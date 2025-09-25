टीम इंडियाविरुद्ध कोण खेळणार Asia Cup 2025 फायनल? समोर आलं नवीन समीकरण
आशिया कपचा दुसरा अंतिम फेरीतील संघ आज निश्चित होईल. गुरुवारी बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर-4 चा सामना उपांत्य फेरीसारखाच आहे.
Published : September 25, 2025 at 11:43 AM IST
दुबई Who will Play Final With Team India : आशिया चषकात सलग पाचव्या विजयासह भारतीय क्रिकेट संघानं अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं आहे. बुधवारी रात्री दुसऱ्या सुपर-4 सामन्यात टीम इंडियानं बांगलादेशला 41 धावांनी पराभूत करुन जेतेपदाच्या शर्यतीत प्रवेश केला. मात्र अंतिम फेरीतील दुसरा संघ अजूनही अनिश्चित आहे.
𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👍— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
The winning run continues for #TeamIndia & we seal a place in the summit clash of the #AsiaCup2025, with a game to spare in #Super4! 🙌 pic.twitter.com/AV40ifvIiv
श्रीलंका अंतिम फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर : आठ संघांसह सुरु झालेला आशिया चषक आता फक्त चारवर आला आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका सुपर-4 साठी पात्र ठरले, तर अफगाणिस्तान, हाँगकाँग, ओमान आणि युएई साखळी फेरीतच बाहेर पडले. मात्र सुपर-4 मध्ये सलग दोन पराभवांमुळं, श्रीलंकेचंही अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं स्वप्न भंगलं आहे.
बांगलादेश की पाकिस्तान अंतिम फेरीत कोण जाणार : आशिया कपचा दुसरा अंतिम फेरीतील संघ आज निश्चित होईल. गुरुवारी बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर-4 चा सामना उपांत्य फेरीसारखाच आहे, जो अंतिम फेरीत भारताचा प्रतिस्पर्धी निश्चित करेल. बांगलादेशच्या फलंदाजीच्या कामगिरीचा विचार करता, हे जवळजवळ निश्चित दिसते की हा स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तिसरा रोमांचक सामना असेल. सध्याच्या फॉर्मकडे पाहता, असं दिसतं की यावेळी भारताला अंतिम फेरी जिंकण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. चालू हंगामात पाकिस्तानला भारताकडून आधीच दोनदा पराभव पत्करावा लागला आहे, तर बांगलादेशची निराशाजनक कामगिरी लपून राहिलेली नाही.
First Finalist 🔐— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
India have booked their berth in the Final and are guaranteed to take the field on Sunday, with an opportunity to fight for Asian glory! ✨#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/izrkkmtYFC
नववी ट्रॉफी जिंकण्यापासून भारत फक्त एक विजय दूर : भारत हा एकमेव संघ आहे जो अपराजितपणे अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. टीम इंडियानं आशिया कप फायनलमध्ये विक्रमी आठ वेळा विजय मिळवला आहे. ते नवव्यांदा विजेतेपद जिंकण्याच्या जवळ आहेत. टीम इंडियानं 1984, 1988, 1999 आणि 1995 मध्ये चॅम्पियनशिप ट्रॉफी जिंकली होती, तर 1997, 2004 आणि 2008 मध्ये उपविजेतेपद पटकावलं होते. त्यानंतर पुन्हा भारतानं 2010, 2016, 2018 आणि 2023 मध्ये विजेतेपद जिंकलं.
बांगलादेशविरुद्ध दणदणीत विजय : आशिया चषकातील सुपर-4 फेरीतील चौथ्या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं बांगलादेशविरुद्ध अपेक्षेप्रमाणे वर्चस्व राखत 41 धावांनी विजय मिळवला. यासह टीम इंडियानं आशिया चषकाच्या फायनलमध्ये आपलं तिकीट बुक केलं आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं निर्धारित 20 षटकात 6 बाद 168 धावा उभारल्या प्रत्युत्तरात बांगलादेशचा संघ 19.3 षटकांत 127 धावांवर मर्यादित राहिला.
