"क्रिकेट मॅच म्हणजे देशभक्तीचा व्यापार..." भारत-पाकिस्तान मॅचवरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर घणाघात
आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत उद्या 14 सप्टेंबर (रविवारी) पारंपारिक कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघात सामना होणार आहे.
Published : September 13, 2025 at 1:31 PM IST
मुंबई Uddhav Thackeray on IND vs PAK Match : आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत उद्या 14 सप्टेंबर (रविवारी) पारंपारिक कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघात सामना होणार आहे. या सामन्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. जोपर्यंत पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत, तोपर्यंत पाकिस्तानसोबत क्रिकेट मॅच नको, असं विरोधकांनी म्हटलं आहे. अशातच आज राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला.
काय म्हणाले उद्धव ठाकरे : भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आज मी एका उद्विग्न भावनेतून बोलत आहे. उद्या क्रिकेट मॅच होत आहे. जेव्हा भारतानं हल्ला केला, तेव्हा असं वाटलं की पाकिस्तानचे तुकडे होणार, ज्या पाकिस्तानसोबत युद्ध पुकारलं होतं, त्याच पाकिस्तानसोबत सामना खेळत आहोत. पहलगाम हल्लातील रक्तही अजूनही सुकलं नसताना, क्रिकेट मॅच कशासाठी खेळायची?" दरम्यान, ट्रम्प म्हणात आहेत की मी युद्ध थांबवलं. नक्की य़ुद्ध थांबवलं कोणी? अमित शहा, राजनाथ सिंग यांनी युद्ध थांबवलं असं जाहीर करणार का? ऑपरेशन सिंदूर थांबवलं हे त्यांनी जाहीर करावं, असा प्रश्नही ठाकरेंनी उपस्थित केला. क्रिकेट मॅच म्हणजे हा देशभक्तीचा व्यापार सुरु आहे. देशभक्तीची थट्टा सुरु आहे. जोपर्यंत पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत, तोपर्यंत क्रिकट सामना होणार नाही, अशी आमची भूमिका असल्याचं ठाकरे म्हणाले. जेव्हा जावेद मियांदाद मातोश्रीवर आला होता, तेव्हा बाळासाहेबांनी त्याला ठणाकावून सांगितलं होतं, की पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत, तोपर्यंत क्रिकट सामना होणार नाही. हेच केंद्र सरकारनं पाकिस्तानला ठणकावून सांगितलं पाहिजे, अशी मागमी उद्धव ठाकरेंनी केली.
मोदींना सिंदूरच्या पुड्या पाठवणार : पुढं बोलताना ठाकरे म्हणाले, "ज्या निरज चोप्रानं ऑलम्पिंकमध्ये देशाला सुवर्णपदक जिंकून दिलं. त्याच निरज चोप्राला देशद्रोही ठरवलं गेलं, ते आता उद्याच्या मॅचवर काय बोलणार आहेत? तुम्ही जेव्हा म्हणाल तेव्हा पाकिस्तान मुर्दाबाद म्हणायचं आणि तुम्ही म्हणाल तेव्हा पाकिस्तनाला मिठी मारणार हे चालणार नाही. खेळावर बहिष्कार टाकलं तर काय जागतिक संकट येणार का?" तसंच उद्या (रविवारी) आम्ही शिवसेनेच्या महिला आघाडीकडून राज्यभर 'हर घर सिंदूर'च्या पुड्या मोदींना पाठवल्या जाणार आहेत. 'माझा कुंकू माझा देश' या नावानं राज्यभर आंदोलन होणार असल्याची माहिती उद्धव ठाकरेंनी दिली.
मग पाकिस्तान राहिला नसता : एक चांगली गोष्ट आहे की, भारत-पाकिस्तान मॅच म्हटलं की, तिकिट विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. पण या मॅचला म्हणावा तसा प्रतिसाद नाही. निरज चोप्राला तुम्ही देशद्रोही ठरवला होता, मग उद्याच्या मॅचला जर अमित शहांचा मुलगा जय शहा गेला तर त्यांना देशद्रोही ठरवणार का? हा आमचा सवाल आहे, असं ठाकरे म्हणाले. जय शहाच्या हाती क्रिकेटच्या नाड्या आहेत. उद्याच्या मॅचला हरभजन सिंग, सौरव गांगुली यांनीही विरोध केला आहे. आज सरदार पटेल असायला हवे होते. मग पाकिस्तान जगावर राहिला नसता, असंही ठाकरे म्हणाले.
देशभक्तीपेक्षा पैसा महत्वाचा : जेव्हा पहलगामध्ये हल्ला झाला तेव्हा रक्त आणि पाणी एकत्र सोबत वाहू शकत नाही, असं मोदींनी म्हटलं होतं. मग आता क्रिकेट मॅच कशी चालते? सीमेवर जवान शहीद होणार आणि इकडे क्रिकेट खेळत राहणार हे चुकीचं आहे. 1984 साली रशियानं ऑलम्पिंकवर बहिष्कार टाकला होता, मग भारताला एका मॅचवर बहिष्कार टाकयला काय जातंय? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. जेव्हा परराष्ट मंत्री सुषमा स्वराज होत्या, तेव्हा त्यांनी पाकिस्तानला ठणकावून सांगितलं होतं, की तुमच्यासोबत क्रिकेट खेळले जाणार नाही. कारण तुमच्याकडून देशाच्या सीमेवर हल्ले केले जात आहेत आणि आता जे परराष्ट मंत्री एस जयशंकर आहेत, त्यांच्या नावात फक्त शंकर आहे, असा निशाणा उद्धव ठाकरेंनी परराष्ट मंत्री एस जयशंकर यांच्यावर साधला. यांना देशभक्तीपेक्षा पैसा, जाहिरात आणि मॅचमधून येणार रिव्हेन्यू महत्वाचा वाटतो, अशा शब्दांत ठाकरेंनी टीकास्त्र सोडलं.
पैसे देऊनही मॅचसाठी लोकांना पाठवतील : उद्धव ठाकरे आवाहन करत म्हणाले, "मी देशविसांयाना शिवसेनेच्या वतीनं आवाहन करतो, की उद्याच्या मॅचवर बहिष्कार टाका. कोणीही टिव्हीवर मॅच बघू नका. टिव्हीवर मॅच बघायची कि नाही हे देशवासियांनी ठरवायचं आहे." दरम्यान खरं परराष्ट धोरण समजणं मोदींच्या क्षमतेपलीकडील आहे. जिन्नाच्या थडग्यावर डोकं टेकवणाऱ्यांनी आम्हांला शिकवू नये, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला लगावला. भाजपावाले पैसे देऊनही मॅचसाठी लोकांना पाठवतील अशी टिका ठाकरेंनी भाजपावर केली.
