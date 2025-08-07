Essay Contest 2025

बॉलिवूड थ्रिलर चित्रपटासारखी झाली IND vs ENG Test मालिका

5 सामन्यांच्या कसोटी मालिकेनंतर भारताचा इंग्लंड दौरा संपला आहे. 24 जून रोजी लीड्समध्ये सुरु झालेली ही मालिका 4 ऑगस्ट रोजी संपली.

Controversies During India VS England Test Series
बॉलिवूड थ्रिलर चित्रपटासारखी झाली IND vs ENG Test मालिका (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 11:12 AM IST

नवी दिल्ली Controversies During India VS England Test Series : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील 5 सामन्यांचा अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफी ही क्रिकेटचा एक उत्तम स्पर्धा होती. 4 ऑगस्ट रोजी ओव्हल इथं झालेल्या अंतिम सामन्यासह ही मालिका 2-२ अशी बरोबरीत संपली. हेडिंग्लेच्या लीड्स आणि लंडनच्या ओव्हल मैदानादरम्यान झालेल्या क्रिकेट सामन्यात जे काही दिसले ते एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नव्हतं. या मालिकेदरम्यान अनेक वाद समोर आले, बऱ्याच वेळा असं वाटलं की 'सज्जनांच्या खेळाच्या' भावनांचे तुकडे तुकडे होतील. मैदानावर हाणामारी झाली, भांडणं झाली, आक्रमकता दिसून आली. पण या सर्वांमुळं प्रेक्षकांना एक अतिशय रोमांचक भरलेली मालिका मिळाली.

Controversies During India VS England Test
बॉलिवूड थ्रिलर चित्रपटासारखी झाली IND vs ENG Test मालिका (AP Photo)

लॉर्ड्स कसोटीत ड्यूक्स चेंडूच्या गुणवत्तेवरुन वाद -

लॉर्ड्स कसोटीत टीम इंडियाच्या पराभवानंतर ड्यूक्स चेंडूच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यानंतर, भारतीय संघ व्यवस्थापनानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) या प्रकरणाची तक्रार केली. भारतीय संघानं त्यांच्या तक्रारीत असा आरोप केला होता की दुसरा रिप्लेसमेंट बॉल, जो फक्त 10 षटकांतच आकार गमावून बसला होता, तो प्रत्यक्षात 30-35 षटकांचा होता. टीम इंडियाच्या व्यवस्थापनाचं म्हणणं होतं की यामुळं त्यांचं खूप नुकसान झालं आणि अखेर सामना 22 धावांनी गमावला.

लॉर्ड्स कसोटीत विलंब आणि इंग्लंडची वेळ वाया घालवण्याची रणनीती -

भारत आणि इंग्लंडमधील तिसरा कसोटी सामना लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर झाला. सामन्याचा तिसरा दिवस (12 जुलै) अतिशय नाट्यमय पद्धतीनं संपला. दिवसाचा खेळ संपण्यापूर्वी, भारतीय कर्णधार शुभमन गिल आणि इंग्लिश सलामीवीर जॅक क्रॉली यांच्यात जोरदार वाद झाला. तिसऱ्या दिवशी इंग्लंडला एकापेक्षा जास्त षटकांचा सामना करावा लागू नये म्हणून क्रॉलीनं त्याच्या फलंदाजीचा वेळ निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला.

गौतम गंभीर विरुद्ध ओव्हल क्युरेटर वाद -

ओव्हल कसोटी 31 जुलै रोजी सुरु झाली, परंतु कसोटी सुरु होण्यापूर्वी, ओव्हल पिच क्युरेटर ली फोर्टिस यांनी गौतम गंभीरशी वाद घातला. टीम इंडियाचं 29 जुलै रोजी सराव सत्र होते. सत्रादरम्यान, क्युरेटर ली फोर्टिस यांनी भारतीय प्रशिक्षकांना मुख्य खेळपट्टीपासून 2.5 मीटर अंतरावर राहण्यास सांगितलं, तर त्यांनी फक्त जॉगर्स (रबर स्पाइक्स) घातलं होतं. यावर भारतीय संघ व्यवस्थापन नाराज झाले. यावर गौतम गंभीर असं म्हणताना ऐकू आले की तुम्ही आम्हाला काय करायचं ते सांगू शकत नाही. तुम्हाला हे सांगण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही फक्त ग्राउंड्समन आहात, त्याहून अधिक काही नाही.

आकाश दीपनं डकेटच्या गळ्यात हात घातला -

ओव्हल कसोटीत, वेगवान गोलंदाज आकाश दीपनं पहिल्या डावात बेन डकेटला 43 धावांच्या वैयक्तिक धावसंख्येवर बाद केलं. डकेट बाद होण्यापूर्वी तो खूप लयीत दिसत होता. ध्रुव जुरेलनं डकेटला झेलबाद केल्यानंतर, आकाश दीपनं आक्रमक पद्धतीने आनंद साजरा केला. त्यानं डकेटसमोर मुठी आवळली आणि नंतर त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून त्याला काहीतरी सांगितलं. या गोष्टीनंही प्रश्न उपस्थित केलं. त्याच वेळी, ओव्हलमध्ये प्रसिद्ध कृष्णा आणि जो रुट यांच्यात वाद झाला.

सिराजचं आक्रमक सेलिब्रेशन -

मोहम्मद सिराज हा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोसारखा सेलिब्रेशन करण्यासाठी ओळखला जातो. परंतु लॉर्ड्स कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी इंग्लिश फलंदाज बेन डकेटचा बळी घेतल्यानंतर त्यानं ज्या पद्धतीनं सेलिब्रेशन केलं त्यावर आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) लाही कारवाई करावी लागली. त्याला आयसीसीच्या आचारसंहिता 2.5 नुसार दोषी ठरवण्यात आलं. नंतर त्याच्या सामन्याच्या शुल्कातूनही 15 टक्के कपात करण्यात आली.

पतौडी ट्रॉफीचं नाव बदलणं -

भारत आणि इंग्लंडमधील मालिका पूर्वी 'पतौडी ट्रॉफी' म्हणून ओळखली जात होती. परंतु या मालिकेचं नाव अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफी असं ठेवण्यात आलं, ज्यामुळं बराच वाद निर्माण झाला. सुनील गावस्कर आणि फारुख इंजिनिअर यांनीही इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाच्या (ECB) या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. प्रत्यक्षात, पतौडी कुटुंबाचा भारत-इंग्लंड क्रिकेटशी खोलवर संबंध होता. इफ्तिखार अली खान पतौडी आणि त्यांचा मुलगा मन्सूर यांनी भारताचं नेतृत्व केले आणि दोघंही बराच काळ इंग्लंडमध्ये काउंटी क्रिकेट खेळले. इफ्तिखार इंग्लंड संघाकडूनही खेळला होता.

