भारताचा पाकिस्तानवर विजय अन् पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; कोल्हापुरात 'ऑपरेशन सिंदूर'ची झलक
आशिया चषक स्पर्धेतील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात टीम इंडियानं विजय मिळवताच क्रिकेटप्रेमींनी एकच जल्लोष केला.
Published : September 15, 2025 at 12:01 PM IST
कोल्हापूर Operation Sindoor Style Celebration : जम्मू-काश्मीरमध्ये पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरातून पाकिस्तानविरोधी संतापाचे स्वर उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट संघानं आशिया चषकात पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेटचा सामना खेळू नये, अशी मागणी होत होती. मात्र आशिया चषक स्पर्धेतील भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना भारतीय संघाला दुबई इथं खेळावा लागला. रविवारी सायंकाळी झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघानं पाकिस्तानवर मिळवलेला विजय ही केवळ क्रिकेटमधील कामगिरी नव्हती, तर अनेकांच्या दृष्टीनं हा विजय म्हणजे 'पहलगाम हल्ल्याचं पुन्हा एकदा प्रत्युत्तर' होतं.
टीम इंडियाच्या विजयानंतर क्रिकेटप्रेमींचा जल्लोष : प्रत्येक भारतीयाला पाकिस्तान विरोधातील सामना जिंकल्यानंतर कोणताही विश्वचषक जिंकण्याहून अधिक आनंद होत असतो. आशिया चषकातील सामन्यात भारतानं विजय मिळवताच कोल्हापूरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात क्रिकेटप्रेमींनी एकच जल्लोष केला. भारतमाता, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष, आतषबाजी आणि ढोल-ताशांच्या गजरात वातावरण दणाणून गेलं होतं. भारताच्या विजयाबद्दलचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी अगदी लहानग्यांपासून वयोवृद्ध देखील या ठिकाणी जमले होते. अनेकजण लहान मुलांना खांद्यावर घेऊन नाचत होते.
ऑपरेशन सिंदूरचे हातामध्ये प्रतिक : विशेष म्हणजे या विजयी जल्लोषात सामाजिक संदेश देणारं एक दृश्यही पाहायला मिळालं. या जल्लोषावेळी एका नागरिकानं हातात 'ऑपरेशन सिंदूर'चं प्रतीक धरलं होतं. रणभूमीमध्ये भारतीय सैन्यानं जसं दहशतवाद्यांचा खात्मा केला, त्याच पद्धतीनं क्रिकेटपटूंनी देखील खेळाच्या मैदानात पाकिस्तानवर विजय मिळवला, अशा भावना क्रिकेटप्रेमी प्रशांत जाधव यांनी बोलताना व्यक्त केल्या आहेत. हा प्रतीकात्मक संदेश ऐकून अनेकांनी जल्लोषादरम्यान घोषणाबाजी करत कृतज्ञता आणि राष्ट्रीय अभिमान व्यक्त केला. पहलगामचा बदला मैदानात, भारत माता की जय, जय हिंद.. अशा घोषणा यावेळी ऐकू येत होत्या. तर कोल्हापुरातील या जल्लोषी वातावरणाचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
पोलिसांचा कडक पहारा : भारत पाकिस्तान हाय व्होल्टेज सामना होणार असल्यानं रविवारी दुपारपासूनच कोल्हापुरात पोलिसांनी संवेदनशील ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवला होता. रात्री उशिरापर्यंत कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकासह इतर ठिकाणीही जल्लोष उत्साहात पण शांततेत पार पडला. थोड्या वेळ जल्लोष साजरा करु दिल्यानंतर पोलिसांनी गर्दी पांगवून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसर मोकळा केला. दरम्यान कोल्हापूरकरांकडून भारतीय संघाच्या विजयाचा आनंद व्यक्त करताना पहलगाम हल्ल्यात बलिदान दिलेल्या शहिदांना श्रद्धांजलीही अर्पण केली. देशभरातील संतापाची छाया आणि विजयाच्या क्षणाचा अभिमान या दोन्हींचा संगम यानिमित्तानं कोल्हापुरात अनुभवायला मिळाला.
