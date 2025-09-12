ETV Bharat / sports

WWE चा इतिहास बदलणार, ट्रिपल एच करणार मोठी घोषणा; चाहत्यांना धक्का बसणार?

WWE चा चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एचनं सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे की ते आज WWE च्या यूट्यूब चॅनलवर एक मोठी घोषणा करणार आहेत.

triple h
ट्रिपल एच (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 12:36 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Big Announcement By WWE : WWE शी संबंधित एक मोठी बातमी येत आहे. WWE चा चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एचनं सोशल मीडियावर एक मोठी घोषणा करण्याचे संकेत दिले आहेत, ती आज म्हणजेच 12 सप्टेंबर रोजी लाइव्ह केली जाईल. या बातमीमुळं WWE चाहत्यांमध्ये अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. भारतीय वेळेनुसार रात्री 12:30 वाजता हे लाईव्ह प्रसारित होईल.

रेसलमेनियासाठी घोषणा होण्याची शक्यता : WWE प्रथमच उत्तर अमेरिकेबाहेर आपला सर्वात मोठा वार्षिक कार्यक्रम रेसलमेनिया आयोजित करण्याची घोषणा करु शकते, अशी अटकळ बांधली जात आहे. तसंच असं वृत्त आहे की 2027 मधील रेसलमेनिया 43 सौदी अरेबियामध्ये आयोजित केला जाऊ शकतो, ज्याचं नाव सौदीमेनिया असण्याची देखील चर्चा आहे. जर हे खरं असेल तर WWE च्या इतिहासात हा एक मोठा बदल असेल. मात्र काही चाहत्यांना हे अजिबात आवडणार नाही कारण हा कार्यक्रम अमेरिकेत वर्षानुवर्षे होत आहे.

घोषणेत मोठे स्टार होणार सहभागी : या घोषणेत अनेक मोठे स्टार सहभागी असतील ज्यात ट्रिपल एच, द अंडरटेकर, शॉन मायकेल्स, सेथ रोलिन्स, लोगन पॉल, बियांका बेलाअर, लिव्ह मॉर्गन, स्टेफनी वेकर आणि शार्लोट फ्लेअर अशी मोठी नावं समाविष्ट असतील. इतक्या मोठ्या नावांच्या उपस्थितीमुळं हे स्पष्ट होतं की ही घोषणा खरोखरच खास असणार आहे. WWE इतक्या मोठ्या नावांना कोणत्याही छोट्या घोषणेसाठी त्रास देत नाही.

ट्रिपल एचनं सोशल मीडियावर केली पोस्ट : ट्रिपल एचनं यासंदर्भात केलेल्या त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही गेम बदलू आणि आम्ही आता सुरुवात करत आहोत.' या विधानावरुन असं दिसते की WWE असं काहीतरी करणार आहे जे भविष्यात कंपनीसाठी गेम चेंजर ठरु शकतं. मात्र रेसलमेनिया सौदी अरेबियाला जाण्याच्या बातम्यांव्यतिरिक्त, आणखी एक चर्चा देखील सुरु आहे ती म्हणजे काही चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की ही घोषणा द रॉक आणि जॉन सीना यांच्यातील मोठ्या सामन्याबद्दल असू शकते, जो या वर्षाच्या अखेरीस होऊ शकतो.

