ETV Bharat / sports

"पाकिस्तान आपला मित्र आहे की शत्रू?"; भारत-पाकिस्तान सामन्यावरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला सवाल

आशिया चषकात भारत आणि पाकिस्तान संघातील क्रिकेट सामन्याला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. या सामन्यावरुन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

Uddhav Thackeray Slams BJP on IND vs PAK
भारत-पाकिस्तान सामन्यावरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला सवाल (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Uddhav Thackeray Slams BJP on IND vs PAK : आशिया चषकात भारत आणि पाकिस्तान संघातील क्रिकेट सामन्याला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. राजकीय पक्ष आणि सोशल मीडियावरुन सामन्याला विरोध दर्शवला असतानाही रविवार 14 सप्टेंबर रोजी हा सामना पार पडला. या सामन्यानंतर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या सामन्यावरुन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं तीव्र आंदोलनही केलं होतं. आता या सामन्यावरुन पक्षाचे प्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. आज मातोश्री इथं त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या सामन्यावरुन भाजपा आणि केंद्र सरकारवर टीका केलीय.

सहभागी नसतो तर काय झालं असतं : भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही, याची चर्चा असल्याचा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारण्यात आला. यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, "भारतीय जनता पक्षाला मी बोगस जनता पार्टी म्हणतो. त्यांचं देशभक्तीचं ढोंग उघडं पडलं आहे. आमच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करता, पण अमित शाहांचा मुलगा जय शाहच्या हट्टापायी पाकिस्तानबरोबर सामना खेळावा लागला. यामुळं देशाच्या प्रतिमेचा चुराडा झाला. कणखर भूमिका दाखवायला हवी होती. एक सामना खेळलो नसतो, आशिया कपमध्ये सहभागी झालो नसतो, तर काय झाले असते?"

जगातील देश भारताच्या पाठीशी का उभे राहिले नाही : यावेळी पुढं बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "पहलगामचा हल्ला झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वपक्षीय खासदारांचं शिष्टमंडळ जगभरात पाठवलं होतं. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद उघडा पाडण्यासाठी शिष्टमंडळं पाठवली गेली. पण शिष्टमंडळाला तिथं काय प्रतिसाद मिळाला? यावर काहीही माहिती दिली नाही. पण तिथं खासदारांनी काय सांगितले असावे, तर पाकिस्तान दहशतवादी हल्ले करतो. मग तरीही जगातील देश भारताच्या पाठिशी उभी का राहिले नाहीत?", असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला. तसंच "जगातील देश भारताच्या पाठिशी उभी का राहिले नाहीत? याचं उत्तर आता मिळालं आहे. कारण आपण ज्या तोंडानं पाकिस्तानवर दहशतवादाचा आरोप करतो, त्यानंतर दोन-चार महिन्यातच त्याच पाकिस्तानशी आपण क्रिकेट खेळणार असू, तर जग आपल्याकडे संशयाच्या नजरेनं पाहणारच. पाकिस्तान आपला मित्र आहे की शत्रू? हे आपण एकदा ठरवून जगाला तसं दाखवून दिलं पाहिजे," अशा शब्दांत ठाकरेंनी भाजपा आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

सामना भारतीय सैन्याला समर्पित : या सामन्याला भारतात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळं देशभरात रोष निर्माण झाला होता. त्यामुळं बीसीसीआय, सरकार तसंच भारतीय खेळाडूंवरही तीव्र टीका झाली. दरम्यान, सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर सूर्यकुमार यादवनं पहलगाम हल्ल्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. संपूर्ण देशासोबत भारतीय संघ असल्याचा संदेश दिला. "पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आम्ही उभे आहोत. आजचा विजय आम्ही सशस्त्र दलांना समर्पित करू इच्छितो," अशी भावना व्यक्त करत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं हा सामना भारतीय सैन्याला समर्पित केल्याचं सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. "टीम इंडियाविरुद्धच्या पराभवानंतर PCB ला करोडो रुपये मिळाले"; संजय राऊतांच्या दाव्यानं मुंबईपासून दुबईपर्यंत खळबळ
  2. हस्तांदोलन न केल्यानं टीम इंडियावर होणार दंडात्मक कारवाई? पाकिस्तानची ACC कडे तक्रार, काय आहेत नियम?

For All Latest Updates

TAGGED:

UDDHAV THACKERAY ON IND VS PAKINDIA PAKISTAN CRICKET MATCH ROWASIA CUP 2025भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेटUDDHAV THACKERAY SLAMS BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.