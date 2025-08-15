ETV Bharat / sports

शहरात क्रीडांगणं व्हावी म्हणून 100 किमी धावला तरुण, स्वातंत्र्यदिनी पूर्ण केली 'सेल्फ अल्ट्रा मॅरेथॉन'; पाहा व्हिडिओ - YOUNG MAN RUNS 100 KM

एकीकडे देशात स्वातंत्र्याचा महोत्सव सुरु असताना एका तरुणानं आपल्या शहरात क्रीडांगणं व्हावीत यासाठी 100 किलोमीटरची सेल्फ मॅरेथॉन पूर्ण केलीय.

Young Man Runs 100 KM For Playgrounds
शहरात क्रीडांगणं होण्यासाठी 100 किमी धावला तरुण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 2:42 PM IST

ठाणे Young Man Runs 100 KM For Playgrounds : उल्हासनगर शहरात क्रीडांगणं व्हावीत, चांगल्या दर्जाचं क्रीडा संकुल उभं राहावं, तरुणांमध्ये खेळाची आवड निर्माण व्हावी या उद्देशानं एका तरुणानं 100 किलोमीटरची सेल्फ अल्ट्रा मॅरेथॉन पूर्ण केलीय. वांगणी ते गेट वे ऑफ इंडिया हे अंतर 10 तास 20 मिनिटांत पूर्ण करत स्वतःचाच विक्रमही प्रस्थापित केलाय. राकेश खापरे असं या तरुणाचं नाव असून त्याच्या या अनोख्या कृतीची सर्वत्र चर्चा होत आहे.


दररोज 20 किमी धावून केला सराव : राकेश खापरे हा उल्हासनगरमधील कुर्ला कॅम्प परिसरातील रहिवासी असून, तो गेल्या अनेक दिवसांपासून या मॅरेथॉनसाठी तयारी करत होता. दररोज 20 किलोमीटर धावत, पोषक आहार घेत आणि मानसिक तयारी करत त्यानं स्वतःला या आव्हानासाठी तयार केलं. 15 ऑगस्टच्या मध्यरात्री, वांगणीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून त्यानं आपल्या 100 किलोमीटर धावण्याच्या प्रवासाला सुरुवात केली, जो थेट मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक स्थळी समाप्त झाला.

शहरात क्रीडांगणं होण्यासाठी 100 किमी धावला तरुण (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाला राकेश : धावपटू राकेशचं या साहसामागचं मुख्य उद्दिष्ट उल्हासनगर आणि आजूबाजूच्या परिसरात खेळाडूंना दर्जेदार क्रीडा संकुल, मैदानं, आणि सुविधा मिळाव्यात हे होतं. राकेशचं म्हणणं आहे की, शहरात क्रीडांगणांची वानवा असल्यामुळे अनेक होतकरू खेळाडूंना संधीच मिळत नाही. यामुळे अनेक तरुण मोबाईल, सोशल मीडिया, आणि इतर व्यसनांकडे वळतात. आरोग्यदायी जीवनासाठी आणि सकारात्मक जीवनशैलीसाठी खेळ ही एक चांगली दिशा ठरू शकते, असा महत्त्वाचा संदेश राकेशनं या मॅरेथॉनच्या माध्यमातून दिला आहे.

तरुणांसाठी ठरतंय प्रेरणादायी : राकेश खापरेनं 100 किलोमीटरची मॅरेथॉन फक्त स्वतःचा विक्रम म्हणून पूर्ण केली नाही, तर ती एक जिवंत घोषणाच होती "खेळासाठी मैदानं हवीत, आणि तरुणांसाठी दिशा हवी!" त्याचं हे पाऊल आज लाखो तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. त्याचं हे धाडस केवळ धावण्याचं नव्हतं, तर एका समाजाच्या बदलाची चाहूल देणारं होतं.

