US Open 2025: कार्लोस अल्काराझची फायनलमध्ये एंट्री; जोकोविचचा सेमीफायनलमध्ये चौथ्यांदा पराभव

स्पेनचा युवा स्टार टेनिसपटू कार्लोस अल्काराजनं सर्बियाच्या दिग्गज नोवाक जोकोविचला मोठा धक्का देत अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
Published : September 6, 2025 at 9:26 AM IST
नवी दिल्ली Carlos Alcaraz in Final : सध्या अमेरिकेत यूएस ओपन 2025 सुरु आहे. यात स्पर्धेत आज पहाटे खेळल्या गेलेल्या सेमीफायनल सामन्यात कार्लोस अल्काराझनं दमदार कामगिरी केली. त्यानं त्याच्या फिटनेस आणि शानदार खेळाच्या जोरावर अनुभवी नोवाक जोकोविचला हरवून यूएस ओपनच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. आर्थर अॅश स्टेडियमवर 2 तास 23 मिनिटं चाललेला हा सामना 24 वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता जोकोविचचा 6-4, 7-6 (4), 6-2 असा सरळ सेटमध्ये पराभव केला.
Carlos Alcaraz defeats Novak Djokovic for the very first time on hard courts! pic.twitter.com/H2ONU47L0a— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
चार सेमीफायनलमध्ये पराभव : 38 वर्षीय जोकोविचनं यावर्षी चारही ग्रँड स्लॅमच्या सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला होता, परंतु प्रत्येक वेळी पराभवानंतर तो बाहेर पडला. तीन वेळा त्याला अल्काराझ किंवा जागतिक नंबर-1 जानिक सिन्नरकडून पराभव पत्करावा लागला. सामन्यानंतर जोकोविच म्हणाला की वयानुसार जास्त वेळ खेळणं कठीण होतं आणि ते निराशाजनक देखील आहे. सामन्यात जोकोविच अनेक वेळा अस्वस्थ दिसत होता. त्याचे शॉट्स पूर्वीसारखे अचूक नव्हते आणि कधीकधी तो मान दुखत असल्याचंही व्यक्त करत होता, त्यानं काही उत्कृष्ट शॉट्स देखील खेळले, ज्यासाठी प्रेक्षकांनी मोठ्यानं टाळ्या वाजवल्या, परंतु तो पराभव टाळू शकला नाही.
¿A qué equipo perteneces? 🇮🇹🇪🇸 pic.twitter.com/580PI0av38— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
एकही सेट न गमावता फायनलमध्ये : फायनलमध्ये प्रवेश केलेल्या अल्काराजनं आतापर्यंत स्पर्धेत एकही सेट गमावलेला नाही. आता तो त्याचं सहावं ग्रँड स्लॅम जेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. त्यानं या वर्षी फ्रेंच ओपनमध्ये सिनरला हरवलं होतं, परंतु विम्बल्डनमध्ये त्याच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. एप्रिलपासून अल्काराजचा विक्रम 44-2 असा आहे आणि तो सलग आठ स्पर्धांच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे.
फायनलमध्ये कोणाशी टक्कर : आता रविवारी होणाऱ्या अंतिम फेरीत त्याचा सामना गतविजेता जॅनिक सिनरशी होईल. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील अंतिम सामना पाहण्यासाठी येतील.
History in sight 👀 pic.twitter.com/xeOvXFqOrq— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
उपांत्य फेरीचा थरार कसा : सेमीफायनलच्या पहिल्याच गेममध्ये, 22 वर्षीय अल्काराजनं 38 वर्षीय जोकोविचची सर्व्हिस ब्रेक केली आणि नंतर मागे वळून पाहिलं नाही. त्याची आघाडी अबाधित राहिली. दुसरी सेट कठीण होता, ज्यामध्ये जोकोविचनं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, सुरुवातीला त्यानं आघाडीही घेतली, परंतु अल्काराजनं टायब्रेकरमध्ये 7-6 (7-4) असा विजय मिळवला. त्यानं शेवटचा सेट 6-2 असा जिंकला. म्हणजेच शेवटच्या सेटमध्ये जोकोविचच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे दिसून येत होता.
Carlos Alcaraz enters a tournament.— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
Carlos Alcaraz reaches the final.
For the eighth time in a row. pic.twitter.com/PbkWpjhIbu
37 पैकी 36 सामने जिंकले : अल्काराजनं टेनिसच्या जगात पटकन नाव कमावलं आणि त्याच्या दमदार कामगिरीमुळं तो स्टार खेळाडू बनला. विशेष म्हणजे गेल्या 37 सामन्यांमधील हा त्याचा 36 वा विजय होता. या दरम्यान, विम्बल्डनच्या अंतिम फेरीत सिन्नरकडून त्याचा एकमेव पराभव झाला. 22 वर्षीय खेळाडू 2022 मध्ये विजेतेपद जिंकल्यानंतर न्यू यॉर्कमध्ये त्याचं सहावं आणि दुसरं मोठं विजेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता तो अंतिम फेरी जिंकू शकेल की नाही हे पाहणं बाकी आहे.
