'अनकॅप्ड' मिथुन BCCI चे नवे बॉस... बीसीसीआयच्या अध्यक्षांना किती असतो पगार?
बीसीसीआयनं मिथुन मन्हास यांची नवीन अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. मिथुन मनहास हे माजी क्रिकेटपटू आहेत ज्यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दिल्लीचं प्रतिनिधित्व केले आहे.
Published : September 28, 2025 at 3:14 PM IST
मुंबई Uncapped Mithun Manhas : दिल्लीचे माजी कर्णधार मिथुन मन्हास हे बीसीसीआयचे नवे अध्यक्ष झाले आहेत. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममधील बीसीसीआय मुख्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. यात मिथुन यांची सर्वात वरिष्ठ पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजीव शुक्ला आणि देवजीत सैकिया यांचीही त्यांच्या संबंधित पदांवर पुन्हा निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, नवीन कोषाध्यक्षाचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला काही नवीन चेहरे मिळाले आहेत. मिथुन आता बीसीसीआयचे नवे प्रमुख बनले आहेत आणि ते भारतीय क्रिकेट व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतील.
Union Minister Jitnedra Singh (@DrJitendraSingh) posts, " a momentous occasion to celebrate! mithun manhas has been officially declared as the new president of the ‘board of control for cricket in india’ #BCCI. What a providential Sunday for the erstwhile district of Doda , one of… pic.twitter.com/q2rqUeYyVE— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2025
मिथुन मन्हास बीसीसीआयचे अध्यक्ष : बीसीसीआयनं मुंबईत एक बैठक घेतली, ज्यात मिथुन मन्हास यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. देवजीत सैकिया यांच्याकडे सचिवपदाचं पद कायम राहिलं, तर राजीव शुक्ला यांची उपाध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. पूर्वी कोषाध्यक्ष असलेले प्रभजीत सिंग भाटिया यांना आता बीसीसीआयचे संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. तर रघुराम भट्ट यांची बीसीसीआयचे कोषाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे आणि जयदेव शाह यांची सर्वोच्च परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अरुण धुमल आणि एम. खैरुल जमाल मजूमदार यांची गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. बीसीसीआय आता क्रिकेटशी संबंधित सर्व बाबींवर देखरेख करेल आणि या नवीन संघासोबत महत्त्वाचे निर्णय घेईल.
मन्हास तीन वर्षांसाठी बीसीसीआयचे अध्यक्ष : मिथुन मन्हास यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आहे आणि ते लवकरच हे पद स्वीकारतील. पुढील तीन वर्षांसाठी ते बीसीसीआयमधील सर्वात महत्त्वाचं पद भूषवतील. त्यांच्याकडे स्थानिक क्रिकेटचा व्यापक अनुभव आहे आणि त्यांनी आयपीएलमध्येही खेळले आहे. त्यांनी चेन्नई सुपर किंग्ज, डेक्कन चार्जर्स आणि पुणे वॉरियर्स इंडियासाठी इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्यांनी पंजाब किंग्ज आणि गुजरात टायटन्स सारख्या आयपीएल संघांनाही प्रशिक्षण दिलं आहे. त्यांनी यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि आता बीसीसीआय अध्यक्ष म्हणून या अनुभवाचा उपयोग करतील.
#WATCH | Mumbai: BCCI vice president Rajeev Shukla says, " mithun manhas has become the new president of the bcci. i have been elected as vice president, devajit saikia-secretary...arun thakur will be the ipl chairman..."— ANI (@ANI) September 28, 2025
मिथुन मन्हासची कारकिर्द कशी : 45 वर्षीय मिथुन मन्हास हे बीसीसीआयमध्ये अव्वल स्थान भूषवणारे तिसरे क्रिकेटपटू बनले आहेत. त्यांनी रॉजर बिन्नीची जागा घेतली आहे. यापूर्वी फक्त रॉजर बिन्नी आणि सौरव गांगुली यांनी बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं आहे. मिथुन मन्हास हे अध्यक्ष होणारे पहिले अनकॅप्ड खेळाडू आहेत. मिथुन मन्हासचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1979 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झाला आणि त्यांनी 1997-98 मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्यांनी 157 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 45.82 च्या सरासरीनं 9714 धावा केल्या. त्यांनी 27 शतकं आणि 49 अर्धशतकं देखील केली. त्यानं 130 लिस्ट ए सामन्यांमध्ये 4126 धावा केल्या, ज्यात 5 शतकं आणि 26 अर्धशतकं समाविष्ट आहेत. त्यानं 91 टी-20 सामन्यांमध्ये 1170 धावा केल्या आहेत आणि 70 विकेट्सही घेतल्या आहेत. आयपीएलमध्ये त्यानं दिल्ली कॅपिटल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया आणि चेन्नई सुपर किंग्जचं प्रतिनिधित्व केलं, 55 सामन्यांमध्ये 514 धावा केल्या.
बीसीसीआय अध्यक्षांचा पगार किती असतो? : सर्वप्रथम, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे की बीसीसीआय अध्यक्षांना पगार मिळत नाही. त्यांना निश्चित रक्कम मिळत नाही, कारण हे पद 'पदाधिकारी' म्हणून वर्गीकृत केले आहे. याचा अर्थ असा की या पदासाठी कोणताही निश्चित पगार नाही; मात्र या पदावरील व्यक्तीला विविध भत्ते आणि फायदे दिले जातात.
