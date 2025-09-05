ETV Bharat / sports

US Open 2025: भारतीय स्टार युकी भांब्री उपांत्य फेरीत पराभूत; पहिलं ग्रँड स्लॅम जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं - YUKI BHAMBRI AND MICHAEL VENUS

भारताचा स्टार टेनिसपटू युकी भांब्री आणि त्याचा न्यूझीलंडचा जोडीदार मायकेल व्हीनस यांना पुरुष दुहेरीत पराभवाचा सामना करावा लागला.

US Open 2025
भारतीय स्टार युकी भांब्री उपांत्य फेरीत पराभूत (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 10:06 AM IST

नवी दिल्ली US Open 2025 : भारताचा स्टार टेनिसपटू युकी भांब्री 2025 च्या यूएस ओपनमध्ये खूप चांगली कामगिरी करत होता आणि त्यानं सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र त्याला सेमीफायनल सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला. युकी आणि त्याचा न्यूझीलंडचा जोडीदार मायकेल व्हीनस यांना पुरुष दुहेरीत पराभवाचा सामना करावा लागला. यामुळं त्याच्या कारकिर्दीतील पहिली ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकण्याचं त्याचं स्वप्न भंगलं.

सेमीफायनलमध्ये ब्रिटीश संघाशी सामना : युकी भांब्री आणि त्याचा जोडीदार मायकेल व्हीनस यांचा यूएस ओपनच्या सेमीफायनलमध्ये नील स्कुप्सकी आणि जो सॅलिसबरी यांच्याविरुद्ध सामना झाला. पहिल्या सेटमध्ये सामना चुरशीचा झाला आणि ते 3-3 अशा बरोबरीत होते. यामुळं टायब्रेकर पाहायला मिळाला आणि भारत-न्यूझीलंड जोडीनं तो जिंकला. त्यांनी एकूण 7 गुण मिळवले, तर ब्रिटीश संघाला फक्त दोन गुण मिळवता आले.

दुसऱ्या सेटमध्ये पराभव : युकी भांब्री आणि मायकेल व्हीनस यांनी दुसऱ्या सेटची सुरुवात चांगल्या पद्धतीनं केली. त्यांना रोखणं कठीण होईल असं वाटत होतं. मात्र इतक्यात सॅलिसबरी आणि स्कुप्स्की या जोडीनं शानदार पुनरागमन केलं. यामुळं आणखी एक टायब्रेकर पाहायला मिळाला. टायब्रेकरमध्ये ब्रिटीश संघाने 7 गुण मिळवले आणि युकी-मायकेल फक्त 5 गुण मिळवू शकले. यामुळं, दुसरा सेट सॅलिसबरी आणि स्कुप्स्कीच्या बाजूनं गेला.

भांब्री आणि मायकेल तिसऱ्या सेटमध्ये पराभूत : दोन्ही जोडीनं प्रत्येकी एक सेट जिंकला होता. या कारणास्तव, शेवटचा सेट खूप महत्त्वाचा ठरला. नील स्कुप्स्की आणि जो सॅलिसबरी विजयी ठरले. युकी भांब्री आणि मायकेल व्हीनस यांनी जोरदार लढत दिली. मात्र 6-4 च्या आघाडीसह, ब्रिटीश संघानं उपांत्य फेरी जिंकली. यासह, त्यांनी यूएस ओपन 2025 च्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. भांब्री त्याच्या कारकिर्दीतील पहिला ग्रँड स्लॅम जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला होता परंतु त्याला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. त्याच्या टेनिस कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विजय नोंदवण्याचं त्याचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं.

