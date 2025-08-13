नवी दिल्ली Suresh Raina Appears ED Office : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाला अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) समन्स बजावलं होतं. यानंतर आज सुरेश रैना चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहणार आहे. सुरेश रैनाची ही चौकशी बेटिंग अॅप प्रकरणात केली जाणार आहे. बेकायदेशीर बेटिंग अॅप्स आणि प्लॅटफॉर्मवरील कारवाईचा एक भाग म्हणून रैनाला हे समन्स बजावण्यात आलं आहे. अनेक माजी क्रिकेटपटू बेटिंग अॅप्सची जाहिरात करताना दिसले, त्यापैकी सुरेश रैना देखील आहेत. म्हणूनच त्यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे.
#WATCH | Former Indian Cricketer Suresh Raina reaches ED office in Delhi to record his statement in 1xBet case following summons by the agency. pic.twitter.com/wJAw1gACt5— ANI (@ANI) August 13, 2025
अनेक अभिनेत्यांवरही गुन्हे : मे महिन्यात तेलंगणा पोलिसांनी राणा दग्गुबती आणि प्रकाश राज यांच्यासह 25 अभिनेत्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. चौकशी दरम्यान, दोन्ही अभिनेत्यांनी कोणतंही चुकीचं काम केल्याचं नाकारलं आणि सांगितलं की ते आता अशा प्लॅटफॉर्मंना समर्थन देत नाहीत आणि त्यांचा प्रचार करत नाहीत. सोमवारी, ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या कथित बेकायदेशीर जाहिरातीच्या सुरु असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात राणा दग्गुबती हैदराबादमधील अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले. त्याला पहिल्यांदा 23 जुलै रोजी समन्स बजावण्यात आलं होतं, परंतु त्यानं चित्रपटातील कामांमुळं अधिक वेळ मागितला होता, त्यानंतर त्याची हजेरी 11 ऑगस्टला निश्चित करण्यात आली.
#BREAKING Former Indian cricketer Suresh Raina is scheduled to visit the Enforcement Directorate (ED) office on 13th August (today) at 11 am to record his statement in the 1xbet case. Platforms like 1xbet claimed to offer skill-based games but actually operated using rigged… pic.twitter.com/NBOHeZiHNa— IANS (@ians_india) August 13, 2025
ED कडून सखोल चौकशी : ईडीनं नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये, ते सेलिब्रिटींच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि डिजिटल ट्रेलची देखील चौकशी करत आहे. यामध्ये अभिनेता मंचू लक्ष्मी, निधी अग्रवाल, अनन्या नागाला आणि टीव्ही अँकर श्रीमुखी यांची नावं आहेत. 2023 ते 2024 दरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हाय-प्रोफाइल महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात अनेक लोकांची चौकशी केली होती.
सुरेश रैनाची शानदार क्रिकेट कारकीर्द : सुरेश रैनाची गणना भारतातील सर्वात यशस्वी मधल्या फळीतील फलंदाजांमध्ये केली जाते. त्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 322 सामन्यांमध्ये सुमारे 8000 धावा केल्या आहेत. याशिवाय, तो तिन्ही स्वरुपात शतक करणारा पहिला भारतीय खेळाडू आहे. रैनाची आयपीएल कारकीर्द देखील खूप चमकदार राहिली आहे. त्यानं 205 सामन्यांमध्ये 5528 धावा केल्या आहेत आणि त्याला 'मिस्टर आयपीएल' ही पदवी देखील मिळाली आहे. त्यानं चार वेळा सीएसकेला चॅम्पियन बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याची नाबाद 100 धावांची खेळी अजूनही आयपीएलमधील संस्मरणीय खेळींपैकी एक मानली जाते.
