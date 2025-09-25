ETV Bharat / sports

संघासाठी धावला, पाणीही पाजलं… 4 वर्षांपासून संघासोबत फिरणारा 'अभिमन्यू' संधी न मिळताच संघाबाहेर; हा कसला न्याय?

4 वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणाची वाट पाहत असलेला सलामीवीर अभिमन्यू ईश्वरनला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियाच्या संघात स्थान देण्यात आलेलं नाही.

Abhimanyu Easwaran
अभिमन्यू ईश्वरन (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
मुंबई Abhimanyu Easwaran : महाभारतातल्या अभिमन्यूनं चक्रव्यूहाचे सहा दरवाजे तोडले पण सातवा दरवाजा तोडू शकला नाही, त्याचप्रमाणे भारतीय क्रिकेटमधील अभिमन्यूची कहाणीही अशीच आहे. त्यानं देशांतर्गत क्रिकेटचे दरवाजे तोडले, पुढं भारत अ संघात सामील झाल्यानंतर तो अनेक दरवाजे तोडण्यात यशस्वी झाला, परंतु निवड चक्रव्यूहाचा सातवा म्हणजेच कसोटी क्रिकेटचा दरवाजा तो तोडू शकला नाही.

Abhimanyu Easwaran
अभिमन्यू ईश्वरन (Getty Images)

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये प्रभावी कामगिरी करुनही, भारत अ संघाचा माजी कर्णधार 2 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. अनेकवेळा भारतीय संघात निवड झाली होती, परंतु उजव्या हाताच्या फलंदाजानं अद्याप आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलेलं नाही. त्याची भूमिका फक्त वॉटर बॉयपुरती मर्यादित राहिली. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये 27 शतकं ठोकणाऱ्या या सलामीवीराला आता संघातून वगळण्यात आलं आहे.

2002 मध्ये पहिल्यांदा संघात समावेश : अभिमन्यू ईश्वरन हा बंगालचा एक उत्कृष्ट सलामीवीर फलंदाज आहे. त्यानं देशांतर्गत क्रिकेटमधील त्याच्या प्रभावी कामगिरीद्वारे भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळवलं. 2022 मध्ये जेव्हा टीम इंडिया बांगलादेश दौऱ्यावर होती तेव्हा त्याला पहिल्यांदाच भारतीय कसोटी संघात स्थान देण्यात आलं होतं, परंतु आतापर्यंत तो अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. या वर्षी इंग्लंड दौऱ्यासाठी त्याला भारत अ संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. या दौऱ्यात त्यानं दोन अनधिकृत कसोटी सामन्यांमध्ये दोन अर्धशतकांसह 167 धावा केल्या. त्यानंतर, तो इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारताकडून पदार्पण करेल अशी अपेक्षा होती. अभिमन्यूला भारतीय संघातही समाविष्ट करण्यात आलं होतं, परंतु त्याला कधीही अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये स्थान देण्यात आलं नाही. त्याला पाचही कसोटी सामन्यांमध्ये फक्त पाणी पाजायला ठेवण्यात आलं.

Abhimanyu Easwaran
अभिमन्यू ईश्वरन (Getty Images)

अनेक खेळाडूंपेक्षा विक्रम चांगला : अनेक वर्षांपासून संघासोबत पर्यटक म्हणून प्रवास करणाऱ्या अभिमन्यूसाठी, कसोटी क्रिकेट खेळणं स्वप्नच राहण्याची भीती आहे. ईश्वरननं प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 27 शतकं आणि 7841 धावा केल्या आहेत, ज्यात 31 अर्धशतकांचा समावेश आहे. अलिकडेच देशांतर्गत क्रिकेटबद्दल एक मोठी चर्चा सुरु झाली, ज्यामध्ये प्रत्येकानं देशांतर्गत क्रिकेटला अधिक महत्त्व देण्याचं आवाहन केले. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर स्वतः म्हणतात की देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना संधी मिळायला हव्यात. मात्र सत्य वेगळं आहे. ड्रेसिंग रुममध्ये बसलेले प्रशिक्षक अभिमन्यूला न्याय देण्यात अपयशी ठरत आहेत. भारतीय क्रिकेटमध्ये त्याग करणं काही नवीन नाही, परंतु एखाद्याला न खेळवता बाजूला सारल्यानं अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

त्याला संधी का मिळाली नाही? : ऑस्ट्रेलियाच्या मागील दौऱ्यात त्याच्यासोबतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. तो नेटमध्ये फलंदाजीचा सराव करत राहिला आणि संघाच्या रणनीतीचा भाग होता. तरीही, जेव्हा अंतिम अकरा खेळाडूंचा विचार आला तेव्हा शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल आणि रोहित शर्मा सारख्या खेळाडूंच्या उपस्थितीमुळे त्याला संधी नाकारण्यात आली. वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी भारताच्या संघाची घोषणा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर म्हणाले, "जेव्हा संघ परदेश दौऱ्यावर जातो तेव्हा आम्ही तिसरा सलामीवीर फलंदाज निवडतो. इथं तुम्हाला अक्षर पटेलच्या रुपात अतिरिक्त फिरकीचा पर्याय मिळतो आणि तुम्ही फक्त 15 खेळाडू निवडता. केएल राहुल आणि जैस्वाल यांनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि जर आम्हाला अभिमन्यू ईश्वरनची आवश्यकता असेल तर आम्ही त्याला बोलावू शकतो. अभिमन्यू ईश्वरननं आतापर्यंत देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे."

