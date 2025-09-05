घरच्या मैदानावर UAE पहिल्यांदा मॅच जिंकत आपली प्रतिष्ठा वाचवणार? 'इथं' पाहा लाईव्ह सामना - UAE VS AFG 6TH MATCH LIVE
UAE T20I तिरंगी मालिका 2025 चा सहावा तसंच शेवटचा सामना आज होणार आहे.
Published : September 5, 2025 at 4:05 PM IST
शारजाह UAE vs AFG 6th Match : UAE T20I तिरंगी मालिका 2025 चा सहावा तसंच शेवटचा सामना आज म्हणजेच 5 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमिराती राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि अफगाणिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता शारजाह येथील शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघ त्यांचा शेवटचा सामना गमावल्यानंतर येत आहेत. अशा परिस्थितीत, दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळतो. या मालिकेत, संयुक्त अरब अमिरातीचं नेतृत्व मुहम्मद वसीम करत आहे. तर, अफगाणिस्तानची कमान रशीद खानच्या खांद्यावर आहे.
𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan have put on a clinical bowling performance to successfully defend their total and win the game by 18 runs. @rashidkhan_19 (2/30), @noor_ahmad_15 (2/20), @MohammadNabi007 (2/20), and @fazalfarooqi10 (2/21) all produced excellent… pic.twitter.com/FOTQNead9d— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
घरच्या युएई अपयशी : आशिया कप 2025 च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संघ UAE च्या यजमानपदाखाली 29 ऑगस्टपासून ऐतिहासिक शारजाह इथं T20 आंतरराष्ट्रीय तिरंगी मालिका खेळत आहेत. यजमान संयुक्त अरब अमिराती (UAE) नं त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात पाकिस्तानकडून पराभव पत्करला. मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना UAE संघ संघर्ष करताना दिसला, परंतु विजयापासून दूर राहिला. आता संघ त्यांच्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर पुनरागमन करण्याच्या आणि त्यांचा पहिला विजय नोंदवण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरेल. त्याचबरोबर मोहम्मद वसीम यांच्या नेतृत्वाखाली संघाकडे मजबूत फलंदाजी क्रम आहे आणि जुनैद सिद्दीकी आणि मोहम्मद जावेदुल्लाह सारखे गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : युएई आणि अफगाणिस्तान संघात आतापर्यंत एकूण 13 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान, अफगाणिस्तान संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे. अफगाणिस्तान संघानं 10 सामने जिंकले आहेत. तर युएई संघानं फक्त तीन सामने जिंकले आहेत. या सामन्यात युएई संघाला आपली आकडेवारी सुधारवण्याचा प्रयत्न करेल.
Inverex Solar Energy presents Bank Alfalah T20I Tri-Series - Match 5:— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) September 4, 2025
UAE go down fighting against Pakistan at the Sharjah Cricket Stadium - the hosts to play their last match of the tournament against Afghanistan tomorrow. pic.twitter.com/1eX7Pcb7LK
शारजाहची खेळपट्टी कशी असेल : शारजाह क्रिकेट मैदानावर एक रोमांचक सामना पाहायला मिळतो. या मैदानावर आतापर्यंत 65 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी 38 सामने धावांचा बचाव करताना जिंकले तर 27 सामने धावांचा पाठलाग करताना जिंकले आहेत. याशिवाय या मैदानावर पहिल्या डावात सरासरी 142 धावा झाल्या आहेत, तर येथील सर्वोच्च टी-20 आंतरराष्ट्रीय धावसंख्या 251/6 आहे जी अफगाणिस्ताननं 2015-16 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वेविरुद्ध केली होती.
यूएई विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील सहावा टी-20 सामना कधी आणि कुठं होईल?
यूएई विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील सहावा टी-20 सामना आज म्हणजेच 05 सप्टेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता शारजाह येथील शारजाह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याची नाणेफेक रात्री 8:00 वाजता होईल.
𝐍 𝐄 𝐗 𝐓 𝐌 𝐀 𝐓 𝐂 𝐇! ⚔️— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 4, 2025
🆚 UAE 🇦🇪
🏆 UAE Tri-Nation Series
🕢 7:30 PM (AFT)
📆 Tomorrow, September 5
🏟️ Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
📺 Live on Lemar TV#AfghanAtalan | #UAETriNationSeries | #UAEvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/9JQqFNyubW
यूएई विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील सहावा टी-20 सामना ऑनलाइन कुठं आणि कसा पाहता येईल?
यूएई विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील या मालिकेचं थेट प्रक्षेपण भारतातील कोणत्याही टीव्ही नेटवर्कवर उपलब्ध असणार नाही. मात्र सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. चाहते स्मार्ट टीव्ही, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
संयुक्त अरब अमिराती : मोहम्मद वसीम (कर्णधार), मोहम्मद जोहैब, एथन डिसोझा, अलिशान शराफू, आर्यनश शर्मा, राहुल चोप्रा (यष्टीरक्षक), मोहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, मोहम्मद जवादुल्ला, हैदर अली, ध्रुव पराशर.
अफगाणिस्तान : इब्राहिम झद्रान, रहमानउल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), सेदीकुल्ला अटल, रशीद खान (कर्णधार), अजमतुल्ला उमरझाई, गुलबदिन नायब, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अश्रफ, फजलहक फारुकी, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक.
हेही वाचा :