ETV Bharat / sports

MS Dhoni च्या मित्राचं टेंशन वाढलं... ED समोर चौकशीसाठी हजर; नेमकं प्रकरण काय? - SURESH RAINA

अंमलबजावणी संचालनालयानं माजी दिग्गज क्रिकेटपटूला समन्स बजावलं होतं. यानंतर आज हा क्रिकेटपटू चौकशीसाठी हजर झाला आहे.

Suresh Raina Appears ED Office
MS Dhoni च्या मित्राचं टेंशन वाढलं (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 10:13 AM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली Suresh Raina Appears ED Office : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाला अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) समन्स बजावलं होतं. यानंतर आज सुरेश रैना चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहणार आहे. सुरेश रैनाची ही चौकशी बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणात केली जाणार आहे. बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप्स आणि प्लॅटफॉर्मवरील कारवाईचा एक भाग म्हणून रैनाला हे समन्स बजावण्यात आलं आहे. अनेक माजी क्रिकेटपटू बेटिंग अ‍ॅप्सची जाहिरात करताना दिसले, त्यापैकी सुरेश रैना देखील आहेत. म्हणूनच त्यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे.

अनेक अभिनेत्यांवरही गुन्हे : मे महिन्यात तेलंगणा पोलिसांनी राणा दग्गुबती आणि प्रकाश राज यांच्यासह 25 अभिनेत्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. चौकशी दरम्यान, दोन्ही अभिनेत्यांनी कोणतंही चुकीचं काम केल्याचं नाकारलं आणि सांगितलं की ते आता अशा प्लॅटफॉर्मंना समर्थन देत नाहीत आणि त्यांचा प्रचार करत नाहीत. सोमवारी, ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या कथित बेकायदेशीर जाहिरातीच्या सुरु असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात राणा दग्गुबती हैदराबादमधील अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले. त्याला पहिल्यांदा 23 जुलै रोजी समन्स बजावण्यात आलं होतं, परंतु त्यानं चित्रपटातील कामांमुळं अधिक वेळ मागितला होता, त्यानंतर त्याची हजेरी 11 ऑगस्टला निश्चित करण्यात आली.

ED कडून सखोल चौकशी : ईडीनं नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये, ते सेलिब्रिटींच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि डिजिटल ट्रेलची देखील चौकशी करत आहे. यामध्ये अभिनेता मंचू लक्ष्मी, निधी अग्रवाल, अनन्या नागाला आणि टीव्ही अँकर श्रीमुखी यांची नावं आहेत. 2023 ते 2024 दरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हाय-प्रोफाइल महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात अनेक लोकांची चौकशी केली होती.

सुरेश रैनाची शानदार क्रिकेट कारकीर्द : सुरेश रैनाची गणना भारतातील सर्वात यशस्वी मधल्या फळीतील फलंदाजांमध्ये केली जाते. त्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 322 सामन्यांमध्ये सुमारे 8000 धावा केल्या आहेत. याशिवाय, तो तिन्ही स्वरुपात शतक करणारा पहिला भारतीय खेळाडू आहे. रैनाची आयपीएल कारकीर्द देखील खूप चमकदार राहिली आहे. त्यानं 205 सामन्यांमध्ये 5528 धावा केल्या आहेत आणि त्याला 'मिस्टर आयपीएल' ही पदवी देखील मिळाली आहे. त्यानं चार वेळा सीएसकेला चॅम्पियन बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याची नाबाद 100 धावांची खेळी अजूनही आयपीएलमधील संस्मरणीय खेळींपैकी एक मानली जाते.

हेही वाचा :

  1. 5 फलंदाज शून्यावर OUT, प्रतिस्पर्धी संघाचा 202 धावांनी दणक्यात विजय; 34 वर्षांनी जिंकली मालिका
  2. इस्रायलच्या हल्ल्यात 100 गोल करणाऱ्या फुटबॉल खेळाडूचा मृत्यू; क्रीडा जगतात शोककळा

नवी दिल्ली Suresh Raina Appears ED Office : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाला अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) समन्स बजावलं होतं. यानंतर आज सुरेश रैना चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहणार आहे. सुरेश रैनाची ही चौकशी बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणात केली जाणार आहे. बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप्स आणि प्लॅटफॉर्मवरील कारवाईचा एक भाग म्हणून रैनाला हे समन्स बजावण्यात आलं आहे. अनेक माजी क्रिकेटपटू बेटिंग अ‍ॅप्सची जाहिरात करताना दिसले, त्यापैकी सुरेश रैना देखील आहेत. म्हणूनच त्यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे.

अनेक अभिनेत्यांवरही गुन्हे : मे महिन्यात तेलंगणा पोलिसांनी राणा दग्गुबती आणि प्रकाश राज यांच्यासह 25 अभिनेत्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. चौकशी दरम्यान, दोन्ही अभिनेत्यांनी कोणतंही चुकीचं काम केल्याचं नाकारलं आणि सांगितलं की ते आता अशा प्लॅटफॉर्मंना समर्थन देत नाहीत आणि त्यांचा प्रचार करत नाहीत. सोमवारी, ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या कथित बेकायदेशीर जाहिरातीच्या सुरु असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात राणा दग्गुबती हैदराबादमधील अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले. त्याला पहिल्यांदा 23 जुलै रोजी समन्स बजावण्यात आलं होतं, परंतु त्यानं चित्रपटातील कामांमुळं अधिक वेळ मागितला होता, त्यानंतर त्याची हजेरी 11 ऑगस्टला निश्चित करण्यात आली.

ED कडून सखोल चौकशी : ईडीनं नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये, ते सेलिब्रिटींच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि डिजिटल ट्रेलची देखील चौकशी करत आहे. यामध्ये अभिनेता मंचू लक्ष्मी, निधी अग्रवाल, अनन्या नागाला आणि टीव्ही अँकर श्रीमुखी यांची नावं आहेत. 2023 ते 2024 दरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हाय-प्रोफाइल महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात अनेक लोकांची चौकशी केली होती.

सुरेश रैनाची शानदार क्रिकेट कारकीर्द : सुरेश रैनाची गणना भारतातील सर्वात यशस्वी मधल्या फळीतील फलंदाजांमध्ये केली जाते. त्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 322 सामन्यांमध्ये सुमारे 8000 धावा केल्या आहेत. याशिवाय, तो तिन्ही स्वरुपात शतक करणारा पहिला भारतीय खेळाडू आहे. रैनाची आयपीएल कारकीर्द देखील खूप चमकदार राहिली आहे. त्यानं 205 सामन्यांमध्ये 5528 धावा केल्या आहेत आणि त्याला 'मिस्टर आयपीएल' ही पदवी देखील मिळाली आहे. त्यानं चार वेळा सीएसकेला चॅम्पियन बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याची नाबाद 100 धावांची खेळी अजूनही आयपीएलमधील संस्मरणीय खेळींपैकी एक मानली जाते.

हेही वाचा :

  1. 5 फलंदाज शून्यावर OUT, प्रतिस्पर्धी संघाचा 202 धावांनी दणक्यात विजय; 34 वर्षांनी जिंकली मालिका
  2. इस्रायलच्या हल्ल्यात 100 गोल करणाऱ्या फुटबॉल खेळाडूचा मृत्यू; क्रीडा जगतात शोककळा

For All Latest Updates

TAGGED:

WHY SURESH RAINA IN ED OFFICESURESH RAINA BETTING CASESURESH RAINA APPEARS ED OFFICEसुरेश रैनाला ईडी समन्सSURESH RAINA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.