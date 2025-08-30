ETV Bharat / sports

9 वर्षांनंतर पाकिस्तान 'या' संघाविरुद्ध खेळणार सामना; मोबाईलवर कशी पाहता येईल मॅच? - UAE VS PAK 2ND MATCH LIVE

पाकिस्तान क्रिकेट संघ तिरंगी मालिकेतील आपला दुसरा सामना 30 ऑगस्ट रोजी खेळेल.

UAE vs PAK 2nd Match
पाकिस्तान क्रिकेट संघ (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 5:21 PM IST

शारजाह UAE vs PAK 2nd Match : संयुक्त अरब अमिराती T20I तिरंगी मालिकेतील दुसरा सामना आज म्हणजेच 30 ऑगस्ट रोजी संयुक्त अरब अमिराती राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता शारजाह येथील शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

आशिया चषकाची तयारी : आशिया कप 2025 च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संघ 29 ऑगस्टपासून युएईच्या यजमानपदाखाली शारजाह इथं T20I तिरंगी मालिका खेळत आहेत. या मालिकेत तिन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध एकूण दोन सामने खेळतील, ज्यामध्ये टॉप-2 संघ 7 सप्टेंबर रोजी अंतिम सामना खेळतील. अशा परिस्थितीत, दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळेल. या मालिकेत संयुक्त अरब अमिरातीचं नेतृत्व मुहम्मद वसीम करत आहेत. तर, पाकिस्तानची कमान सलमान आघाच्या खांद्यावर आहे.

पाकिस्तानी संघ 9 वर्षांनंतर युएईविरुद्ध सामना खेळणार : पाकिस्तान आणि युएई यांच्यात आतापर्यंत फक्त एकच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना झाला आहे आणि तोही 2016 मध्ये. त्या एकमेव सामन्यात उमर अकमल (50) आणि शोएब मलिक (63) यांनी पाकिस्तानी संघासाठी अर्धशतकं झळकावली. या दोन्ही खेळाडूंनी पाकिस्तानला 7 विकेटनं विजय मिळवून दिला होता. आता 9 वर्षांनंतर पाकिस्तानी संघ युएईविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे.

हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : यूएई आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात आतापर्यंत फक्त एकच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला आहे. यात पाकिस्तानच्या संघाने वरचढ कामगिरी केली आहे. पाकिस्तानच्या संघानं हा सामना जिंकला आहे. तर, यूएई संघ पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला विजय शोधत आहे. या सामन्यात, यूएई संघ आपला विक्रम सुधारण्याचा प्रयत्न करेल.

खेळपट्टी कशी असेल : शारजाह क्रिकेट मैदानावर एक रोमांचक सामना पाहायला मिळतो. या मैदानावर आतापर्यंत 62 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी 35 सामने धावांचा बचाव करुन आणि 27 सामने धावांचा पाठलाग करुन जिंकले आहेत. याशिवाय, या मैदानावर पहिल्या डावाची सरासरी धावसंख्या 142 धावा आहे, तर येथील सर्वोच्च टी-20 आंतरराष्ट्रीय धावसंख्या 251/6 आहे, जी अफगाणिस्ताननं 2015-16 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध केली होती.

यूएई विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना कधी आणि कुठं होईल?

यूएई विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना आज म्हणजेच 30 ऑगस्ट रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता शारजाह येथील शारजाह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याची नाणेफेक रात्री 8:00 वाजता होईल.

यूएई विरुद्ध पाकिस्तान तिरंगी मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना ऑनलाइन कुठं आणि कसा पाहता येईल?

यूएई विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील या मालिकेचं थेट प्रक्षेपण भारतातील कोणत्याही टीव्ही नेटवर्कवर उपलब्ध असणार नाही. मात्र सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. चाहते स्मार्ट टीव्ही, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

संयुक्त अरब अमिराती : मुहम्मद वसीम (कर्णधार), मुहम्मद जोहैब, एथन डिसोझा, आलिशान शराफू, आर्यांश शर्मा, राहुल चोप्रा (यष्टीरक्षक), मुहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्ला, हैदर अली, ध्रुव पराशर.

पाकिस्तान : फखर जमान, मोहम्मद हरिस (यष्टीरक्षक), सैम अयुब, सलमान आगा (कर्णधार), फहीम अश्रफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रौफ, हसन अली, शाहीन शाह आफ्रिदी.

