा आहे की तुम्ही त्यांना पुन्हा मैदानावर पाहू शकाल.

चाहत्यांना केलं खास आवाहन : यादरम्यान, विनोद कांबळीच्या धाकट्या भावानं चाहत्यांना एक खास आवाहन केलं. त्यानं चाहत्यांना विनोद कांबळी लवकर बरा व्हावा यासाठी प्रार्थना करण्यास सांगितलं आहे. वीरेंद्र पुढं म्हणाला की, विनोद कांबळी यांनी 10 दिवस रिहॅब केलं. त्याच्या संपूर्ण शरीराची तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये मेंदू स्कॅन आणि इतर चाचण्यांचा समावेश होता. त्या सर्व चाचण्यांचे निकाल ठीक होते. त्यावेळी त्याला फारसा त्रास झाला नाही, परंतु तो चालू शकत नव्हता, म्हणून त्याला फिजिओथेरपी करण्याचा सल्ला देण्यात आला. तो अजूनही बोलण्यात अडखळत आहे, परंतु त्याची प्रकृती हळूहळू सुधारत आहे. मी त्याच्या चाहत्यांना फक्त एवढेच सांगू इच्छितो की त्यांना तुमच्या प्रेमाची आणि पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.

विनोद कांबळीची कारकीर्द कशी : विनोद कांबळीनं भारतीय संघाकडून कसोटी आणि वनडे अशा दोन्ही प्रकारात क्रिकेट खेळला आहे. त्यानं 1991 मध्ये भारतासाठी वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. यानंतर 2000 साली शेवटचा वनडे सामना खेळला गेला. त्यानं भारतीय संघासाठी 104 वनडे सामन्यांमध्ये 2477 धावा केल्या आहेत. याशिवाय 17 कसोटी सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर 1084 धावा आहेत ज्यात 4 शतके आणि 3 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

